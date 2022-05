Anthony Aranda y su reacción cuando le dicen que el pantalón que lució en EEG era de Melissa Paredes

Anthony Aranda asegura que no es el pantalón de Melissa Paredes. (Foto: Captura / Instagram)

El bailarín Anthony Aranda reapareció en Esto es Guerra tras haber estado varias semanas fuera del reality por una lesión en el tobillo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su vestimenta, ya que muchos comenzaron a decir que el pantalón de cuero bastante ceñido que utilizó era de su actual pareja de Melissa Paredes.

Por ello, el chico reality fue invitado a En Boca de Todos para que hable de su reciente ingreso y aclare los rumores sobre si usó o no la ropa de su enamorada. Todo comenzó cuando comenzaron a leer los diferentes titulares de la prensa sobre el tema.

La conductora Maju Mantilla le preguntó: “¿Era tú pantalón o era de Melissa?” y a lo que el también coreógrafo contestó: “Qué gracioso, qué gracioso, en serio creen que me va a quedar un pantalón de Melissa”, dijo después de haberse reído.

“Bueno, pero quién sabe, puede ser”, agregó la exreina de belleza causando que Gino Pesaressi lo defienda y señalara que no debe existir algún problema si un hombre quiere lucir alguna prenda de mujer. Asimismo, le

Por su lado, Tula Rodríguez agregó que “la ropa no tiene género” y no dudó en preguntarle directamente si se atrevió a usar la prenda de la exconductora de América Hoy. “La pregunta es, es o no es, la verdad, porque si fuera no es un problema, ustedes son pareja”.

Finalmente, Anthony Aranda indicó que él y la modelo suelen compartir todas sus cosas, pero no descartó ni confirmó que el polémico pantalón sea de ella. “Sí, compartimos todo. Los que quieran creer que es, es; los que no quieran creer que no es, no es. Es un pantalón”.

Recordemos que fue Rodrigo González, quien inició la especulación cuando compartió un post antiguo de la actriz , donde aparece con un pantalón muy parecido al de Anthony Aranda. Según se puede ver, ambas prendas poseen la misma bragueta a la altura de la cintura.

Anthony Aranda y su reacción cuando le dicen que el pantalón que lució en Esto es Guerra era de Melissa Paredes. (VIDEO: América TV)

VALERIA PIAZZA SE RÍE DEL PANTALÓN DE ANTHONY ARANDA

Valeria Piazza no pudo contener la risa al presentar una nota de Anthony Aranda este jueves 12 de mayo en el bloque de América Espectáculos. Como sabemos, el pantalón del bailarín fue blanco de risas y burlas, pues muchos señalaron que era la ropa de su pareja Melissa Paredes. Valeria Pizza se sumó a las ocurrencias y no dudó en pedirle que le preste el pantalón y hasta le preguntó cómo pudo sentarse con la prenda.

“Ahora la pregunta es ¿cómo se sentó Anthony Aranda con esos pantalones?”, señaló entre risas. “Porque estaban bien ajustaditos. Es más me lo podría prestar para presentar el bloque de América Espectáculos. ¿Me quedaría suelto? Me encantó el look”, acotó la conductora. Tras decir ello, continuó con sus notas.

Valeria Piazza se ríe del pantalón de Anthony Aranda y le pide que se lo preste para conducir América Espectáculos. La joven señaló que le encantó el estilo. (Video: América TV)

