Ángelo Fukuy sale en defensa de Fiorella Méndez tras ampay con Óscar Del Portal: “Somos humanos”

Ángelo Fukuy lamenta ataque mediático a Fiorella Méndez. (Foto: Instagram)

En un primer momento, el cumbiambero dio a conocer que es amigo de la comunicadora, pero aclaró que en la actualidad no mantienen comunicación; sin embargo, se encuentra enterado de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.

“ Nos conocimos pero no hemos seguido viéndonos. Lamento la situación, ya no he tenido contacto con ella. Siempre deseando a todas las personas que les vaya bien ”, comenzó diciendo.

Aunque no quiso ahondar mucho en el tema, Ángelo Fukuy precisó que espera que toda la ola mediática que pesa sobre ellos se solucione a la brevedad por el bienestar de sus respectivas familias, pues sabe que no la están pasando nada bien luego que el escándalo se volviera público.

“No soy bueno en el tema de los consejos, pero hace tiempo lastimaron mi corazón y solo deseo que esta marea pase y vuelva la calma. Está mal, debemos portarnos bien, cometemos errores, pero uno tiene que tratar de hacer las cosas bien ”, agregó.

En otro momento, el reconocido cantante peruano sorprendió al decir que si en algún momento vive una situación similar, él se encontraría dispuesto a perdonar a su pareja, pues sabe que pueden cometer errores. “ Sí claro, son errores, somos humanos, hay que perdonar ”, señaló para El Popular.

¿QUIÉN ES FIORELLA MÉNDEZ?

Fiorella Méndez es una conocida productora de televisión que estuvo a cargo del programa La Banda del Chino, además fue parte del equipo de fútbol Once Machos, fundado por Aldo Miyashiro y en el que también participaba Óscar del Portal.

“Esta foto resume parte de los mejores momentos de mi 2021. Gracias @elmiyashiro por confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de formar parte de esta gran familia. Gracias @oncemachosfc por sacarme sonrisas en momentos difíciles. Los quiero”, escribió.

A los 12 años, ella tuvo su primer acercamiento a la televisión, pues formó parte de un programa de televisión realizado por María Pía Copello. De esta etapa no se sabe mucho, solo que le gustaba bailar.

Amor y Fuego pudo comprobar que el Hotel Britania subió su tarifa luego que se conociera que Óscar del Portal y Fiorella Méndez se hospedaron allí.

FIORELLA MÉNDEZ Y EL MUNDO DE LA FARÁNDULA

Pese a que Fiorella Méndez durante años estuvo al lado del cumbiambero Pedro Loli, ella no era una cara conocida en las pantallas; sin embargo, debido a que salió embarazada del cantante, diferentes programas de televisión empezaron a entrevistarla.

Ella ganó más notoriedad cuando Magaly Tv: La firme descubrió que el exintegrante de La Gran Orquesta le era infiel con diferentes jovencitas, a las que engañaba diciéndoles que solo estaba con su esposa por su hijo que recientemente había nacido.

