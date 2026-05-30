Dictan cuatro meses de prisión preventiva contra comandante PNP que insultó a policía de tránsito que lo intervino

Comandante PNP irá a prisión preventiva por presunta resistencia a la autoridad tras incidente en el Metropolitano. (Foto composición: infobae Perú/X:@CSJ_LN/Captura video: ATV)

El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Antonio Canales Moscoso, quien es investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. La medida fue impuesta mientras continúan las diligencias fiscales y judiciales relacionadas con un incidente ocurrido en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La decisión fue adoptada por la jueza Patsy Chinguel Fuentes, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Lima Norte, luego de declarar fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Como parte de la disposición judicial, el oficial deberá ser recluido en un establecimiento penitenciario del país mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Dictan cuatro meses de prisión preventiva contra comandante PNP que insultó a agente que lo intervino tras choque. (Foto: X/@CSJ_LN)

Presunta resistencia a la autoridad

De acuerdo con la información difundida por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Canales Moscoso es investigado por presuntamente haber desacatado las órdenes impartidas por agentes policiales durante una intervención realizada tras un accidente de tránsito.

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Las pesquisas buscan determinar si el comandante incurrió en actos de resistencia y desobediencia frente a las disposiciones de los efectivos que acudieron al lugar de los hechos. La investigación se encuentra en etapa preliminar y será desarrollada durante el plazo establecido por la autoridad judicial.

Tras hacerse público el caso, la Policía Nacional dispuso la separación temporal del comandante de todo servicio activo. El director de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP, general Julio Becerra, informó que el oficial permanecerá suspendido de sus funciones mientras concluyen las investigaciones internas y el proceso judicial correspondiente.

“No voy a identificarme”: comandante PNP insulta a suboficial tras choque en vía del Metropolitano. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)

Detalles del caso

El 27 de mayo de 2026 ocurrió un incidente en el distrito de San Martín de Porres, Lima, cuando el comandante de la Policía Nacional del Perú, Manuel Antonio Canales Moscoso, impactó la motocicleta de un suboficial de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del Parque del Trabajo. Tras el choque, el suboficial solicitó la identificación del comandante y su licencia de conducir como parte del procedimiento policial.

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Durante la intervención, Canales Moscoso se negó en un primer momento a identificarse y respondió con expresiones agresivas hacia el suboficial. En las grabaciones difundidas, se le escuchó decir “no voy a identificarme” y lanzar insultos dirigidos al agente que lo intervenía, además de corregir de forma despectiva la manera de hablar del suboficial. El comandante también justificó su presencia en el corredor exclusivo indicando que tenía una emergencia.

En un bochornoso incidente, un comandante de la policía protagoniza una acalorada discusión con un suboficial en San Martín de Porres. A pesar de haber provocado un accidente de tránsito, el oficial se mostró prepotente e insulta al suboficial. (Crédito: ATV)

El policía de tránsito mantuvo el procedimiento y reiteró que realizaba la intervención conforme a las normas, solicitando en varias oportunidades la documentación correspondiente. El suboficial indicó que no buscaba retirar ningún documento, sino cumplir con el protocolo requerido tras el accidente. La discusión se prolongó y quedó registrada en video, lo que permitió que el caso se difundiera rápidamente en medios de comunicación.

El episodio generó cuestionamientos públicos sobre la conducta de algunos miembros de la PNP durante intervenciones de control vehicular y el respeto a las normas, incluso entre los propios efectivos policiales.

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Indignación por el accionar del comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, quien, tras chocar la moto de un suboficial, lo insultó y se negó a identificarse. El video muestra la actitud prepotente y el abuso de autoridad del oficial. (Crédito: ATV)