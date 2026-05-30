Mario Cortijo integra elenco de ‘Los Principiantes’, la nueva apuesta internacional: “Todos somos protagonistas en esta historia”

Mario Cortijo es uno de los protagonistas de 'Los Principiantes'.

Mario Cortijo será parte de Los Principiantes, la nueva apuesta audiovisual de La Soga Producciones que busca abrirse paso dentro del mercado internacional. Durante su presentación oficial, el actor peruano compartió detalles de su incorporación al elenco y resaltó el enfoque de la historia: una trama donde todos los personajes tendrán protagonismo.

El actor no ocultó su entusiasmo por ser parte de esta producción inspirada en hechos reales que llegará al público tanto como largometraje para salas de cine como en formato de serie para plataformas de streaming.

Durante la conferencia de prensa realizada el viernes 29 de mayo, el actor destacó la magnitud del proyecto y aseguró que se trata de una propuesta sin precedentes dentro de la industria nacional. “Creo que es el proyecto más ambicioso que se ha hecho en la historia del país”, afirmó Cortijo. Sin embargo, lejos de sentirse presionado, señaló que la experiencia y el respaldo del equipo creativo le han dado confianza para asumir este nuevo reto actoral.

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“La verdad me siento bastante confiado por las personas que tengo al costado. Cuando tienes a alguien como Gustavo Sánchez liderando una productora tan competente para hacer cine y exportar proyectos audiovisuales, gran parte de esa responsabilidad se libera”, expresó.

Mario Cortijo es protagonista de 'Los Principiantes'

Elenco nacional e internacional

El actor también resaltó el nivel del elenco nacional e internacional convocado para la producción y aseguró que el trabajo conjunto ha sido clave durante esta etapa inicial. “No puedo estar más seguro ni más confiado de los compañeros que tenemos al costado. Cuando actuamos, en lo único que se tiene que pensar es en estar presente para el compañero”, comentó.

Respecto al desarrollo de la historia, Cortijo adelantó que ‘Los Principiantes” apuesta por una narrativa en la que cada personaje tendrá un peso determinante dentro de la trama. “Acá todos somos protagonistas. Todos vamos a llevar la historia. Es una historia escrita para que todos los personajes y artistas involucrados brillen”, sostuvo.

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Mario Cortijo también reveló cómo fue su ingreso al proyecto. Según contó, inicialmente audicionó para otro personaje, pero luego fue convocado para interpretar a Alberto Kubik, rol con el que finalmente se quedó tras un largo proceso de selección.

“Fueron once callbacks desde el primero hasta el final. La confirmación llegó casi al cierre del proceso, así que estoy muy contento de haber sido testigo de un momento histórico para el país”, relató.

Los Principiantes se prepara para dar su primer gran paso con una historia que promete reunir talento peruano e internacional en una producción de gran alcance. La Soga Producciones

Producción de alto nivel

Además, destacó el nivel de producción detrás de ‘Los Principiantes’ y consideró que la industria audiovisual peruana atraviesa una etapa de crecimiento y profesionalización comparable a la de otros mercados internacionales. “Creo que no hay nada que envidiar a procesos en México o España. Estamos un paso más arriba en la profesionalización de la industria”, afirmó.

La producción narrará el ascenso y caída de un grupo de estudiantes de Derecho que, atraídos por el poder y el dinero fácil, terminan envueltos en complejas redes universitarias y políticas.

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Mario Cortijo emprende un nuevo reto en su carrera.

El equipo creativo de Los Principiantes está liderado por el director Daniel Vega, junto al productor Gustavo Sánchez y la actriz y productora Gianella Neyra. La producción tendrá un rodaje de diez semanas y movilizará a más de 100 personas dentro del equipo técnico, bajo estándares inspirados en la industria de Hollywood, una apuesta que busca elevar el nivel del audiovisual peruano y proyectarlo a nivel internacional.

El elenco reunirá a reconocidas figuras internacionales como Ana María Orozco, Christian Tappan, Flavio Medina, Oscar Torres y Osmar Núñez. A ellos se suman los artistas nacionales Mario Cortijo, Franco Pennano, Karime Scander, Salvador del Solar, Giovanni Ciccia y Gianella Neyra, quienes formarán parte de esta historia inspirada en hechos reales.

Con un elenco de alto nivel y una apuesta pensada para trascender fronteras, Los Principiantes inicia su camino con la mirada puesta en consolidarse como uno de los proyectos más importantes del audiovisual peruano.

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Ls Soga Producciones presentó al elenco de Los Principiantes.