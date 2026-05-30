Rodrigo ’Gato Loco’ Vera debutó con impresionante nocaut en la UFC Macau de China ante el local Zhu Kangjie

Rodrigo Vera se estrenó con KO en la UFC. Crédito: UFC en español.

El sueño que persiguen miles de peleadores alrededor del mundo finalmente se hizo realidad para Rodrigo Vera. El peruano de 30 años debutó en la UFC, la promotora más importante de artes marciales mixtas del planeta, y lo hizo de manera inmejorable: con un espectacular nocaut en el primer asalto sobre el chino Zhu Kangjie durante el evento UFC Fight Night 277: Song vs. Figueiredo, celebrado en Macau.

La expectativa era alta alrededor de la presentación del peleador nacional. No solo se trataba de su estreno en el octágono más prestigioso del mundo, sino también de una oportunidad para demostrar que estaba preparado para competir contra rivales de nivel internacional. Y Vera respondió con autoridad.

El combate pactado en la división peso pluma (145 libras) comenzó con un ritmo vertiginoso. Zhu Kangjie intentó imponer condiciones desde los primeros segundos y conectó una patada baja que comprometió momentáneamente la estabilidad del peruano. Sin embargo, lejos de verse afectado, Vera reaccionó con rapidez y mostró la capacidad de adaptación que lo llevó hasta la UFC.

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Perú continúa firme con su presencia en la promotora más importante de las MMA. Esta vez, Rodrigo Vera firmó un KO inapelable para vencer en su primera pelea en la UFC.

Primero consiguió un derribo que le permitió recuperar terreno y obligar a su rival a replantear la estrategia. Luego llegó el momento que cambió la pelea. Rodrigo conectó un potente cruzado de izquierda que impactó de lleno en el rostro del peleador local. Zhu cayó a la lona y el peruano no desperdició la oportunidad: se lanzó con una ráfaga de golpes en el ground and pound hasta que el árbitro decidió detener el combate.

La victoria por nocaut técnico desató la celebración del equipo peruano y convirtió a Vera en el primer peleador nacional en ganar su debut en la UFC mediante un nocaut en el primer round, una marca que quedará grabada en la historia de las artes marciales mixtas peruanas.

Tras el combate, el popular ‘Gato Loco’ no ocultó la emoción por el momento que acababa de vivir. Consciente del largo camino recorrido para llegar a la élite del deporte, dedicó unas palabras tanto a quienes lo apoyaron como a quienes dudaron de sus posibilidades.

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Rodrigo Vera silenció a las personas que no creyeron en él. Crédito: UFC en español.

“A mi gente de Perú, muchas gracias. Yo sé que hubo mucha gente que no creyó en mí, pero aquí estoy”, manifestó apenas concluyó el combate.

Posteriormente, profundizó sobre el significado que tiene este triunfo en su carrera profesional.“He peleado mucho por estar aquí. Aprecio a la gente de China, son muy humildes. Estoy listo para la próxima pelea y a la gente de Perú, y a la que no creyó en mí, aquí estoy”, declaró el peleador peruano, dejando en claro que este debut representa apenas el inicio de sus ambiciones dentro de la organización.

El auspicioso presente de los peruanos en la UFC

La victoria de Rodrigo Vera confirma que el 2026 viene siendo uno de los años más prometedores para las artes marciales mixtas peruanas dentro de la UFC. Por primera vez, el país parece contar con una generación capaz de competir de manera consistente en la principal vitrina del deporte y con posibilidades reales de escalar posiciones en sus respectivas divisiones.

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En su segunda pelea en la UFC, el peruano José Ochoa noqueó a Cody Durden. Crédito: TNT Sports.

Durante la presente temporada, José Ochoa ha conseguido resultados importantes que fortalecen su proyección internacional. A ello se suma Juan Díaz, otro de los nombres que ha logrado salir victorioso dentro del octágono y que continúa ganando experiencia frente a rivales cada vez más exigentes.

Ahora, la irrupción de Rodrigo Vera añade una nueva pieza a ese grupo de peleadores que ilusiona a la afición peruana. Su contundente presentación en Macau sugiere que tiene las herramientas para competir al máximo nivel y comenzar a construir un camino ascendente dentro de la división peso pluma.

La única nota amarga en este panorama corresponde a Daniel Marcos. El peleador peruano, considerado por muchos como el representante nacional más consolidado de la UFC, fue retirado recientemente de la organización en una decisión que generó sorpresa e incomprensión entre aficionados y especialistas. La situación resulta aún más llamativa si se considera que Marcos venía de conseguir una victoria en su más reciente presentación y mantenía una trayectoria caracterizada por la regularidad.

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El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)