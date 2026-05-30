Perú

Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia

En entrevistas en Tailandia, la peruana recordó que fue víctima de abuso sexual infantil y explicó que su objetivo es empoderar a mujeres y niñas: “Tengo una historia muy fuerte que contar”.

Guardar
Google icon

Desde Tailandia, Suheyn Cipriani habló sobre el abuso infantil y la violencia doméstica que sufrió antes de convertirse en reina de belleza. TikTok Hey Adam.

Suheyn Cipriani cerró su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 sin llegar al Top 5, pero dejó uno de los momentos más comentados del certamen por una razón que va más allá de la pasarela: su testimonio de resiliencia.

Desde Bangkok, Tailandia, la representante peruana decidió contar su historia ante medios internacionales y volvió a poner en el centro un tema que ya había revelado públicamente en 2025: el abuso sexual infantil que sufrió.

“Creo que mucha gente todavía no conoce realmente mi historia de vida. He trabajado en televisión, pódcasts y distintos medios en mi país, y tengo una historia muy fuerte que compartir”, expresó la modelo de 29 años.

“El año pasado hablé públicamente sobre haber sido víctima de abuso sexual infantil”, añadió, al explicar por qué eligió tocar el tema nuevamente en un escenario global.

Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia
Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia

Un cierre con sabor agridulce: fuera del Top 5, dentro del Top 10

La final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizó este viernes 30 de mayo en Bangkok con 56 candidatas. Cipriani logró mantenerse entre las participantes más sólidas de la noche y clasificó al Top 10, luego de destacar en las etapas de traje de baño y traje de gala, donde su desempeño fue seguido con atención por el público peruano.

PUBLICIDAD

La expectativa por verla avanzar era alta: durante días fue considerada “favorita” por seguidores del certamen. Sin embargo, al momento del anuncio oficial, su nombre no fue incluido entre las cinco finalistas, cerrando su camino hacia la corona.

En esta primera edición del All Stars, la ganadora fue Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, quien se impuso en las etapas decisivas y fue coronada como reina del certamen.

Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube
Vanessa Pulgarín hizo historia en Tailandia: la colombiana ganó la primera corona de Miss Grand International All Stars 2026 - crédito captura de pantalla GrandTV/YouTube

“Tengo una historia muy fuerte que contar”: el testimonio que cambió el foco

En medio de una competencia donde el discurso suele girar alrededor de la imagen, Cipriani decidió cambiar el eje. En una entrevista con medios internacionales, sostuvo que su historia personal era parte de lo que quería compartir en esta plataforma.

“Creo que mucha gente todavía no conoce mi historia de vida. Trabajo en televisión en mi país, tengo un pódcast, hago redes sociales y tengo una historia de vida muy hermosa”, señaló antes de profundizar. “El año pasado revelé que fui víctima de abuso infantil”, dijo, en una declaración que apuntó a visibilizar una realidad que muchas veces queda fuera de los escenarios.

PUBLICIDAD

La peruana explicó que hablar de esto no era un recurso para llamar la atención, sino una decisión personal con un propósito: convertir una experiencia traumática en un mensaje útil para otras personas.

Suheyn Cipriani sonríe mientras es entrevistada por varios micrófonos de prensa. Viste un traje gris brillante y lleva una banda blanca con la bandera de Perú y su nombre.
Suheyn Cipriani, con su banda de Perú y una sonrisa, es entrevistada por medios de comunicación tras revelar detalles de su pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy estoy mucho mejor”: apoyo, proceso y una meta clara

Cipriani también explicó que se encuentra en una etapa distinta de vida gracias al soporte emocional de su entorno. “Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean”, indicó.

A partir de ahí, conectó su testimonio con una intención pública: “Con este proyecto quiero ayudar y empoderar a mujeres y niñas”. La frase funcionó como declaración de propósito: usar el certamen no solo como vitrina de imagen, sino como espacio de mensaje.

