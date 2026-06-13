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Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

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Haití y Escocia miden fuerzas en la fecha inaugural del Mundial 2026.
Haití y Escocia miden fuerzas en la fecha inaugural del Mundial 2026. Crédito: Agencias

¡Día de partido! Haití y Escocia abrirán su participación en el Mundial 2026 con un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Ambos seleccionados buscarán arrancar con el pie derecho en la fase de grupos y dar un paso importante en la lucha por la clasificación. El choque también tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial.

El duelo se llevará a cabo luego de conocer el resultado de Brasil y Marruecos, los otros integrantes del grupo, que seguro darán un espectáculo esperado, ya que se trata de dos escuadras con grandes figuras mundiales.

08:13 hsHoy

¿Cómo llega Escocia?

La escuadra Escocia regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El conjunto dirigido por Steve Clarke llega en un buen momento tras completar una preparación convincente, en la que goleó 4-1 a Curazao y 4-0 a Bolivia en la última fecha FIFA, mostrando solidez ofensiva y variantes en ataque.

Los escoceses depositan gran parte de sus esperanzas en futbolistas como Scott McTominay, John McGinn, Andy Robertson y Ché Adams. Además, consideran este partido una oportunidad inmejorable para sumar tres puntos antes de medirse con Marruecos y Brasil en las siguientes jornadas.

Escocia vuelve a jugar el Mundial tras 28 años de ausencia. Crédito: Reuters/Lee Smith/File Photo
Escocia vuelve a jugar el Mundial tras 28 años de ausencia. Crédito: Reuters/Lee Smith/File Photo
08:13 hsHoy

¿Cómo llega Haití?

La selección haitiana afronta su debut mundialista con ilusión en apenas su segunda participación en una Copa del Mundo y la primera desde Alemania 1974. El equipo dirigido por Sébastien Migné mostró señales positivas en sus amistosos previos, destacando una contundente victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda, aunque también cayó ante Perú en su último examen antes del torneo.

Los caribeños llegan con la confianza de haber realizado una sólida campaña clasificatoria en Concacaf, pero también con una baja sensible: el mediocampista Leverton Pierre quedó descartado por lesión y no podrá disputar el Mundial.

Haití disputará el segundo Mundial de su historia. Crédito: Troy Taormina-Imagn Images/File Photo
Haití disputará el segundo Mundial de su historia. Crédito: Troy Taormina-Imagn Images/File Photo
08:13 hsHoy

Haití vs Escocia: posibles alineaciones

- Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon y Wilson Isidor.

- Escocia: Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst y Ché Adams.

08:13 hsHoy

Haití vs Escocia: canal TV del partido

El encuentro contará con una amplia cobertura internacional. En Sudamérica podrá seguirse por DSports y DGO; en Estados Unidos será transmitido por FS1 (inglés) y Telemundo (español); en el Reino Unido estará disponible a través de BBC One y BBC iPlayer, mientras que en Canadá podrá verse por TSN, CTV y RDS. Además, diversas plataformas oficiales ofrecerán la señal en streaming según cada territorio.

Asimismo, en Infobae podrás seguir todas las incidencias del cotejo. En nuestra página web encontrarás la previa completa, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas, el resultado final y un resumen con todo lo que deje este atractivo duelo mundialista.

08:13 hsHoy

Haití vs Escocia: horario del partido

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, el compromiso entre Haití y Escocia se disputará este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough, Massachusetts). El encuentro arrancará a las 20:00 horas de Perú, misma hora en Colombia y Ecuador; mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela comenzará a las 21:00 horas. Por su parte, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial será a las 22:00 horas, y en México se podrá seguir desde las 19:00 horas.

Grupo C del Mundial 2026.
Grupo C del Mundial 2026.
08:13 hsHoy

Haití y Escocia inician su camino en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones iniciaron la lucha por avanzar a la fase eliminatoria. En ese contexto, Haití y Escocia protagonizarán un duelo clave por la primera jornada del Grupo C, conscientes de que sumar en el debut podría resultar determinante antes de afrontar los exigentes retos que representan Brasil y Marruecos.

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