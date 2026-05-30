Perú

Educación técnica y empleo juvenil: ASIEES y CAPPES presentan su agenda para el próximo gobierno peruano

El informe propone articular CETPRO, institutos y universidades en rutas formativas integradas, en un contexto donde la informalidad laboral entre jóvenes supera el 70% y la demanda de perfiles técnicos duplica la de universitarios

Guardar
Google icon
Primer plano de dos hombres jóvenes en camisas azules sentados en un taller, escribiendo y examinando diagramas técnicos en papeles sobre escritorios claros
Dos jóvenes, futuros técnicos, concentrados en sus estudios y diagramas, preparándose para las oportunidades que ofrecerá FORMATEC Lima 2026, feria del Minedu. (Foto: Minedu)

El 12,9% de los puestos de trabajo en Perú requiere egresados con formación técnica, frente al 7% que demanda perfiles universitarios, según la Encuesta de Demanda Ocupacional 2025. Pese a esa brecha, casi el 66% de los estudiantes de educación superior sigue optando por la universidad. Ante ese desajuste, la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (ASIEES) y el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) presentaron una agenda conjunta para los candidatos presidenciales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú.

La propuesta fue dirigida a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, con el objetivo de poner la educación superior técnica en el debate electoral y en el programa de gobierno para el período 2026–2031.

“Todavía existe una fuerte desconexión entre la formación y lo que realmente necesita el país”, señaló Javier Rubio, presidente de ASIEES, al presentar el informe técnico Educación técnica y tecnológica para el desarrollo del Perú: Acciones para el fortalecimiento de los Institutos y Escuelas de Educación Superior (2026–2031). El documento plantea una hoja de ruta con tres ejes de acción para fortalecer el sistema de educación superior especializada.

PUBLICIDAD

Grandes símbolos "K" naranja y "Jp" verde y rojo, de pie sobre un escenario de madera pulida, con un auditorio oscuro y una pantalla que dice "DEBATE TÉCNICO PRESIDENCIAL" al fondo.
Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres ejes de la propuesta

El primer eje apunta a ampliar el acceso a la educación técnica y tecnológica, con medidas orientadas a reducir las brechas de información y las barreras económicas que enfrentan miles de estudiantes. La propuesta incluye el fortalecimiento de la orientación vocacional y la ampliación de los mecanismos de financiamiento para una mayor inclusión educativa.

El segundo eje aborda el aseguramiento de la calidad formativa mediante mejoras en la gobernanza del sistema, la optimización de los procesos de licenciamiento y la implementación de sistemas de información integrados que garanticen estándares sostenibles en las instituciones de educación superior.

El tercer eje se concentra en la medición de resultados y la pertinencia de la formación, con el propósito de alinear la oferta educativa con las demandas del mercado laboral. El informe propone el desarrollo de rutas formativas articuladas y sistemas de seguimiento de egresados para evaluar la inserción laboral y el impacto de la formación técnica en el desarrollo del país.

PUBLICIDAD

Un collage que muestra a cuatro jóvenes, una soldadora, un chef, un electricista y una científica usando un microscopio, en sus respectivos entornos de formación.
Jóvenes peruanos se capacitan en diversas especialidades técnicas como soldadura, gastronomía, electricidad y ciencia, obteniendo un título a Nombre de la Nación sin costo de pensión en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones planteadas

Jorge Mori Valenzuela, director ejecutivo de CAPPES, detalló entre las acciones prioritarias la implementación de sistemas integrados de información educativa, el desarrollo de rutas formativas que articulen los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), los institutos y las universidades, y la creación de un sistema de seguimiento de egresados para medir la inserción laboral y la pertinencia de la formación.

“Se propone la creación de una Mesa Ejecutiva de articulación entre el sector educativo y el sector productivo, con el fin de reducir las brechas de talento y mejorar la capacidad de respuesta del sistema formativo", precisó Mori Valenzuela.

El empleo juvenil y la inserción laboral

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que más del 70% de los egresados de educación técnica logra insertarse en el mercado laboral. Aun así, persisten desafíos en la calidad del empleo, los ingresos y la correspondencia entre la formación recibida y la ocupación ejercida. A eso se suma que la informalidad laboral juvenil supera el 70%.

A woman votes during Peru's general election, in Lima, Peru, April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce
A woman votes during Peru's general election, in Lima, Peru, April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“El país necesita priorizar la formación de talento técnico para responder a las demandas del mercado laboral y cerrar brechas estructurales”, afirmó Rubio.

Los representantes de ASIEES y CAPPES indicaron que buscarán abrir espacios de diálogo con los candidatos presidenciales y sus equipos técnicos para profundizar las propuestas y avanzar hacia una agenda compartida de fortalecimiento de la educación superior técnica de cara al próximo gobierno.

Temas Relacionados

Educación Superiormercado laboralperu-noticiasCarreras técnicas

Más Noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Se enfrentan las dos selecciones sudamericanas por el pase a la final del certamen continental. Sigue todas las incidencias del cotejo

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Sacerdote herido tras choque entre motocicleta y camioneta en Chosica

Un párroco de la iglesia María Magdalena resultó lesionado en Caropongo tras colisionar su motocicleta con una camioneta. Expertos y autoridades alertan sobre el aumento de siniestros viales en la capital y la urgencia de respetar las normas de tránsito

Sacerdote herido tras choque entre motocicleta y camioneta en Chosica

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante argentina ofrecerá un show este 30 de mayo de 2026. Revisa a qué hora abre puertas, en qué momento empieza el concierto y qué accesos usar según tu zona, además del setlist.

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

La compositora y productora venezolana, lanzó un sencillo que mezcla merenguetón, pop latino y sonidos urbanos como adelanto de su próximo EP. La artista debutará como invitada del Curita para el Corazón Tour de Zhamira.

La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual

La ‘Roca’ ha empleado su cuenta oficial de Instagram para decirle adiós a la institución de La Victoria que lo acogió por un año. Se marcha con la distinción de ganador del primer torneo en Perú

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

PJ absuelve a la procuradora general María Caruajulca, pero no se librará de una sanción

Roberto Sánchez firma “compromiso por el Perú” junto a colectivos y gremios

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: agenda de actividades antes del 7 de junio

Elizabeth Peralta pasará 15 meses más en la cárcel: PJ amplía su prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

Del error técnico a la denuncia pública: qué pasó con la votación del Miss Grand All Stars 2026 y el caso Suheyn Cipriani

Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia

Mario Cortijo integra elenco de ‘Los Principiantes’, la nueva apuesta internacional: “Todos somos protagonistas en esta historia”

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual

Inesperada decisión de la UFC con Daniel ’Soncora’ Marcos: lo separó de la promotora a pesar de su récord 5-1

Rodrigo ’Gato Loco’ Vera debutó con impresionante nocaut en la UFC Macau de China ante el local Zhu Kangjie

Franco Velazco hizo sentido pronunciamiento sobre mal momento de Universitario: “No hay excusas, tomaremos decisiones contundentes”