¿Óscar del Portal vuelve a la TV al igual que Aldo Miyashiro? Erick Osores hace revelación

Óscar del Portal regresaría a la conducción de Fútbol en América el próximo domingo 22 de mayo. (Foto: Instagram/@oscardelportal)

Aldo Miyashiro regresó a La Banda del Chino a menos de un mes de haberse difundido su ampay con Fiorella Retiz. A pesar de haber admitido en ese mismo programa que sí le fue infiel a Érika Villalobos, recuperó su trabajo cuando muchos pensaban que había sido despedido o, por lo menos, sancionado por América TV. Bajo esa misma línea, ¿qué pasará con Óscar del Portal?

Aunque el presentador de Fútbol en América nunca fue ampayado siéndole infiel a su esposa Vanessa Químper, se especula que habría mantenido una relación extramatrimonial con Fiorella Méndez, pues Magaly Medina mostró boletas que evidenciarían que ambos solían encontrarse regularmente en un hotel de Miraflores.

Debido al escándalo, Óscar del Portal no se presentó más en el bloque deportivo de América Noticias, siendo reemplazado por Erick Osores. Pronto se informó que no había sido despedido, sino que estaba ausente debido a una licencia sin goce de haber, que él mismo había solicitado para no aparecer, al menos por un tiempo, en la pantalla chica.

REGRESARÍA EL PRÓXIMO DOMINGO

En la última emisión de Fútbol en América, programa conducido por Erick Osores, Richard de la Piedra y Manuel Núñez (reemplazo de Óscar del Portal), se habría anunciado el regreso del integrante de Once Machos, el cual estaría pactado para el siguiente domingo 22 de mayo.

El rumor se inició porque Osores se dirigió a Manuel Núñez para informarle que pronto volvería un “zurdo” a su puesto. “Manolo, gira para que nos enseñes tu tatuaje. Así son los zurdos, calidosos. Zurdo acá, y la otra semana el otro zurdo ¿Verdad?” .

Tras un breve silencio incómodo, agregó: “El otro zurdo ya vuelve ¿no?, ¿Qué pasa? Sonríe pues, hermano ”. Richard de la Piedra, quien no mostró el mismo entusiasmo por el retorno de su compañero, no dijo nada al respecto.

Óscar del Portal volvería a la televisión peruana el próximo domingo 22 de mayo || VIDEO: América TV / Fútbol en América

SU ÚLTIMO ESCÁNDALO

Magaly Medina estaba segura de que existía más que una relación laboral entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez, por lo que mandó a su equipo periodístico a investigar los pasos del conductor de Fútbol en América antes del ampay. Fue así que obtuvieron recibos electrónicos del hotel miraflorino donde, al parecer, se hospedaba con su productora en varias oportunidades.

Según las nuevas pruebas, el comentarista deportivo y Méndez se hospedaron juntos los días 24 y 30 de enero, y 8 y 25 de febrero . En casi todos los encuentros, alquilaron una habitación matrimonial, apta para una pareja, y que tenía el valor de S/220 las cuatro horas, tarifa que ha aumentado tras el destape.

Reservaciones en el hotel Britania de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. (Foto: Magaly TV La Firme)

Luego de difundir los documentos, la periodista de espectáculos señaló que las visitas de Óscar al hotel miraflorino son, coincidentemente, cuando regresaba o se iba de viaje al extranjero. Es por ello que Magaly Medina especuló que, posiblemente, el periodista deportivo mentía a su esposa Vanessa Químper sobre su llegada o salida del país.

“Ellos se quedaron en la habitación 708 del 24 al 26 de enero. Óscar se fue a Colombia el 26. O sea, se quedaron dos noches y pudieron haber entrado y salido, pero también pudo haber dicho que se iba a Colombia el 24 y se quedó dos noches en Perú, recién salió el 26. Esa fue la noche que se despidió de Fiorella Méndez, vaya, quizás le hizo una cena”, señaló la conductora.