Franco Velazco hizo sentido pronunciamiento sobre mal momento de Universitario: “No hay excusas, tomaremos decisiones contundentes”

Franco Velazco hizo sentido pronuncimiento sobre mal momento de Universitario.

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció públicamente en medio de la difícil situación que atraviesa el club. El directivo utilizó su cuenta de X para dirigirse a los hinchas antes del último encuentro del Torneo Apertura 2026 frente a Sport Huancayo.

“Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la ‘U’ y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos”, expresó.

En su mensaje, Velazco también respondió a las críticas sobre su gestión al frente de Universitario. Aseguró que la institución mantiene una situación económica estable, a pesar de las dificultades, y rechazó las versiones sobre un supuesto despilfarro de recursos.

“Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que, este mal momento no puede ser excusa para crear historias y cuestionar nuestra gestión. El club, pese a las dificultades económicas, viene creciendo y demostrando una gestión transparente con estados financieros auditados del 2021 al 2024 por una firma internacional sin hallazgos e irregularidades en todas sus disciplinas ni en los costos y gastos que demandan sostener al club. Actualmente, la auditoría 2025 (esta vez designada por Sunat por la Ley 32113) se encuentra en proceso y lo mismo ocurrirá en el 2026 hasta el término de la gestión”, agregó.

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La derrota de la 'U' frente Atlético Grau generó malestar a los fanáticos. (Difusión)

El administrador también dirigió unas palabras de unidad a los aficionados. “Finalmente, no quiero dejar de mencionar al fiel hincha crema que es el principal activo de la institución, las críticas son y serán bien canalizadas. Necesitamos de ustedes, como fue siempre y hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan de estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso”.

Velazco advirtió que los cuestionamientos internos pueden favorecer a quienes buscan perjudicar al club. “Lo contrario favorece a los que quieren vernos caer para que se cierren puertas y evitar que lo anterior suceda. Apelo al criterio del hincha fiel de la ‘U’ para renovar la confianza cuyos primeros resultados se reflejarán en las próximas semanas. ¡Gracias y perdón!”.

Franco Velazco pidió perdón a la hinchada de Universitario por el mal momento del club.

Antes de su pronunciamiento, la Trinchera Norte difundió un mensaje contundente dirigido a su persona y pidió la salida de varios jugadores que, según su criterio, no estuvieron a la altura del club durante el primer semestre de 2026.

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"El Plantel de Jugadores (Falta de jerarquía y actitud): Exigimos la salida inmediata de aquellos elementos que arrastran una apatía alarmante en el campo. Es inaceptable ver el bajo nivel de referentes como Edison Flores, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes, sin dejar de mencionar al caminante Castillo. Quienes parecen haber olvidado lo que significa sudar la camiseta. Del mismo modo, señalamos el nulo aporte de refuerzos que llegaron a pasear, como Sekou Gassama, Miguel Silveira y Brian Reyna, quienes no han dado la talla ni han justificado su llegada al club", se pudo leer.

El contundente comunicado de la Trinchera Norte por el mal momento de Universitario. - captura: Trinchera Norte

Universitario cierra su participación ante Sport Huancayo

Universitario de Deportes intentará recuperarse tras la reciente eliminación internacional, luego del empate 0-0 frente a Deportes Tolima, y enfocarse en la fecha final del Torneo Apertura.

El equipo ‘crema’ está obligado a conseguir una victoria para reducir la diferencia de 13 puntos que lo separa de Alianza Lima en la tabla acumulada. Su clásico rival cerrará la primera fase como visitante ante FC Cajamarca.

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Bajo la dirección de Héctor Cúper, Universitario recibirá a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 (hora local) en el estadio Monumental de Ate. El partido contará con transmisión exclusiva de L1 Max y Liga 1 Play.