Esa decisión fue resaltada por usuarios en redes sociales, donde se valoró que llevara su historia a un escenario internacional sin perder serenidad, en un formato que suele exigir perfección y control emocional.

“Los sueños sí se hacen realidad”: resiliencia sin frases vacías

En otro tramo de su testimonio, Cipriani insistió en que su mensaje no se queda en el dolor, sino en el proceso de reconstrucción. “Y creo que ahora, con esta plataforma, quiero enseñarle a todas las mujeres que incluso cuando piensas que algo es imposible, puedes hacerlo posible con mucho esfuerzo. Los sueños sí se hacen realidad”, dijo.

El impacto de esa frase radica en el contexto: una final de certamen donde todo se ve perfecto —vestidos, maquillaje, focos— y, al mismo tiempo, una candidata decide hablar de una experiencia que rompe esa imagen ideal.

Lo que dejó Suheyn Cipriani en Tailandia

En términos de resultado, Suheyn Cipriani no llegó al Top 5. En términos de impacto, su participación dejó una huella distinta: un mensaje que conectó con la audiencia más allá del puntaje.

Su testimonio de resiliencia, sostenido con una idea clara —contar su historia para empoderar— se convirtió en uno de los puntos más fuertes de su paso por el Miss Grand All Stars 2026. Y aunque la corona se fue a Colombia, Cipriani se despidió con un capital que no se mide en rankings: el de una voz que decidió hablar cuando el escenario estaba listo para otra cosa.

Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube
Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiMiss Grand All Stars 2026Miss Grand Internationalperu-entretenimiento

Más Noticias

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

El futbolista del club francés desató comentarios de los peruanos luego del triunfo ante Arsenal en la final del torneo UEFA

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Uno de los dueños confirmó haber prestado su vehículo a pedido de un familiar, mientras que el otro propietario, sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal, postuló al Senado por Piura con Juntos por el Perú

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Franco Velazco hizo sentido pronuncimiento sobre mal momento de Universitario: “No hay excusas, tomaremos decisiones contundentes”

El administrador temporal de la ‘U’ pidió perdón a los hinchas y aclaró polémicos dichos sobre su gestión en el club

Franco Velazco hizo sentido pronuncimiento sobre mal momento de Universitario: “No hay excusas, tomaremos decisiones contundentes”

Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2028 contempla acciones para proteger a más de 21 millones de personas ante desastres

Entre las medidas previstas figuran el fortalecimiento de brigadas, entrenamientos comunitarios y campañas de sensibilización para promover una cultura de prevención

Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2028 contempla acciones para proteger a más de 21 millones de personas ante desastres

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el sábado 30 de mayo

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el sábado 30 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

PJ absuelve a la procuradora general María Caruajulca, pero no se librará de una sanción

Roberto Sánchez firma “compromiso por el Perú” junto a colectivos y gremios

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: agenda de actividades antes del 7 de junio

Elizabeth Peralta pasará 15 meses más en la cárcel: PJ amplía su prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Mario Cortijo integra elenco de ‘Los Principiantes’, la nueva apuesta internacional: “Todos somos protagonistas en esta historia”

Mario Cortijo integra elenco de ‘Los Principiantes’, la nueva apuesta internacional: “Todos somos protagonistas en esta historia”

Representante de Colombia se coronó como MGI All Stars 2026: Revive la gala y el paso de Suheyn Cipriani aquí

Suheyn Cipriani dejó el corazón en el Miss Grand International All Stars 2026: así fue su desempeño durante todo el certamen

Suheyn Cipriani quedó fuera del Top 5 del MGI All Star 2026 pese a su destacado desempeño en la final

MGI All Star 2026: Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala y recibió tibio puntaje del jurado

DEPORTES

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

Franco Velazco hizo sentido pronuncimiento sobre mal momento de Universitario: “No hay excusas, tomaremos decisiones contundentes”

Héctor Fértoli, auténtico dolor de cabeza para Universitario: su futuro en Ate se desvanece entre lesiones

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Resultados de la fecha 17 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura