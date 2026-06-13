Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

Tras su victoria, el español detalló que priorizará el descanso junto a sus hermanos en playas caribeñas. Foto: La Casa de los Famosos

El español Fabio Agostini compartió detalles sobre el destino de los 200 mil dólares que obtuvo tras consagrarse como ganador de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’. De acuerdo con declaraciones brindadas a Telemundo y reproducidas por Infobae, el exintegrante de realities explicó en qué invertirá el premio y cuáles son sus prioridades después de permanecer más de tres meses dentro de la mansión televisiva.

Durante una entrevista posterior a la gran final, Agostini aseguró que parte del dinero obtenido será destinado a un viaje de descanso. “Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos. Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles”, comentó el ganador, resaltando la importancia de reencontrarse con el mar tras permanecer 115 días confinado en el formato televisivo.

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Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Quiere invertir su dinero

El plan de Fabio Agostini no solo contempla el ocio y el esparcimiento personal. Según explicó a Telemundo, su objetivo principal es lograr que el monto conseguido a través del reality se incremente con el tiempo. “Lo demás, a gastarlo en activos para generar más”, enfatizó, dejando en claro su intención de invertir en bienes y proyectos que le permitan asegurar una rentabilidad a largo plazo. Esta visión de futuro contrasta con la imagen habitual de los ganadores de realities, que suelen destinar el premio a gastos inmediatos o viajes sin un plan financiero definido.

Durante la transmisión final, Agostini se mostró eufórico y agradecido con el público que lo apoyó a lo largo de la competencia. El modelo, conocido por su participación en formatos como ‘Esto Es Guerra’ y ‘Combate’ en la TV peruana, expresó que la experiencia de “La Casa de los Famosos” superó todas sus expectativas y que la victoria representó uno de los momentos más importantes de su vida. “Sueño cumplido y junto a mis padres”, manifestó el español, reflejando el significado personal de su logro.

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La definición del reality tuvo lugar el jueves 11 de junio, jornada en la que Fabio Agostini consiguió imponerse en votaciones a Celinee Santos, su principal rival en la recta final del programa. El resultado lo convirtió en el favorito indiscutido de la audiencia, lo que se tradujo en la obtención del premio mayor de 200 mil dólares. La emoción fue evidente durante la proclamación del ganador, con el español celebrando acompañado de otros participantes y de los conductores del ciclo.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Agradece a peruanos por su triunfo

A lo largo de la competencia, Agostini mantuvo una actitud constante de gratitud hacia quienes lo respaldaron con sus votos. En sus palabras, el apoyo recibido por parte de seguidores de Perú y Chile resultó decisivo para alcanzar la victoria. “Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo y a todos los nuevos que se han sumado a esta nueva aventura. Sin ustedes no llegaba ni a la esquina. Los amo”, aseguró el ganador.

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El desempeño de Fabio Agostini en la sexta edición de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de espectáculos de habla hispana. Su paso por el programa estuvo marcado por estrategias de juego, alianzas y momentos de tensión que captaron la atención de los televidentes a lo largo de más de tres meses de convivencia bajo estrictas normas de aislamiento y exposición mediática.

El modelo y empresario, hermano de Bruno Agostini, ha logrado construir una carrera sostenida en el circuito internacional de realities, destacándose por su carisma y capacidad para adaptarse a distintos formatos de competencia. La victoria en el programa de Telemundo representa una consolidación de su perfil mediático y una oportunidad para diversificar sus inversiones, de acuerdo con los planes expresados tras la obtención del premio.

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La reacción de la audiencia ante el triunfo de Agostini reflejó el respaldo que el español supo cosechar no solo en su país natal, sino también en otras regiones de América Latina, particularmente en Perú y Chile, donde ya contaba con una base de seguidores por sus anteriores participaciones televisivas. La interacción con el público y el manejo de las redes sociales fueron factores clave para su desempeño y eventual consagración en ‘La Casa de los Famosos’.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

El futuro inmediato de Fabio Agostini contempla una etapa de descanso en playas caribeñas y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. El ganador dejó claro que la experiencia adquirida en el reality y el premio recibido serán el punto de partida para nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. La expectativa en torno a sus próximos pasos sigue generando interés entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

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