Óscar del Portal y todo lo que perdió por un escándalo de infidelidad con Fiorella Méndez

Óscar del Portal estaría a punto de divorciarse de Vanessa Químper, su esposa desde hace 10 años. (Foto: América TV)

Óscar del Portal ha pasado de narrar las noticias de fútbol a formar parte de la farándula nacional. El ampay que presentó Magaly Medina el pasado 19 de abril salpicó a Aldo Miyashiro, quien admitió su infidelidad y pidió perdón a su esposa Érika Villalobos. El periodista deportivo respiró tranquilidad por un momento, puesto que jamás fue captado besando a Fiorella Méndez, pero sí pasando la noche juntos en su departamento.

El conductor de La Banda del Chino y la productora implicada aseguraron que no hubo una infidelidad por parte del comentarista esa noche. “Nadie me va a creer, pero me quedé dormida”, le contó Méndez a Christian Domínguez, aclarando así que no tuvo un encuentro íntimo con Óscar del Portal. Al parecer, su versión fue suficiente para que el periodista decidiera viajar a Punta Cana, donde lo esperaban su esposa Vanessa Químper y sus dos hijos, de 5 y 9 años.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

Sin embargo, Magaly Medina no se quedó con los brazos cruzados y, segura de que Óscar y Fiorella eran más que simples compañeros de trabajo, investigó los pasos del presentador de América TV días previos al ampay. Fue así que la ‘Urraca’ consiguió las boletas electrónicas que probarían que se encontró con Méndez varias veces en un hotel miraflorino.

Esto fue lo que perdió Óscar del Portal desde que Magaly Medina presentó pruebas que confirmarían que sí engañó a Vanessa Químper, su esposa desde hace 10 años y su primer amor.

MATRIMONIO RESQUEBRAJADO

El integrante de Once Machos ha evitado pronunciarse sobre el escándalo de infidelidad que se originó por un ampay. Sin embargo, rompió su silencio con Jose Luis García, productor periodístico de Magaly TV La Firme, a quien le otorgó su versión de la historia. Así lo reveló la ‘Urraca’ en su programa, luego de informar que Óscar del Portal ya estaba en Lima.

“Hoy día (jueves 28) mi productor periodístico, Jose Luis García, acudió, previa concertación de cita, al departamento donde Del Portal todavía se está quedando, que es la casa familiar, en el sitio del ampay”, comenzó narrando la conductora de espectáculos.

Posterior a ello, Medina comentó que su productor le señaló que vio al periodista deportivo devastado por todo lo que está sucediendo. “Lo vio muy adolorido. Está muy triste. Dice que lloraba a cada minuto, que a cada minuto repetía que amaba a su esposa, que amaba a su esposa, y lloraba y lloraba. Estaba muy triste, devastado” , narró Magaly.

Óscar del Portal y Vanesa Químper se conocieron en las aulas de la Universidad de Lima, cuando ambos eran 'cachimbos'. (Foto: Instagram/@oscardelportal)

SIN DEPARTAMENTO

Según información difundida por Amor y Fuego, espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Vanessa Químper fue quien le exigió al conductor que regrese a Lima para retirar sus pertenencias de su departamento. El periodista deportivo tendría un plazo de dos días para buscar una nueva vivienda. Se presume que su esposa regresará a la capital el 6 de mayo para poner en marcha los planes de divorcio.

Óscar del Portal vivía con su esposa e hijos en un departamento de Miraflores. (Foto: Instagram/@oscardelportal)

NO APARECERÁ EN AMÉRICA TV

Aunque no ha sido despedido por el canal de Pachacamac, Óscar del Portal se ha quedado sin sueldo y sin programa propio. Las conductoras de América Hoy señalaron que la casa televisiva le dio una licencia indeterminada sin goce de haber, la cual fue solicitada por él mismo para evitar estar en el ojo público. “No lo veremos por un buen tiempo en América TV porque solicitó la licencia, y eso se respeta”, comentó Brunella Horna.

Recordemos que la licencia sin goce de haber es un acuerdo entre el empleador y el trabajador para la interrupción de la prestación de servicios. Si la empresa acepta dicha solicitud, el trabajador tiene la autorización para faltar a su centro de labores, aunque eso signifique no recibir sus beneficios laborales como gratificaciones, utilidades, CTS, entre otros .

Óscar del Portal no volvió a aparecer en el bloque deportivo de América Noticias. (Foto: Instagram/@oscardelportal)

CONTRATOS CANCELADOS

Subaru, la marca de autos que auspiciaba a Óscar del Portal, anunció en sus redes sociales que han decidido no renovarle el contrato. “El acuerdo de embajador de marca que teníamos finalizó el pasado 31 de marzo y no será renovado” , señalaron mediante un comunicado. La empresa también le quitó el automóvil que se encontraba en su departamento.

Pero ese no habría sido el único contrato que perdió. Se especula que ha dejado de ser imagen de diversas marcas con las que trabaja en redes sociales, ya que no ha vuelto a subir contenido a sus plataformas desde que Magaly Medina difundió el polémico ampay.

Subaru anuncia que no le renovaron contrato a Óscar del Portal. (Foto: Instagram)