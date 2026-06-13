Centro de Lima bajo restricciones: quiénes pueden desplazarse y hasta cuándo se mantendrán las limitaciones tras la jornada de marchas

Este video es un reportaje de noticias que cubre el anuncio de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre las restricciones de tránsito vehicular en el Centro Histórico. Se muestran imágenes de calles bloqueadas con vallas metálicas y reporteros en estudio y en exteriores. Un presentador explica los detalles de la medida, señalando un mapa de las áreas restringidas. La cobertura incluye vistas de la ciudad de Lima por la noche.

La Municipalidad de Lima anunció la aplicación de una restricción total al acceso vehicular al centro histórico desde las 00:00 de este sábado 13 de junio hasta las 00:00 del lunes 15. Según el comunicado oficial de la comuna capitalina, la medida responde al objetivo de garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger la zona ante las movilizaciones convocadas para el fin de semana por simpatizantes de Juntos Por el Perú.

La autoridad local confirmó que la disposición afectará un amplio perímetro del tradicional Damero de Pizarro. El área restringida queda delimitada por la avenida Alfonso Ugarte, el río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, y las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. El cierre se mantendrá de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana, lo que representa una intervención de alto impacto en la rutina urbana del centro limeño.

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La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro de Lima ante la marcha anunciada por Juntos por el Perú. (Foto: MML)

Alcance de la restricción: puntos emblemáticos y zonas comerciales afectados

El comunicado municipal detalló que no se podrá ingresar en auto a la Plaza San Martín, la Plaza Mayor ni a la Catedral. También quedarán dentro del perímetro cerrado las zonas comerciales más activas, como el Mercado Central y Mesa Redonda.

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De acuerdo con la descripción del croquis difundido, las avenidas y jirones marcados en el mapa conforman una barrera que impide el tránsito vehicular a excepción de casos específicos. La restricción altera la dinámica habitual de abastecimiento y desplazamiento, ya que muchos comerciantes y proveedores utilizan vehículos para el ingreso de mercadería a sus negocios.

Excepciones: quiénes podrán circular y cómo se garantiza el acceso peatonal

El acceso peatonal al centro histórico se mantendrá habilitado durante toda la vigencia de la medida. La restricción es exclusiva para vehículos particulares y de transporte público, según la información leída del comunicado oficial.

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Restricción vehicular por marcha convocada por Roberto Sánchez luego de que Keiko Fujimori tomara la delantera en el conteo de la ONPE. (Foto: MML)

Los únicos autorizados a ingresar en auto serán los residentes de la zona, los propietarios que vivan dentro del centro histórico y los servicios de emergencia, como unidades de bomberos y patrulleros policiales. Las personas que posean comercios en el área, pero no residan allí, no tendrán autorización para circular en sus vehículos, incluso si desarrollan actividades esenciales en el sector.

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Dispositivo de seguridad: despliegue previo y cercado del Palacio de Gobierno

Desde la noche del viernes ya era visible el despliegue de rejas metálicas en torno al Palacio de Gobierno y otras áreas sensibles del centro. La instalación del cercado ocurrió mientras aumentaba la expectativa por el desarrollo de las movilizaciones anunciadas para el fin de semana.

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En la transmisión de Latina Noticias se recordó que sectores vinculados a Juntos por el Perú habían presentado las protestas como una oportunidad para salir a las calles y defender el voto. Las conferencias de prensa de los organizadores fueron mencionadas como parte del contexto político que rodea la decisión de la municipalidad.

Residentes peruanos caminan por una concurrida calle del centro de Lima, Perú, con edificios coloniales y un vendedor ambulante a la derecha, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la actividad comercial y el abastecimiento

La restricción al tránsito vehicular afecta una de las zonas comerciales más dinámicas del centro de Lima. Bodegas, restaurantes y tiendas forman parte del área cerrada, lo que supone un desafío logístico para el abastecimiento diario. Los comerciantes que dependen del ingreso de vehículos para transportar mercadería deberán modificar temporalmente sus operaciones.

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La cobertura periodística advirtió que la situación podría llevar a la suspensión de actividades en algunos negocios durante el fin de semana, aunque la decisión final dependerá de la evaluación de cada propietario ante el escenario de movilización y cierre de vías.

La creación del Obispado de Lima marcó el inicio del poder eclesiástico en la colonia y transformó a la Ciudad de los Reyes en centro religioso del continente. (Andina)

Alteraciones en el tránsito y rutas alternativas

El tránsito para quienes se desplacen desde distritos como San Isidro, Lince o Miraflores por la Vía Expresa solo tendrá permitido avanzar hasta el Óvalo Grau. Desde ese punto, no será posible continuar en auto hacia el centro histórico, según la explicación brindada en la transmisión.

Situaciones similares enfrentarán quienes intenten acceder por el eje de la avenida Alfonso Ugarte. Los vehículos particulares únicamente podrán llegar hasta esa avenida, sin posibilidad de ingresar por corredores principales como Tacna o Garcilaso de la Vega. La avenida Abancay, ubicada casi en el centro del perímetro, permanecerá rodeada por la zona de restricción.

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La histórica vía del Centro de Lima recibió el nombre de Jirón de la Unión el 28 de mayo de 1862 y se convirtió en punto de encuentro de intelectuales y comerciantes. (Andina)

Expectativa por el desarrollo de las movilizaciones y operatividad de la medida

La jornada del sábado y el domingo se prevé compleja para quienes tenían actividades previstas en el centro histórico. El despliegue de seguridad y la instalación de rejas anticipan un operativo robusto para evitar incidentes durante las movilizaciones. La medida, según autoridades locales, busca “garantizar el orden público y proteger el patrimonio” durante un fin de semana en el que se esperan concentraciones numerosas.

Vista aérea del emblemático Sheraton Lima Historic Center, un referente hotelero en el dinámico paisaje urbano del Centro Histórico de Lima, Perú.

La cobertura periodística remarcó que la efectividad de la restricción dependerá del cumplimiento por parte de conductores y peatones, así como de la respuesta de los comerciantes ante la posibilidad de cierre temporal de negocios. Las autoridades no descartaron realizar ajustes en la circulación o en los puntos de control, de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y el flujo de personas en la zona histórica de la ciudad.

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