La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

La cantante venezolana Briella debuta en Perú con un lanzamiento que busca instalarse como uno de los temas más comentados de la temporada: “2 Novios”.
El sencillo marca el inicio de una nueva etapa artística para la cantante, compositora y productora, y llega con una propuesta de ritmo alto que cruza merenguetón, pop latino y sonidos urbanos, con una letra que juega con el enredo sentimental desde el humor y la picardía.
La artista, además, confirmó su primera presentación en Lima: será el 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia, como invitada en el Curita para el Corazón Tour de Zhamira, una de las voces venezolanas con mayor proyección internacional.
“2 Novios”: la canción que abre una nueva era musical
Briella describe “2 Novios” como un tema diseñado para divertirse, bailar y compartir. El concepto parte de una situación afectiva complicada —cuando la vida sentimental se enreda más de lo esperado—, pero la transforma en una historia ligera, con actitud y energía de pista.
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“Quería hacer una canción divertida, fresca y con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo la gente pudiera disfrutar y sentir cercana”, expresó la artista sobre el lanzamiento.
Esa intención se refleja en el sonido: un merenguetón con pulso bailable, guiños pop y estructura pensada para enganchar rápido, ideal para clips cortos y uso en redes, donde Briella ha construido buena parte de su base de seguidores.
Videoclip y estética: una faceta más atrevida y segura
El estreno de “2 Novios” llegó acompañado de un videoclip oficial que, según el equipo de la cantante, consolida la identidad visual de esta etapa. La narrativa y la imagen apuestan por una Briella más directa: atrevida, segura y con un personaje artístico más definido.
Este lanzamiento también funciona como primer adelanto del próximo EP de la venezolana, por lo que el single no llega solo: abre una ruta de contenido, nuevas canciones y una agenda promocional más intensa en la región.
Briella en Lima: cuándo y dónde será su debut en Perú
La primera visita de Briella al Perú se concretará con una presentación en Lima el jueves 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia. Su participación será como artista invitada en el show del Curita para el Corazón Tour de Zhamira.
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Para el público peruano, será una oportunidad de verla en vivo en un momento clave de su carrera, cuando su música está creciendo en reproducciones y su comunidad digital se mantiene activa en TikTok, Instagram y YouTube.
La expectativa del show se sostiene en dos ejes: el estreno reciente de “2 Novios” y la posibilidad de escuchar en vivo otros temas que ya forman parte del repertorio más conocido de la artista.
Una carrera en ascenso: de redes sociales al circuito latino
Briella es originaria de Valencia, Venezuela, y combina formación musical con un manejo sólido de plataformas digitales. Su salto inicial se dio por la viralidad en redes, un punto de partida común en la nueva generación pop-urbana, pero que en su caso derivó en una carrera profesional con identidad.
En su catálogo figuran canciones como “Solo Tú”, “Coquette”, “Electricidad”, “QLQ” y “Un Beta”, temas que han impulsado su alcance internacional y la han conectado con públicos fuera de Venezuela.
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Su perfil de compositora y productora también la diferencia en un mercado donde muchos proyectos dependen de equipos externos. En esta etapa, Briella busca reforzar el concepto de artista integral: voz, criterio estético y control creativo.
El mapa venezolano que crece: una generación con proyección regional
El avance de Briella se inscribe en un fenómeno más amplio: el crecimiento de artistas venezolanos en la escena latina. En ese grupo se mencionan nombres como Rawayana, Elena Rose y la propia Zhamira, con quienes comparte el impulso de una industria que se está internacionalizando a través de plataformas y giras.
En ese contexto, su debut en Perú no es un simple “primer show”: es una señal de expansión. Lima se convierte en una plaza clave para artistas que buscan consolidar público en Sudamérica y fortalecer la conexión con audiencias que consumen música urbana y pop latino de manera intensiva.
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