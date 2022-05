Melissa Paredes no descarta volver a hablar con Janet Barboza: “Ojalá no salgamos peleando”

Melissa Paredes no descarta volver a hablar con Janet Barboza. (Foto: Instagram)

Ya han pasado varios meses desde que Melissa Paredes fue separada de América Hoy luego del ampay que le realizaron junto a Anthony Aranda. Aquel capítulo marcó el fin de su amistad con Janet Barboza, pues a la modelo no le gustó los comentarios que hizo su compañera cuando ella asistió a América Hoy para hacer sus descargos.

Como se recuerda, luego de ser captada besando apasionadamente al bailarín dentro de su camioneta cuando todavía estaba casada con Rodrigo Cuba, la exreina de belleza se presentó en su programa para dar sus descargos, donde la popular ‘Rulitos’ la cuestionó duramente.

En una entrevista que dio a Trome, Melissa Paredes confesó que podría volver a conversar con Janet Barboza en un futuro pese a las diferencias que han tenido últimamente, pues se considera una persona que no guarda rencor y es muy sentimental.

“Puedes creer que soy tan tonta que sí (volvería a conversar). A veces, como que me da nostalgia, soy sentimental y no le guardo rencor a nadie, ni a Magaly. Algunos me dicen que estoy loca. Quién sabe si algún día me siente con la Barboza, ojalá no nos salgamos peleando ”, declaró.

Sobre Ethel Pozo, quien también se alejó de ella luego de la difusión de este ampay, señaló que respeta su manera de pensar, además que le guarda mucho cariño debido a que ella le presentó a su amigo Julián Alexander. En ese sentido, la modelo precisó que entre ambas podría existir un acercamiento más adelante.

“Tal vez, porque en su momento nos tuvimos mucho cariño, cosa que no sucede con muchos compañeros de televisión, pero con Ethel hubo una conexión especial y veremos si se retoma o quizás no. Yo respeto lo que ella piensa, imagino que ella también respeta mi forma de pensar, al fin y al cabo uno no elige la vida de nadie, cada uno elige su propia felicidad ”, acotó.

DIO DETALLES DE SU ENCUENTRO EN CONCIERTO DE REGUETÓN

En esta entrevista Melissa Paredes también habló sobre el reencuentro que tuvo con Ethel Pozo mientras esperaban entrar al concierto de Rauw Alejandro. Según dijo la exconductora de televisión, la hija de Gisela Valcárcel se la quedó mirando durante varios minutos para luego darle un fuerte abrazo.

De acuerdo a la exesposa de Rodrigo Cuba, cuando vio a su excompañera de trabajo tuvo sentimientos encontrados, pues se encontraba con ella luego de mucho tiempo, exactamente desde que fue sacada de América Hoy.

“Se dio de manera casual, fue cosa del destino. Estaba en la cola y de pronto veo a Julián (Alexander, novio de Ethel) y le dije ‘soñado’ (así lo llama), y voltea Ethel y nos miramos, fue raro y lindo a la vez. No te voy a negar que hubo sentimientos encontrados porque era la primera vez que nos veíamos después de tanto tiempo. Nos dimos un abrazo y las palabras sobraron ”, señaló.

