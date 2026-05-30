Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Uno de los propietarios confirmó haber facilitado su vehículo a pedido de un familiar para el traslado del candidato, mientras que el otro ha sido sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal.

A casi una semana de la segunda vuelta electoral, ha llamado la atención la propiedad de dos de los vehículos en los que el candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez se ha estado trasladando durante actividades de campaña de su partido político Juntos por el Perú.

De acuerdo con el diario El Comercio, una de las camionetas fue utilizada durante una actividad proselitista en la región Huánuco. Tras revisar la placa vehicular y la información registral correspondiente, el medio determinó que el vehículo pertenece a una persona que fue intervenida en el año 2010 mientras transportaba pasta básica de cocaína.

El propietario de la camioneta confirmó al diario haber facilitado el vehículo utilizado por Sánchez durante su visita a la región. Según relató, el préstamo se produjo a pedido de un familiar, quien coordinó el traslado de la plancha presidencial durante las actividades de campaña.

PUBLICIDAD

Vehículos empleados por Roberto Sánchez en campaña están vinculados a intervenido por droga y a presunto líder de organización criminal. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Canal N/FB: @ Real TV Huamachuco)

Camioneta fue intervenida con 14 kilos de droga

De acuerdo con el citado medio, el propietario fue intervenido hace 15 años cuando trasladaba 14 kilogramos de pasta básica de cocaína. El caso fue corroborado mediante reportes policiales y publicaciones periodísticas de la época que registraron la incautación de la droga y la intervención correspondiente.

Durante las consultas realizadas por el medio, el dueño de la unidad calificó aquel episodio como un “incidente” y confirmó que efectivamente facilitó la camioneta empleada por el candidato presidencial en Huánuco.

Segundo vehículo pertenece a empresario investigado

El reportaje también identificó una segunda camioneta utilizada por Roberto Sánchez durante una actividad política en la región Piura. Según la información difundida por El Comercio, el vehículo figura registrado a nombre de una empresa inmobiliaria.

El propietario de dicha compañía es José Feria Madrid, empresario que ha sido investigado por el Ministerio Público y que, de acuerdo con la publicación, fue sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal vinculada al tráfico de terrenos.

PUBLICIDAD

Asimismo, el medio señaló que Feria Madrid afrontó investigaciones relacionadas con presuntos delitos de asociación ilícita y falsedad. Cabe mecionar que el empresario postuló al Senado como candidato de Juntos por el Perú por la región Piura en las reciones elecciones 2026.

Camioneta usada por Roberto Sánchez en Piura pertenece a José Feria Madrid, investigado por tráfico de terrenos. (Foto: FB/@Pepe Feria)

Roberto Sánchez firmó compromiso social

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, firmó el documento “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige” junto a representantes de organizaciones sindicales, sociales, pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos. El acuerdo establece un “voto vigilante” y respaldo a la candidatura de Sánchez, con el objetivo de conformar un gobierno de recuperación nacional y revertir lo que consideran un deterioro de la democracia y el control de instituciones autónomas por parte del Congreso actual.

El manifiesto detalla 10 compromisos prioritarios que incluyen la restitución del equilibrio de poderes, la derogación de leyes que, según los firmantes, favorecen la criminalidad, justicia y reparación para víctimas de conflictos y abusos, impulso de una política económica inclusiva, generación de empleo digno y formalización laboral. También plantea la defensa de la educación pública de calidad, el fortalecimiento de la salud pública, la garantía de una vida libre de violencia y discriminación, el desarrollo sostenible y la modernización de la gestión pública mediante el uso de herramientas digitales y la descentralización.

PUBLICIDAD

Miembros de diversas organizaciones firman el acuerdo "Compromiso por el Perú". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las organizaciones y dirigentes que suscribieron el compromiso figuran la Plataforma por la Democracia, el Partido Adelante, Primero la Gente, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja, FENMUCARINAP, CUT Perú y la Confederación Nacional Agraria, así como líderes regionales y representantes de colectivos civiles.