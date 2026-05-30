Del error técnico a la denuncia pública: qué pasó con la votación del Miss Grand All Stars 2026 y el caso Suheyn Cipriani

Tiktok El Edu mostró que la pagina web del Miss Grand International mantuvo fallas e impidió las votaciones en la gal afinal del MGI All Stars 2026

La final del Miss Grand International All Stars 2026 quedó envuelta en polémica por fallas al momento de votar, luego de que la página web del certamen presentara errores técnicos que impidieron a miles de usuarios emitir sus votos en tiempo real. El problema se registró durante la gala en vivo, en una etapa decisiva del concurso, cuando el voto del público influye en los cortes de clasificación.

El incidente generó frustración entre seguidores de varias candidatas, incluidas comunidades que impulsaban a Suheyn Cipriani (Perú), y terminó escalando con denuncias públicas de supuestas transacciones que “no se reflejaron” en el sistema.

Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala.

“El sistema de votación está experimentando problemas técnicos”: el comunicado oficial

Durante la transmisión, el certamen emitió un mensaje para justificar la pausa y la interrupción del ritmo del show. El texto oficial señaló:

“Anuncio oficial: el sistema de votación está experimentando actualmente problemas técnicos para garantizar la equidad de acuerdo con las normas de competencia. El equipo organizador trabaja para resolver el problema lo antes posible. Vamos a reanudar la transmisión en vivo inmediatamente una vez que el problema se haya arreglado. Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Agradecemos su continuo apoyo al Miss Grand All Stars”.

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Según reportes en redes, la gala entró en una pausa comercial prolongada —se habló de alrededor de 30 minutos— mientras se intentaba restablecer la plataforma.

La organización del Miss Grand International se pronunció mediante sus redes sociales en plena caída de su página web evitando la votación en la gala final del MGI All Stars.

Fans sin poder votar: la campaña por Suheyn Cipriani y el live de ‘El Edu’

En Perú, el creador de contenido ‘El Edu’ venía anunciando que haría campaña para votar por Suheyn Cipriani durante la final. Su estrategia —en línea con lo que la propia candidata había recomendado días antes— era votar por etapas, desde el Top 18 y en los cortes posteriores.

Sin embargo, el plan se frenó por los fallos técnicos. En sus transmisiones en vivo, ‘El Edu’ mostró cómo la página del Miss Grand no cargaba y arrojaba errores, lo que impedía concretar votos en plena competencia.

El bloqueo no solo afectó la emoción del fandom. También instaló una pregunta inevitable: si el voto se reinicia por etapas, ¿qué pasa cuando la plataforma se cae justo cuando hay que votar?

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

“Perú iba tercero”: el ranking que circuló antes de la caída

Tras revelarse el Top 18, tiktokers y cuentas de seguimiento del certamen difundieron capturas y versiones sobre cómo iba el ranking de votos antes del colapso. El creador Gian Castro aseguró que, previo a la caída, el tablero mostraba un orden con Gassini Ganados en primer lugar, Vietnam en segundo, Perú en tercero y Vanessa Pulgarín en cuarto.

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Ese dato, no oficial y basado en lo que habría mostrado la plataforma en un momento previo, se volvió combustible para el debate. Para muchos usuarios, la caída generó dudas sobre si los votos efectivamente contaron igual para todas las candidatas.

En el caso de Suheyn Cipriani, se sabe que logró llegar al Top 10, pero en redes quedó instalada la hipótesis de que el colapso del sistema pudo afectar su proyección hacia el Top 5, algo que no puede afirmarse sin información técnica o auditoría del certamen.

Denuncia desde Ecuador: “Compré 800 votos y no aparecí”

La controversia escaló cuando se viralizó un reclamo atribuido a la madre de la representante de Ecuador, Samantha Kennedy. Según lo difundido en redes por Sonia Castro (Quito), la madre habría asegurado que compró 800 votos (USD 800) y que estos no se reflejaron durante el proceso, por lo que su hija no ingresó al Top 10.

En esa cadena de publicaciones se mostraron capturas de chat y comprobantes de transacción como “prueba” del reclamo. La denuncia se resumió en una frase: “Compré ochocientos votos y no aparecí”.

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Este punto elevó el caso: ya no era solo una caída momentánea, sino la sospecha de que hubo dinero gastado que no se tradujo en votos visibles, lo que —según esas versiones— afectó resultados.

Madre de candidata del Miss Grand Ecuador denuncia irregularidades en el MGI All Stars 2026

El dinero recaudado en Perú: qué hará ‘El Edu’ con el monto que sobró

En medio del caos por las votaciones, ‘El Edu’ también publicó un “comunicado” para explicar qué hará con el dinero reunido por seguidores para votar. Dijo que intentó devolver montos durante el live y detalló cifras de lo acumulado y lo reembolsado, antes de tomar una decisión final.

Según su versión, el monto final quedó en S/10.800,68 (tras restar gastos de su tarjeta y montos que personas le dijeron que no devuelva). Y anunció que entregará ese dinero a Suheyn Cipriani.

“Esos diez mil ochocientos finales se los voy a dar a Suhey Cipriani, porque básicamente la gente me dio el dinero para ella… para el concurso, pero por ella”, afirmó. También dijo que le gustaría que Cipriani confirme públicamente la recepción del dinero para evitar malentendidos.

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Tiktoker peruano 'El Edu' anunció que es lo hará con el dinero que recaudó y no alcanzó a utilizar para votar por Suheyn Cipriani en la gala final del MGI All Stars 2026

Qué queda claro y qué sigue: fallas admitidas, confianza golpeada

Lo confirmado por el propio certamen es que existieron “problemas técnicos” en el sistema de votación y que la transmisión se detuvo para “garantizar la equidad”. Lo que queda en disputa es el impacto real de ese fallo en el puntaje por etapas, y si existieron —o no— votos pagados que no se reflejaron correctamente.

En concursos donde el voto del público tiene peso y además se monetiza, la confianza en la plataforma es parte del show. En el MGI All Stars 2026, esa confianza quedó golpeada en la noche más importante: la final.

Del error técnico a la denuncia pública: qué pasó con la votación del Miss Grand All Stars 2026 y el caso Suheyn Cipriani