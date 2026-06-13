Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

Alfredo Torres de Ipsos Perú, participa como invitado en una entrevista para Esta Noche de Milagros Leiva donde narra qué pasó en esta segunda vuelta y porqué él habla de empate técnico en el proceso electoral.

El presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, negó en entrevista para Esta Noche con Milagros Leiva las sospechas de manipulación en el conteo rápido de la segunda vuelta presidencial y aclaró que los resultados publicados solo reflejaron un “empate técnico”, lo que imposibilitaba proclamar un ganador. Frente a la señal de Panamericana, Torres detalló que el margen de error era de ±1,9% y que, con un resultado de 50,3% para uno de los candidatos, no existía una base estadística para anunciar una victoria. “Para poder hacerlo, uno de los dos aspirantes debía superar el 51,9%”, puntualizó el directivo.

El pronunciamiento llegó después de que Roberto Sánchez, uno de los protagonistas del balotaje, cuestionara públicamente a Torres y lo acusara de haberse contradicho en sus declaraciones. La conductora del programa intervino para precisar que “Torres nunca dijo que Roberto Sánchez era el ganador” y que su mensaje desde el inicio había sido que existía un empate técnico. “Quien dude de mi postura, vea de nuevo la grabación”, respondió Torres, afirmando que tanto el domingo de la elección como el lunes, durante la difusión del conteo rápido, insistió en el carácter estadístico de la igualdad.

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Profesionales de Ipsos Perú analizan datos del conteo rápido presidencial con gráficos y pantallas en una sala de prensa electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ipsos Perú defendió la publicación transparente de los datos y sus límites

En su diálogo con Panamericana TV, Torres subrayó que la definición de empate técnico no se utilizó únicamente en la segunda vuelta, sino también en mediciones previas al balotaje. Explicó que el país llegaba a la elección “muy dividido” y que, en los días anteriores a la votación, algunas encuestas situaban a un candidato dos puntos por encima, mientras que otras arrojaban una diferencia de un punto a favor del contrincante.

Algunas entidades financieras ya consideran a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta presidencial. Foto: The Arkanzas Democrat-Gazette

Según el presidente de Ipsos Perú, en la boca de urna figuró inicialmente Keiko Fujimori con una mínima ventaja, y en el conteo rápido apareció Sánchez también por décimas. Ambos escenarios se mantenían dentro del margen de error propio de una muestra estadística.

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Para contextualizar este fenómeno, Torres recordó antecedentes electorales en Perú. Mencionó que hace cinco años se registró un empate técnico entre Fujimori y Pedro Castillo, y una situación similar entre Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski una década atrás. Citó también el caso de Lourdes Flores, quien celebró anticipadamente un pase a la segunda vuelta que finalmente no se concretó. Argumentó que estos precedentes muestran la frecuencia con la que las elecciones peruanas arrojan resultados ajustados.

Un gráfico conceptual muestra dos barras de igual altura en azul y rojo, con márgenes de error, simbolizando un empate técnico en encuestas, proyectado sobre una pantalla en una oficina de Ipsos Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión sobre la difusión de resultados y transparencia estadística

Consultado sobre los motivos para publicar los datos sin esperar, como sí ocurrió en la primera vuelta, Torres negó que existiera una demora atribuible a la encuestadora en la ronda previa. Explicó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones solicitó no difundir los conteos rápidos, ya que aún había personas habilitadas para sufragar al día siguiente. La organización civil Transparencia, cliente de Ipsos en ese proceso, decidió postergar la salida de datos.

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Torres relató que, posteriormente, Transparencia modificó su decisión cuando la firma Datum, por instrucción de América Televisión, difundió su información. El presidente de Ipsos Perú aseguró que su empresa ya contaba con resultados a medianoche, igual que la otra encuestadora, pero no los presentó porque dependía de la decisión de su cliente.

El exministro Roberto Sánchez Palomino y un analista electoral debaten sobre los resultados y el futuro político de Perú, en un contexto de incertidumbre. (Infobae)

Torres atribuyó las sospechas de fraude a una estrategia política

En el segmento central de la entrevista, Alfredo Torres rechazó las acusaciones de haberse rectificado para favorecer a un candidato. Dijo que el lunes fue entrevistado por medios con los que colaboró en la boca de urna, como Perú 21 y Latina, y su intención era aclarar el significado del empate técnico. En una conversación con Mónica Delta en Latina, se le preguntó por análisis de datos que circulaban en redes sociales. Torres indicó que solo comentó haber visto esos ejercicios y que la mayoría anticipaba una posible victoria de Keiko Fujimori, mientras otros daban ventaja a Sánchez, pero insistió en que se trataba de escenarios basados en supuestos.

