Capturan a presunto integrante de banda criminal acusada de extorsionar a exgobernador de Huánuco

La Policía Nacional capturó en Comas a un presunto extorsionador investigado por amenazas contra el exgobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado. El operativo incluyó el uso de un dron y la participación de 33 efectivos. Fuente: TV Perú Noticias

La Policía Nacional detuvo en Comas a un presunto extorsionador investigado por amenazas contra el exgobernador regional de Huánuco Juan Manuel Alvarado Cornelio. La intervención se ejecutó la mañana del sábado 30 de mayo de 2026 en una vivienda de la avenida San Carlos, en la urbanización Alameda del Pinar.

Según informó TV Perú Noticias, el detenido sería presunto integrante de una banda criminal dedicada al cobro de cupos y a intimidaciones con amenazas de muerte. La Policía sostiene que el caso se conecta con actos de hostigamiento denunciados en Huánuco y con un ataque a un predio vinculado a la exautoridad regional.

Las diligencias continuaban en el inmueble intervenido, con participación del Ministerio Público, mientras la Policía realizaba un registro domiciliario para incautar armas, documentación y otros elementos que sustenten la investigación. La institución indicó que el investigado sería trasladado a Huánuco para continuar con las diligencias.

Agentes de la Policía Nacional intervienen una vivienda en Comas y detienen a un presunto extorsionador implicado en amenazas contra el exgobernador regional Juan Manuel Alvarado Cornelio. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Detienen en Comas a sospechoso de extorsionar a exgobernador de Huánuco

La captura se produjo en la urbanización Chacras Cerro, en el distrito de Comas, específicamente en la avenida San Carlos, donde agentes policiales ubicaron al sospechoso tras un seguimiento que, de acuerdo con la información difundida por TV Perú Noticias, se apoyó en imágenes de cámaras de videovigilancia obtenidas en la región Huánuco.

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Las pesquisas lo vinculan con la extorsión contra el exgobernador regional de Huánuco Juan Manuel Alvarado Cornelio. La hipótesis policial señala que la exautoridad y su familia recibieron amenazas constantes, con exigencias de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas, un patrón asociado al cobro de cupos atribuido a estructuras criminales que operan con intimidación.

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

La investigación también lo relaciona con el atentado registrado el 17 de marzo de 2026 contra el predio del exgobernador, ubicado en la avenida El Olivar, en Cayhuayna, en Huánuco. Ese hecho forma parte de la línea de investigación que busca determinar responsabilidades, roles y posibles coordinaciones entre operadores en Lima y la región.

Operativo policial movilizó a 33 agentes en Comas

La intervención se realizó a las 07:15 del sábado 30 de mayo, con un despliegue que incluyó el uso de un dron para evitar una posible fuga, según el reporte televisivo. En paralelo, se ejecutó el registro del inmueble para buscar elementos vinculados al presunto delito: armas, especies y documentación que podrían aportar información sobre contactos, movimientos de dinero y comunicaciones.

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El operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) y el Departamento de Investigación Criminal de Huánuco (Depincri Huánuco), con apoyo del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco-Dinoes), de acuerdo con la información oficial difundida por el canal de noticias.

Un operativo policial masivo en Comas, que incluyó varias patrullas y agentes, culminó con la detención de un presunto extorsionador en una vivienda residencial. (Captura TV Perú Noticias)

La movilización policial reunió a 33 efectivos, bajo el mando del mayor PNP Omar Cáceres Jáuregui, del Depincri Huánuco. Tras la detención, la Policía informó que el intervenido sería puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley y avanzar con las investigaciones en Huánuco, donde se concentra el caso por las amenazas y el atentado investigado.

Antecedentes judiciales de Juan Manuel Alvarado Cornelio

En 2023, el exgobernador regional de Huánuco Juan Manuel Alvarado Cornelio fue detenido por la Policía Nacional por presuntos delitos contra la administración pública, en las modalidades de colusión y colusión agravada. La intervención se realizó en una vivienda del distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, después de que el exfuncionario registrara requisitorias y permaneciera no habido.

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El proceso estuvo vinculado al caso por la compra de 7.995 laptops para docentes de Huánuco, investigación por la que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco solicitó 18 meses de prisión preventiva en marzo de 2022. En ese expediente, la Fiscalía también lo señaló como presunto líder de una organización criminal denominada “Los negociadores de la región”, que, según la imputación, habría direccionado obras del Gobierno Regional para favorecer a familiares y allegados.