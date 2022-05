Evidencian que Anthony Aranda usó el pantalón de Melissa Paredes en su regreso a Esto es Guerra

Anthony Aranda regresó a Esto es Guerra, llamando la atención por su atuendo. (Foto: Composición Infobae)

Después de estar dos meses alejado de la pantalla chica debido a una lesión en el tobillo, Anthony Aranda regresó a Esto es Guerra la noche del miércoles 11 de mayo. Sin embargo, su atuendo llamó más la atención de los televidentes que su presencia misma. Sucede que el denominado ‘Rayo’ vistió un pantalón de cuero bastante ceñido durante su presentación inicial.

“Yo cuando estuve en Combate: Nueva Generación, estaba Renzo Schuller. Me lesioné ahora, gracias Gino (por reemplazarme). Me encanta la competencia. ¡Gino, vas a recordar a tu profe!”, fueron sus primeras palabras a su retorno al canal de Pachacamac. Posterior a ello, bailó hasta llegar al lugar de los Guerreros, su nuevo equipo.

Una vez finalizó el programa, las redes comentaron el regreso de Anthony Aranda, la aparición de Adso Alejandro en el reality de competencia y, como era de esperarse, el pantalón de la actual pareja de Melissa Paredes. Aunque al inicio los internautas bromearon sobre la posibilidad de que Anthony haya usado la misma prenda de la modelo, una foto terminaría por confirmar dicho rumor.

Mediante su cuenta de Facebook, Rodrigo González compartió un post antiguo de la exconductora de América Hoy, donde aparece con un pantalón muy parecido al de Anthony Aranda. Según se puede ver, ambas prendas poseen la misma bragueta a la altura de la cintura. “Parece que los rumores son ciertos. ¡Apareció el pantalón!” , comentó el conductor de Amor y Fuego.

Anthony Aranda habría usado el mismo pantalón de Melissa Paredes, su pareja. (Foto: Facebook/Rodrigo González)

MELISSA PAREDES CELEBRA SU RETORNO

Como se sabe, la última que Anthony Aranda apareció en Esto es Guerra fue el 9 de marzo de este año. En aquel entonces, se informó que se retiró de la competencia debido a una lesión en el tobillo. Sobre su ausencia de dos meses en el programa, Magaly Medina especuló que solo regresaría al canal de Pachacamac para decir adiós.

Según el parecer de la ‘Urraca’, la producción de EEG ya se habría percatado que su imagen no es rentable para el programa. Recordemos que él fue presentado como la “bomba” debido a su relación amorosa con Melissa Paredes, protagonista del ampay más sonado del 2021.

“Ya está bien, ya baila y hace TikTok, pero no lo han llamado ni siquiera para mostrar su vendaje. Lo que pasa es que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’. Parece que no vende. Si tienen a Jossmery, es porque vende como producto. Seguro que el bailarín no funcionará, ya se dieron cuenta, ya pasó su cuarto de hora. Ya nadie quiere hablar de él“, arremetió.

La periodista no perdió la oportunidad para recomendarle a la modelo peruana que busque un trabajo lo antes posible. “Melissa, como dijo Rodrigo Cuba en una entrevista, vas a tener que buscar chamba porque si no el bailarín te servirá, aunque sea, de carga carteras”.

Magaly Medina cree que Anthony Aranda no regresará a Esto es Guerra | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

No obstante, Anthony terminó regresando al reality de América TV este último martes, demostrando así que la producción de EEG sigue apostando por él. Aunque no dijo nada sobre las declaraciones de la ‘Urraca’, quien sí decidió enviarle una indirecta fue su pareja.

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo peruana grabó el ingreso del ‘Activador’ al set. “¡No que no! Anthony Aranda, I love you (te amo)” , escribió Paredes como una clara respuesta a Magaly. La conductora de ATV no le respondió en la última emisión de su programa.

Melissa Paredes manda indirecta a Magaly Medina. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: