Desde Tailandia, Suheyn Cipriani habló sobre el abuso infantil y la violencia doméstica que sufrió antes de convertirse en reina de belleza. TikTok Hey Adam.

Suheyn Cipriani cerró su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 sin llegar al Top 5, pero dejó uno de los momentos más comentados del certamen por una razón que va más allá de la pasarela: su testimonio de resiliencia.

Desde Bangkok, Tailandia, la representante peruana decidió contar su historia ante medios internacionales y volvió a poner en el centro un tema que ya había revelado públicamente en 2025: el abuso sexual infantil que sufrió.

“Creo que mucha gente todavía no conoce realmente mi historia de vida. He trabajado en televisión, pódcasts y distintos medios en mi país, y tengo una historia muy fuerte que compartir”, expresó la modelo de 29 años.

“El año pasado hablé públicamente sobre haber sido víctima de abuso sexual infantil”, añadió, al explicar por qué eligió tocar el tema nuevamente en un escenario global.

Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia

Un cierre con sabor agridulce: fuera del Top 5, dentro del Top 10

La final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizó este viernes 30 de mayo en Bangkok con 56 candidatas. Cipriani logró mantenerse entre las participantes más sólidas de la noche y clasificó al Top 10, luego de destacar en las etapas de traje de baño y traje de gala, donde su desempeño fue seguido con atención por el público peruano.

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La expectativa por verla avanzar era alta: durante días fue considerada “favorita” por seguidores del certamen. Sin embargo, al momento del anuncio oficial, su nombre no fue incluido entre las cinco finalistas, cerrando su camino hacia la corona.

En esta primera edición del All Stars, la ganadora fue Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, quien se impuso en las etapas decisivas y fue coronada como reina del certamen.

Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

“Tengo una historia muy fuerte que contar”: el testimonio que cambió el foco

En medio de una competencia donde el discurso suele girar alrededor de la imagen, Cipriani decidió cambiar el eje. En una entrevista con medios internacionales, sostuvo que su historia personal era parte de lo que quería compartir en esta plataforma.

“Creo que mucha gente todavía no conoce mi historia de vida. Trabajo en televisión en mi país, tengo un pódcast, hago redes sociales y tengo una historia de vida muy hermosa”, señaló antes de profundizar. “El año pasado revelé que fui víctima de abuso infantil”, dijo, en una declaración que apuntó a visibilizar una realidad que muchas veces queda fuera de los escenarios.

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La peruana explicó que hablar de esto no era un recurso para llamar la atención, sino una decisión personal con un propósito: convertir una experiencia traumática en un mensaje útil para otras personas.

Suheyn Cipriani, con su banda de Perú y una sonrisa, es entrevistada por medios de comunicación tras revelar detalles de su pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy estoy mucho mejor”: apoyo, proceso y una meta clara

Cipriani también explicó que se encuentra en una etapa distinta de vida gracias al soporte emocional de su entorno. “Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean”, indicó.

A partir de ahí, conectó su testimonio con una intención pública: “Con este proyecto quiero ayudar y empoderar a mujeres y niñas”. La frase funcionó como declaración de propósito: usar el certamen no solo como vitrina de imagen, sino como espacio de mensaje.

Esa decisión fue resaltada por usuarios en redes sociales, donde se valoró que llevara su historia a un escenario internacional sin perder serenidad, en un formato que suele exigir perfección y control emocional.

“Los sueños sí se hacen realidad”: resiliencia sin frases vacías

En otro tramo de su testimonio, Cipriani insistió en que su mensaje no se queda en el dolor, sino en el proceso de reconstrucción. “Y creo que ahora, con esta plataforma, quiero enseñarle a todas las mujeres que incluso cuando piensas que algo es imposible, puedes hacerlo posible con mucho esfuerzo. Los sueños sí se hacen realidad”, dijo.

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El impacto de esa frase radica en el contexto: una final de certamen donde todo se ve perfecto —vestidos, maquillaje, focos— y, al mismo tiempo, una candidata decide hablar de una experiencia que rompe esa imagen ideal.

Lo que dejó Suheyn Cipriani en Tailandia

En términos de resultado, Suheyn Cipriani no llegó al Top 5. En términos de impacto, su participación dejó una huella distinta: un mensaje que conectó con la audiencia más allá del puntaje.

Su testimonio de resiliencia, sostenido con una idea clara —contar su historia para empoderar— se convirtió en uno de los puntos más fuertes de su paso por el Miss Grand All Stars 2026. Y aunque la corona se fue a Colombia, Cipriani se despidió con un capital que no se mide en rankings: el de una voz que decidió hablar cuando el escenario estaba listo para otra cosa.

Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube