A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú: partido por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026.

Suiza y Qatar se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este encuentro será clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Grupo B.

A qué hora juega Qatar vs Suiza en Perú por Mundial 2026

Este partido se desarrollará desde las 14:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; a las 16:00 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay; a las 22:00 horas de Catar; y a las 23:00 horas de Suiza.

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Canal para seguir Qatar vs Suiza en Perú por Mundial 2026

El encuentro entre Qatar y Suiza estará disponible únicamente a través de DirecTV, empresa que posee los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial 2026. Además, el partido podrá verse mediante la plataforma DGO, el servicio digital, accesible desde distintos dispositivos, como teléfonos móviles y computadoras.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del enfrentamiento en su página web, desde la previa hasta el post partido, con todas las incidencias, goles y declaraciones.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan a este partido?

Suiza logró la clasificación al Mundial tras una campaña sólida en su grupo, donde mantuvo la regularidad y apenas sufrió tropiezos. Aunque la definición se extendió hasta la última fecha, el conjunto suizo aseguró el primer puesto y el único cupo directo. Pese a que en la previa se preveía a Suecia como su principal rival, fue Kosovo quien sorprendió al disputar la clasificación hasta el final.

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El elenco de Murat Yakin disputó dos partidos amistosos antes de la Copa del Mundo 2026. En el primero, venció 4-1 a Jordania con goles de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht. En el segundo encuentro, igualó 1-1 frente a Australia, con un tanto de Ndoye.

Suiza llega con mejor presente que Qatar al estreno del Mundial 2026.

Por su parte, Qatar aseguró su clasificación a la Copa del Mundo 2026 luego de superar un exigente proceso de eliminatorias. El equipo tuvo un inicio alentador, pero atravesó una etapa de resultados irregulares que derivó en la salida del entrenador Luis García.

Con la llegada de Julen Lopetegui, recuperó protagonismo y alcanzó el primer lugar del grupo A en la cuarta ronda, tras imponerse 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y garantizar su presencia en el máximo certamen de la FIFA.

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Qatar también jugó dos partidos amistosos antes del Mundial, con resultados poco favorables. En el primero, perdió 1-0 frente a Irlanda y, en el segundo, empató 0-0 con El Salvador, lo que generó inquietud entre sus aficionados a poco del inicio del certamen.

Goles y resumen del triunfo qatarí en su clasificación al Mundial de Norteamérica. (Video: AFC Asian Cup)

Fixture completo de Suiza

Suiza vs Bosnia y Herzegovina (jueves 18 de junio / 14:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles)

Suiza vs Canadá (miércoles 24 de junio / 14:00 horas / Estadio BC Place de Vancouver)

Fixture completo de Qatar

Canadá vs Qatar ( jueves 18 de junio / 17:00 horas / Estadio BC Place de Vancouver)

Bosnia y Herzegovina vs Qatar (miércoles 24 de junio / 14:00 horas / Lumen Field de Seattle)