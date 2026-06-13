Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haití y Escocia miden fuerzas en la fecha inaugural del Mundial 2026. Crédito: Agencias

¡Día de partido! Haití y Escocia abrirán su participación en el Mundial 2026 con un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Ambos seleccionados buscarán arrancar con el pie derecho en la fase de grupos y dar un paso importante en la lucha por la clasificación. El choque también tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial.

El duelo se llevará a cabo luego de conocer el resultado de Brasil y Marruecos, los otros integrantes del grupo, que seguro darán un espectáculo esperado, ya que se trata de dos escuadras con grandes figuras mundiales.