La cronología del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, y Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso.

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, mantiene en alerta a la provincia de Córdoba desde hace casi una semana. Las autoridades locales ya llevan más de seis días de búsqueda sin resultados: en las últimas horas, se barajaron distintas hipótesis, los investigadores allanaron varios lugares clave para la causa, detuvieron a un sospechoso y se levantó el secreto de sumario que tenía el expediente. “La buscamos con y sin vida”, resumió el fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso.

Lo último que se supo de la menor es que el sábado pasado a la noche salió de su casa -ubicada en el barrio Gral. Mosconi de la ciudad capital- y se tomó un remís para ir a “buscar una sorpresa para su mamá”. Al menos eso le dijo a su abuela antes de irse y no volver.

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De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Agostina se bajó del auto a 6,5 kilómetros de su domicilio. Fue en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en el barrio Cofico. Allí, se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, el único arrestado, quien pagó el viaje y la recibió. El hombre es empleado municipal y tenía una relación de amistad con la madre de la víctima.

Tras bajarse en esa intersección, Agostina fue captada una vez más por una cámara de seguridad. Fue ingresando a una vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, a dos cuadras de donde la dejó el remís. Era la casa de Barrelier, que se convirtió en uno de los lugares clave para la causa. El dato llamativo es que la imagen muestra a la menor entrar, pero no hay ningún video en el que se la vea salir de allí.

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La cronología de la desaparición de Agostina Vega

El domicilio fue uno de los puntos allanados por las autoridades este viernes. El procedimiento se ordenó a partir de la denuncia de vecinos que dijeron haber escuchado y visto movimientos adentro durante la madrugada. En el marco del operativo, se encontró a tres mujeres que estaban allí y fueron trasladadas a una comisaría. No trascendieron detalles.

Asimismo, el fiscal Garzón recibió una pista que lo llevó a montar un rastrillaje de más de siete horas en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

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La cronología, día a día:

Sábado 23 de mayo

La tarde del sábado, Agostina Vega había estado junto a su madre, Melisa Heredia, y a su hermanito en un predio donde se realizan torneos de fútbol . Barrelier estaba allí . Permanecieron en el lugar cerca de dos horas y, aproximadamente a las 16, se retiraron. Lo mismo hizo el sospechoso: todos fueron al cumpleaños de un amigo en común entre Melisa y Barrelier.

En su indagatoria, el detenido dijo que habló con Agostina y que ella le contó que a la noche del mismo sábado tenía planeado reunirse con un chico. Sin embargo, la madre de la menor negó que hayan ambos hablado durante el cumpleaños. Lo concreto es que, en horas de la noche, Agostina salió de su casa en General Mosconi y fue en remís hasta el domicilio de Barrelier en el barrio Cofico, a más de seis kilómetros. La excusa era, supuestamente, ir a buscar a una sorpresa para su mamá. Según Barrelier, la adolescente le pidió ayuda para encontrarse con un amigo, pero él no pudo trasladarla por falta de movilidad.

Una cámara de seguridad mostró a la joven ingresando al domicilio de Barrelier horas después, en la calle Campillo al 800. El detenido sostuvo en un principio que la menor captada en el video era su hija de 11 años, mientras que los allegados de Agostina aseguran reconocer su forma de caminar y moverse. Este viernes, en una nueva declaración, el acusado confesó que había mentido antes y que sí es la menor desaparecida quien aparece en la filmación.

Rastrillajes en un descampado al sur de la ciudad de Córdoba

Domingo 24 de mayo

La familia comienza a buscarla con ayuda de amigos y vecinos.

Melisa se contacta con Barrelier. Cerca de la 1 de la madrugada le pregunta si sabía algo de su hija. El acusado le explicó que la menor le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo y que él no pudo trasladarla porque no tenía movilidad. Más tarde, alrededor de las 5, volvió a escribirle y esta vez el sospechoso le contó algo más: que la había visto subirse a un auto rojo. Esa hipótesis perdió fuerza en la investigación y está casi descartada.

Lunes 25 de mayo

Los familiares de Agostina formalizan la denuncia por desaparición, tras no lograr comunicarse con la menor.

Miércoles 27 de mayo

Se activa el Alerta Sofía .

Las autoridades realizan un primer allanamiento en la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico.

La madre de Agostina comienza a recibir llamadas anónimas con datos vinculados a la investigación. También un mensaje que decía: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila” . Toda esa información es puesta a disposición de la Justicia.

Se detecta que el teléfono de la menor permaneció en la casa del acusado unas tres horas antes de dejar de estar operativo.

El fiscal del caso, Raúl Garzón

Jueves 28 de mayo

Barrelier declara más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y niega haber mentido sobre su encuentro con la joven en su primera conversación con Melisa. Aporta capturas de chats con la madre de Agostina y asegura que la adolescente jamás ingresó a su casa.

La familia mantiene su postura y sostiene que el detenido miente para cubrirse y que podría haber más personas implicadas.

Se descarta un móvil económico : ni el entorno familiar ni el acusado presentan deudas o conflictos de dinero, según los abogados de ambas partes.

Familiares de Agostina realizan una marcha para pedir por su aparición.

Viernes 29 de mayo de 2026

La fiscalía ordena nuevos operativos. Uno fue un allanamiento en el domicilio de Barrelier, donde personal de Policía Científica levantó rastros. El otro fue en un descampado en el barrio Ferreyra, al sur de la ciudad capital, con la participación de 150 efectivos de distintas fuerzas, caballos y perros entrenados. La investigación se orientó hacia allí a parir de una pista que indica que el sospechoso estuvo en ese lugar tras la desaparición de la menor .

Se levantó el secreto de sumario para facilitar el acceso a la información recolectada.

La familia y vecinos organizaron una nueva movilización para continuar reclamando la aparición de la adolescente.

El abogado de Barrelier contó que el acusado modificó parte de su coartada al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón. Jorge Sánchez del Bianco reveló que su cliente reconoció que es Agostina la joven que aparece en el video ingresando a su domicilio y que, en su anterior presentación, el imputado “mintió para proteger a su hija”.

Estado actual y líneas de investigación

Barrelier permanece como único detenido mientras la investigación avanza.

Las autoridades analizan testimonios, grabaciones, movimientos detectados en cámaras de seguridad y registros de llamadas telefónicas. El fiscal afirmó que la búsqueda se realiza “con y sin vida”.