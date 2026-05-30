Inesperada decisión de la UFC con Daniel ’Soncora’ Marcos: lo separó de la promotora a pesar de su récord 5-1

Daniel Marcos se despide de la UFC luego de una controversial decisión de la promotora que preside Dana White. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

La UFC tomó una decisión que ha generado sorpresa e incertidumbre entre los aficionados de las artes marciales mixtas. El peruano Daniel ‘Soncora’ Marcos, uno de los representantes sudamericanos con mayor proyección dentro de la división de peso gallo, dejó de formar parte de la parrilla de la principal promotora de MMA del mundo pese a registrar números positivos durante su paso por la organización.

La noticia fue confirmada inicialmente por el portal especializado UFC Roster Tracker y rápidamente provocó reacciones en la comunidad de este deporte. El desconcierto se explica por el momento en que llega la medida, considerando que Marcos venía de una victoria en su combate más reciente y mantenía un récord de cinco triunfos, una derrota y un combate sin resultado dentro de la empresa.

Hasta ahora, la UFC no ha emitido una explicación oficial respecto a los motivos que llevaron a prescindir de los servicios del peleador peruano. Esa falta de claridad ha abierto espacio para diversas especulaciones entre seguidores y analistas, quienes consideran que su desempeño deportivo justificaba una continuidad dentro de la compañía.

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Daniel Marcos, borrado de la UFC. Crédito: Instagram Verdict.

El propio Marcos se pronunció a través de sus redes sociales y dejó entrever su sorpresa por una decisión que asegura no haber visto venir. El deportista explicó que, tras su última presentación, siguió todas las indicaciones que recibió y se mantuvo preparado para volver a competir en cualquier momento.

“Desde mi última pelea en noviembre hice exactamente lo que me pidieron. Terminé a mi oponente y desde diciembre me mantuve listo para volver a competir. Pasé meses entrenando, haciendo campamento y esperando una oportunidad. Nunca llegó una negociación, nunca llegó una renovación”, escribió.

El peruano también reveló que aguardó durante meses una comunicación por parte de la organización para definir su futuro contractual, algo que finalmente nunca ocurrió.

“Simplemente seguí esperando porque confiaba en que el momento iba a llegar. Al final, la decisión fue que no continuarían conmigo, y hasta hoy no tengo una explicación clara del porqué”, añadió.

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El peruano se impuso en el segundo round tras una actuación contundente. | X / @espnmma

Pese al golpe que supone quedar fuera de la promotora más importante del planeta, Marcos aseguró que mantendrá intacta su mentalidad competitiva y que continuará preparándose para los desafíos que puedan aparecer en el futuro.

“No puedo controlar esas decisiones, pero sí puedo controlar cómo respondo a ellas. Mi mentalidad no cambia. Sigo entrenando, sigo creciendo y sigo listo para competir”, expresó el peleador nacional; ahora tendrá la posibilidad de sumarse a otras empresas de MMA o esperar volver a la UFC.

La salida resulta todavía más llamativa si se considera el contexto de su carrera. Con un récord profesional de 18 victorias y apenas una derrota, Marcos había logrado consolidarse como uno de los nombres más competitivos de la escena latinoamericana dentro de las 135 libras.

Récord positivo en la UFC

Daniel Marcos llegó a la UFC en 2023 luego de ganarse un contrato a través del Dana White’s Contender Series, el programa diseñado para descubrir nuevos talentos y abrirles las puertas de la organización.

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'Soncora' Marcos se prepara para su batalla más decisiva en la UFC. Crédito: Instagram

Desde entonces, el peruano construyó una trayectoria que parecía encaminada hacia objetivos cada vez más ambiciosos. Su debut dejó buenas sensaciones y, con el paso de los combates, fue consolidándose como un peleador sólido, disciplinado y difícil de superar.

Entre sus victorias más importantes destacan los triunfos sobre Saimon Oliveira, Davey Grant, John Castañeda, Adrian Yanez y Miles Johns, todos ellos rivales con experiencia y recorrido dentro de la UFC. Esos resultados le permitieron acumular un registro favorable y posicionarse como una alternativa interesante dentro de una de las divisiones más competitivas de la compañía.

Su actuación más reciente se produjo en noviembre de 2025, cuando sometió a Miles Johns en una presentación que muchos interpretaron como el paso previo a enfrentamientos de mayor relevancia dentro del peso gallo. Por ello, la noticia de su salida resultó aún más inesperada.

El popular 'Soncora' volvió a darle una victoria a Perú por decisión unánime en 'peso gallo'. (Video: UFC)

La única derrota de Marcos en la UFC ocurrió en mayo de 2025 frente a Montel Jackson, considerado uno de los contendientes más peligrosos de la categoría. Aun así, el peruano logró mantener un balance positivo que hacía pensar en una renovación natural de su vínculo contractual.

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Por ahora, el futuro de Daniel ‘Soncora’ Marcos permanece abierto. Lo único seguro es que uno de los peleadores peruanos más consistentes de los últimos años deberá buscar nuevos escenarios para continuar una carrera que, lejos de apagarse, parece impulsada por una motivación aún mayor tras esta sorpresiva decisión de la UFC.