La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

La cantante venezolana Briela debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

La cantante venezolana Briella debuta en Perú con un lanzamiento que busca instalarse como uno de los temas más comentados de la temporada: “2 Novios”.

El sencillo marca el inicio de una nueva etapa artística para la cantante, compositora y productora, y llega con una propuesta de ritmo alto que cruza merenguetón, pop latino y sonidos urbanos, con una letra que juega con el enredo sentimental desde el humor y la picardía.

La artista, además, confirmó su primera presentación en Lima: será el 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia, como invitada en el Curita para el Corazón Tour de Zhamira, una de las voces venezolanas con mayor proyección internacional.

“2 Novios”: la canción que abre una nueva era musical

Briella describe “2 Novios” como un tema diseñado para divertirse, bailar y compartir. El concepto parte de una situación afectiva complicada —cuando la vida sentimental se enreda más de lo esperado—, pero la transforma en una historia ligera, con actitud y energía de pista.

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“Quería hacer una canción divertida, fresca y con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo la gente pudiera disfrutar y sentir cercana”, expresó la artista sobre el lanzamiento.

Esa intención se refleja en el sonido: un merenguetón con pulso bailable, guiños pop y estructura pensada para enganchar rápido, ideal para clips cortos y uso en redes, donde Briella ha construido buena parte de su base de seguidores.

Briella lanzará en vivo “2 Novios” en su debut en Perú, programado para el 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia de Lima

Videoclip y estética: una faceta más atrevida y segura

El estreno de “2 Novios” llegó acompañado de un videoclip oficial que, según el equipo de la cantante, consolida la identidad visual de esta etapa. La narrativa y la imagen apuestan por una Briella más directa: atrevida, segura y con un personaje artístico más definido.

Este lanzamiento también funciona como primer adelanto del próximo EP de la venezolana, por lo que el single no llega solo: abre una ruta de contenido, nuevas canciones y una agenda promocional más intensa en la región.

La cantante venezolana presentará “2 Novios”, un sencillo que mezcla merenguetón, pop latino y sonidos urbanos.

Briella en Lima: cuándo y dónde será su debut en Perú

La primera visita de Briella al Perú se concretará con una presentación en Lima el jueves 5 de junio en el Centro de Convenciones Scencia. Su participación será como artista invitada en el show del Curita para el Corazón Tour de Zhamira.

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Para el público peruano, será una oportunidad de verla en vivo en un momento clave de su carrera, cuando su música está creciendo en reproducciones y su comunidad digital se mantiene activa en TikTok, Instagram y YouTube.

La expectativa del show se sostiene en dos ejes: el estreno reciente de “2 Novios” y la posibilidad de escuchar en vivo otros temas que ya forman parte del repertorio más conocido de la artista.

Briella es la artista invitada en el show del 'Curita para el Corazón Tour' de Zhamira.

Una carrera en ascenso: de redes sociales al circuito latino

Briella es originaria de Valencia, Venezuela, y combina formación musical con un manejo sólido de plataformas digitales. Su salto inicial se dio por la viralidad en redes, un punto de partida común en la nueva generación pop-urbana, pero que en su caso derivó en una carrera profesional con identidad.

En su catálogo figuran canciones como “Solo Tú”, “Coquette”, “Electricidad”, “QLQ” y “Un Beta”, temas que han impulsado su alcance internacional y la han conectado con públicos fuera de Venezuela.

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Su perfil de compositora y productora también la diferencia en un mercado donde muchos proyectos dependen de equipos externos. En esta etapa, Briella busca reforzar el concepto de artista integral: voz, criterio estético y control creativo.

El mapa venezolano que crece: una generación con proyección regional

El avance de Briella se inscribe en un fenómeno más amplio: el crecimiento de artistas venezolanos en la escena latina. En ese grupo se mencionan nombres como Rawayana, Elena Rose y la propia Zhamira, con quienes comparte el impulso de una industria que se está internacionalizando a través de plataformas y giras.

En ese contexto, su debut en Perú no es un simple “primer show”: es una señal de expansión. Lima se convierte en una plaza clave para artistas que buscan consolidar público en Sudamérica y fortalecer la conexión con audiencias que consumen música urbana y pop latino de manera intensiva.