Clausuran consultorio clandestino con medicamentos del Estado y productos vencidos: Detectan red de irregularidades en Tacna

Clausuran consultorio clandestino con medicamentos, preservativos y otros productos vencidos del estado.

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias intensificaron los operativos contra establecimientos ilegales en diversas regiones. La estrategia busca frenar la comercialización de medicamentos vencidos, preservativos y otros productos fuera de control, acción que involucra inspecciones en Lima Metropolitana, Tacna y otras ciudades.

Los equipos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y los municipios, encabezan estas acciones en respuesta a denuncias ciudadanas y reportes de riesgos a la salud pública.

En Lima, los operativos han permitido la clausura temporal de 28 boticas y la detención de cuatro personas por presuntamente vender medicamentos caducados y productos de dudosa procedencia.

Según información oficial, los inspectores detectaron en galerías como La Pionera, en el Cercado, medicamentos sin registro sanitario y cajas con fórmulas nutricionales identificadas como bienes de EsSalud.

Las autoridades también intervinieron establecimientos en distritos como San Martín de Porres, Ate y Villa María del Triunfo, donde se incautaron fármacos falsificados y dispositivos médicos almacenados fuera de norma.

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Funcionarios de Digemid, autoridad sanitaria de Perú, cierran una botica en Lima como parte de operativos contra la venta de medicamentos vencidos y almacenamiento inadecuado, buscando proteger la salud pública. (Foto: Ministerio de Salud)

Clausuran consultorio clandestino en Tacna

En Tacna, el operativo más reciente tuvo como escenario el consultorio médico “San Marcos”, ubicado en la avenida Industrial. La noche de ayer, equipos de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Municipalidad Provincial de Tacna inspeccionaron el inmueble junto a la Policía Nacional.

El establecimiento fue clausurado de inmediato luego de comprobarse la ausencia de licencia de funcionamiento y el hallazgo de medicamentos vencidos, preservativos y productos identificados como propiedad del Estado.

Durante la intervención, personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control impuso una multa equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y dispuso el cierre inmediato del local.

Representantes de la Fiscalía y la Diresa incautaron los productos, mientras que la encargada del consultorio intentó huir del lugar, aunque fue retenida por efectivos policiales a pocos metros para continuar con las diligencias.

Según el reporte oficial, el consultorio no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad y almacenaba fármacos cuya venta solo está autorizada en el sistema público de salud. La investigación preliminar apunta a un presunto delito contra la salud pública y apropiación indebida de bienes estatales.

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Clausuran consultorio clandestino con medicamentos, preservativos y otros productos vencidos del estado.

Lima en alerta

La Digemid y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) continúan con operativos en Lima. En el Cercado, nueve establecimientos farmacéuticos fueron cerrados por vender medicamentos vencidos y productos sin autorización sanitaria. El decomiso incluyó dispositivos médicos de origen desconocido, así como cajas de fórmulas nutricionales destinadas exclusivamente a pacientes de EsSalud.

En San Martín de Porres, seis establecimientos fueron inspeccionados y tres clausurados. Entre ellos, la botica Farma Santa Rosa, cerrada por carecer de autorización sanitaria y deficiencias en las prácticas farmacéuticas, y Helen Salud, cuyo funcionamiento no estaba autorizado.

Las intervenciones también alcanzaron a Ate y Villa María del Triunfo, donde se detectaron boticas ilegales que comercializaban medicamentos falsificados y productos vencidos.

Digemid exhorta a la población a comprar únicamente en establecimientos autorizados, verificando el estado y la procedencia de los productos antes de consumirlos.