Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual

Pedro Aquino ha anunciado, oficialmente, su salida de Alianza Lima a través de un sucinto mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Así pues, al término del Torneo Apertura 2026, el mediocampista peruano se marchará de La Victoria con destino hacia Torreón, donde deberá presentarse a los entrenamientos del Santos Laguna.
Con la emoción a flor de piel, Aquino agarró su dispositivo móvil, entró a su red social de confianza y redactó un corto, pero sentido texto en el que aborda su adiós definitivo. “El último baile. El último entrenamiento. Siempre alegre. Gracias por todo, Alianza Lima”, posteó acompañado de una foto suya en la que se le aprecia levantando el galardón del Apertura.
El adiós de la ‘Roca’ ha dejado sentimientos encontrados en Matute. Por un lado, la afición aliancista toma su alejamiento con absoluta naturalidad, teniendo en cuenta que no trascendió de la manera esperada por sus problemas físicos. Sin embargo, en la interna existe profunda tristeza por la pérdida de un compañero que, pese a su escasa participación en el ejercicio liguero, conectó con el vestuario.
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Uno de los futbolistas que más ha sentido la pegada por el desmarque de Pedro Aquino ha sido Gianfranco Chávez. Ambos se conocieron y crecieron en La Florida y ahora en una etapa de madurez coincidieron en La Victoria, aunque con realidades opuestas. Con la salida del ancla se ha dado inicio al éxodo de un puñado de integrantes residuales del equipo.
Aquino, de más a menos
A mediados de la temporada anterior, la directiva de Alianza Lima se propuso a reemplazar a Erick Noriega con un futbolista de corte similar, aunque con mayor experiencia. Así se encaminó la cesión anual de Pedro Aquino, quien de buenas a primeras se metió en los planes del entrenador Néstor Gorosito.
Aunque era muy sabido que la ‘Roca’ presentaba un estado físico de sumo cuidado, supo alternar de la mejor manera posible con los ‘blanquiazules’, sumando bastantes minutos entre agosto y diciembre. En resumidas cuentas, rubricó once presencias y dos anotaciones. Con ese rendimiento, se preveía una eclosión inminente para el 2026.
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Sin embargo, hubo un giro radical en la historia nada más al llegar Pablo Guede a la zona técnica de Alianza Lima. Aunque el entrenador tenía muy bien referenciado al peruano por su destacado desenvolvimiento en la Liga MX, se percató que su lesión de rodilla iba a ser un gran impedimento durante sus intensas cargas precompetitivas.
De tal manera que la presencia de Aquino en el Apertura 2026 fue absolutamente testimonial. Se la pasó todo el torneo como un suplente inamovible y la única vez que entró a un partido fue durante los últimos cinco minutos de la goleada sobre FBC Melgar, en Matute. Sin espacio, alejado de su mejor versión e implicado en una polémica extradeportiva, Pedro aceptó sin cuestionamientos el final de su historia ‘íntima’.
La modelo Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', confirma un encuentro con el futbolista Pedro Aquino y revela conversaciones privadas. El escándalo ha crecido debido a que el jugador mantiene una relación de varios años con su esposa.
A Santos Laguna
Pedro Aquino se quedó sin lugar en La Victoria y ahora debe presentarse en la Comarca para reportarse a los entrenamientos de Santos Laguna.
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A pesar de su llegada, la ‘Roca’ no entra en la consideración de los ‘guerreros’, quienes están elaborando la nueva estructura del plantel para la próxima ventana de transferencias.
El recorte de Pedro Aquino en Santos Laguna responde a una decisión del nuevo entrenador, Renato Paiva, quien no lo incluye en su planificación.
Aunque el futbolista peruano mantiene un contrato vigente en Torreón, es probable que el club decida pagar la rescisión para concretar su salida de la institución.
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