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Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

En la presentación pública, Torres decidió mostrar dos barras con el resultado y el margen de error para cada candidato. Sostuvo que publicar las cifras y advertir sobre sus límites resultaba preferible a guardar silencio, ya que no informar habría alimentado nuevas sospechas de ocultamiento. “Ipsos realiza este tipo de mediciones desde la década de 1990 y la práctica siempre ha sido publicar los números como salen y advertir el margen de error”, aseguró en Panamericana.

Una ciudadana deposita su boleta en la urna de votación en Perú, mientras los resultados electorales muestran una contienda ajustada que incluye a Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes históricos y funcionamiento del sistema electoral

Torres explicó que, en otras segundas vueltas, la distancia entre la estimación de Ipsos y el resultado oficial fue de 0,4 o 0,5 puntos, y que en esta ocasión esperaba un desvío similar. Sobre la ofensiva política de quienes pedían revisar el resultado, la vinculó a una sucesión de denuncias. Señaló que Roberto Sánchez seguía el “mal ejemplo” de Rafael López Aliaga, a quien responsabilizó por el inicio de las “teorías fraudistas”.

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Infografía de Ipsos revela el mapa electoral peruano, mostrando la distribución regional de preferencias entre Fujimori y Sánchez, con Lima como factor clave en el resultado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la transparencia del proceso, Torres admitió que en la primera vuelta sí se detectaron irregularidades, como mesas que comenzaron tarde en Lima, pero aseguró que la segunda vuelta fue “impecable” y que no había nada que objetar. Agregó que hubo una importante presencia de personeros de ambas candidaturas.

Análisis de las mesas y la imposibilidad de un fraude sistemático

Sobre la posibilidad de fraude en mesas remotas, Torres reconoció que en la historia electoral del país podrían haber ocurrido casos aislados en lugares sin fiscalización y con miembros de mesa coludidos, aunque precisó que no sería posible realizar maniobras sistemáticas dado que los miembros de mesa se eligen por sorteo.

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Conteo rápido de Ipsos

Revisó el comportamiento de las llamadas “mesas 900”, observando un patrón similar al de la población rural en general. Añadió que en esas mesas también se registró un alto número de votos en blanco y que, de haber existido fraude, esos votos habrían sido completados, según le comentó una persona que actuó como personera de un partido.

La función del conteo rápido frente al escrutinio oficial

En el tramo final de la entrevista, Alfredo Torres insistió en diferenciar el trabajo de Ipsos Perú del escrutinio formal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Yo no soy la ONPE ni soy el jurado. Soy una empresa privada que hace un cálculo con una muestra”, manifestó en Panamericana. Ese argumento sustentó su defensa frente a quienes lo acusaban de mentir o de participar en una operación para favorecer a alguna candidatura.

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Ilustración digital que muestra una balanza con los logos de Transparencia y Ipsos Perú, actas electorales y una lupa, representando el análisis del conteo rápido electoral y el desafío del margen de error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo sostuvo que, si la elección se mantenía dentro del margen de error, el vencedor terminaría imponiéndose “por una nariz”. Comentó que, al revisar redes sociales el 12 de junio, no encontró analistas de datos que proyectaran un triunfo de Sánchez y que la mayoría coincidía en una victoria de Keiko Fujimori. Consultado sobre el pedido de revisión de mesas y recuento de votos, lo calificó como un “juicio político” y un “cálculo político”, afirmando que los dirigentes que impulsaban esa narrativa sabían que “no va a ninguna parte”, pero la sostenían para que su electorado sintiera que había sido víctima de un robo electoral.

Ciudadanos peruanos observan con angustia los resultados preliminares de la ONPE, mostrando una cerrada contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Torres concluyó la entrevista subrayando que solo podía responder por el trabajo de la encuestadora y que, tanto hace cinco años como hace una década y en la elección actual, el desempeño de Ipsos se mantuvo dentro del margen de error estadístico y con la responsabilidad de declarar empate cuando la diferencia no era significativa.

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