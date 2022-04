Magaly Medina responde furiosa a Karen Dejo: “No denigro la dignidad de nadie”

Magaly Medina estalla contra Karen Dejo. (Foto: Composicón)

Magaly Medina respondió a Karen Dejo este martes 19 de abril durante su programa Magaly TV La Firme. En el espacio, la periodista aclaró que ella no denigra la dignidad de nadie tal como lo indicó la bailarina en América Hoy. Como se recuerda, la también actriz señaló que analiza demandar a la periodista por mancillas su honor como mujer y como madre con sus fuertes calificativos hacia su persona.

Ante ello, Medina respondió bastante fastidiada y no dudó en decirle que quién se afecta así misma con sus actos, es ella. Cabe recordar que la condcutora de TV presentó en su espacio un informe donde se le ve a Karen Dejo saliendo con dos hombres, uno a quien vio en una discoteca y otro con el que se reunió al día siguiente.

“No denigro la dignidad de nadie”, aclaró Magaly Medina, resaltando que no es la primera vez que Karen Dejo es protagonista de un escándalo.

“Tú has vivido en medio del escándalo y has generado muchos titulares, que ahora digas ‘hay porque yo soy una dama’, una no es una dama porque uno lo diga, uno es lo que uno demuestra con sus acciones” , indicó muy furiosa. “No solo basta serlo, sino parecerlo”, acotó Magaly Medina.

Asimismo, respondió a la morocha, quien señaló que se sintió ofendida porque la presentadora la llamó bataclana. Según la joven, esa palabra significa mujer que baila en lugares de dudosa procedencia.

Magaly Medina remarcó que bataclana es un término peruanizado y se refiere a las vedettes. Y ella a lo largo de estos años la ha visto como tal, pues ha bailado con plumas y lentejuelas. Asimismo, señaló que es su opinión y no puedes hacer nada contra ello.

“Creo que se le olvida los escándalos en los que ha estado”, continuó diciendo al leer una expresión de Karen Dejo en América Hoy, donde señala Magaly que ha hablado con ligereza sobre ella.

KAREN DEJO ANALIZA DEMANDAR A MAGALY MEDINA

Este miércoles 18 de abril, Karen Dejo se hizo presente en el programa América Hoy para responder a Magaly Medina y referirse al informe que emitió “Magaly TV La Firme”, donde se le ve saliendo con Christian Buller y César Rey de Castro. Notoriamente fastidiada, la exchica reality señaló que no va a permitir que se denigre su imagen, y que junto a su abogado analiza tomar medidas legales contra la periodista.

Asimismo, señaló que no tiene por qué tolerar calificativos ni ser objeto de burla de parte de la conductora de TV.

“Yo soy una mujer soltera, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. Vivo con una libertad y tranquilidad que eso es así. ¿Por qué la señora Magaly tiene que cuestionar mi dignidad? ¿Por qué la señora Magaly tiene que hablar denigrando mi dignidad como mujer? El hecho que ella sea una comentarista de espectáculos, líder de opinión, no le da derecho de defender su punto de vista así”, indició la exintegrante de Combate.

“No es que pueda hacer lo que quiera, yo tomo las decisiones en mi vida sin perjudicar a nadie. Se me está catalogando de una manera aberrante, me están diciendo que soy una vedette”, acotó muy enojada, para luego aclarar que la palabra en sí no le fastidia, pero sí la forma cómo lo usa Magaly Medina para minimizarla.

“El hecho de ser vedette no tiene nada de malo, pero la forma en como lo dice si. Me ha dicho bataclana”, acotó la joven.

RECURRIRÁ AL ANDA Y AL MINISTERIO DE LA MUJER

En otro momento, Karen Dejo señaló: “Voy a hablar con mi abogado. ¿Si tomaré medidas legales? Voy a discutirlo con él ahora que salga de aquí (del programa), porque siento que ella ha cometido una terrible ligereza, ella como mujer puede darse cuenta de cómo me ha catalogado, cómo me ha tildado. Cómo ha hecho que la gente me pueda ver y pueda deteriorar mi imagen”.

La joven resaltó que la periodista no puede “mancillar mi honor como mujer ni como madre”, por lo que acudirá al ANDA. “Se tiene que regular lo que la señora Magaly dice. Voy a hablar también con mi abogado porque está el Ministerio de la Mujer”, recalcó.

Karen Dejo analiza demandar a Magaly Medina. La chica reality se mostró consternada con el informe que emitió este lunes 18 de abril en abril en Magaly TV La Firme. (Video: América Hoy)

