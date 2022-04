Pedro Loli y su reacción cuando le preguntan sobre el ampay de Óscar del Portal con su ex Fiorella Méndez

Pedro Loli se incomodó cuando le consultaron sobre su expareja y Óscar del Portal. (Foto: Captura /Instagram)

El cantante Pedro Loli fue interceptado por las cámaras de Amor y Fuego cuando se encontraba en el aeropuerto de la ciudad de Cajamarca para consultarle sobre el reciente ampay que protagonizó su expareja Fiorella Méndez con Óscar del Portal.

Como se recuerda, la madre de su hijo pasó la noche en el departamento del comentarista deportivo tras los fuertes rumores de una posible infidelidad por parte de él. Esto sucedió el mismo día en que también grabaron a Aldo Miyashiro besándose con su exreportera Fiorella Retiz.

Tras ello, el magazine de Willax TV no dudó en buscar al cantante de cumbia para saber su opinión al respecto. Recordemos que fue en el mes de noviembre del 2021 que él y Fiorella Méndez anunciaron el fin de su relación sentimental.

¿Qué piensas sobre tu expareja que se le ha encontrado en el departamento de Óscar del Portal?”, se le escucha decir al reportero segundos antes de que el artista ingresara al aeropuerto. Al ver que estaba siendo abordado por la prensa, Pedro Loli se mostró incómodo y prefirió guardar silencio.

“Qué bacán tu chamba, gracias”, respondió el integrante del Grupo 5 y al ver que el medio de comunicación seguía interrogándolo, pidió ayuda a los miembros de seguridad del aeropuerto que estaban en la puerta. “¿Ellos pueden ingresar?”, se quejó.

“Pedro no quiere declarar. En estos momentos acaba de llegar a la ciudad de Cajamarca y no desea dar declaraciones sobre su expareja Fiorella Méndez”, concluye el periodista mientras grababa a Pedro Loli.

Cabe resaltar que Pedro Loli ha estado recibiendo múltiples comentarios en su cuenta de TikTok donde algunos usuarios le recordaban la vez que él le fue infiel a la productora de TV. “La alumna superó al maestro”, " Loli ya no te sientas tan culpable, ambos son iguales” “Como estarás saboreando el Karma”, escribieron los cibernautas.

Ante ello, el artista solo se animó a lanzar algunas carcajadas y agradeció a todas las personas que están pendiente a sus redes sociales. “Me dan risa sus comentarios. Gracias a ustedes tengo más seguidores”.

Pedro Loli se niega a hablar de Fiorella Méndez tras el ampay que protagonizó con Óscar del Portal. VIDEO: Willax TV

LA VERSIÓN DE FIORELLA MÉNDEZ

Christian Domínguez no fue ajeno al escándalo que despertó el caso de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero contó que visitó el hogar de Fiorella Méndez, pues mantienen una buena relación de amistad y porque ella había solicitado los servicios de delivery de su restaurante. Fue durante este encuentro que la productora le contó qué pasó realmente la noche del sonado ampay.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Asimismo, Christian sostuvo que Fiorella le aseguró que Miyashiro le dio luz verde para trabajar directamente con Óscar del Portal debido a que tenían un proyecto muy importante en camino. “No era la primera vez que se juntaban a altas horas de la noche. Eso me comentó (...) No es que acostumbre a dormir en su casa (de Óscar), pero sí que hay reuniones en su casa o en la de ella misma para trabajar”.

Christian Domínguez cuenta la versión de Fiorella Méndez tras pasar la noche con Óscar del Portal en su departamento | VIDEO: América TV / América Hoy

