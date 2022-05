Esto es Guerra: Anthony Aranda volvió al reality y el cantante Adso Alejandro fue su ‘jale’ internacional

Anthony Aranda y Adso Alejandro ingresaron a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Anthony Aranda hizo su aparición en Esto es Guerra luego de haberse alejado del reality por una lesión. Pese a que muchos especularon que el bailarín no volvería al programa, la producción lo volvió a convocar para que rete directamente a Gino Assereto.

Johanna San Miguel recordó que la expareja de Jazmín Pinedo había llegado a Pachacamac para reemplazar al ‘Activador’, por lo que la próxima semana ambos se enfrentarán en un circuito extremo y el ganador se quedará en el programa.

“ Tú te lesionaste y Gino vino a reemplazarte y ahora no se quiere ir, entonces la producción ha decidido que Gino permanezca, y tú te vas a mi equipo. En pocos días tú te enfrentarás con él en un circuito y solo uno se quedará ”, comentó la conductora.

A Anthony Aranda le consultaron si estaba de acuerdo con la decisión de la producción de EEG, a lo que el bailarín respondió afirmativamente, comentando que Gino lo iba a conocer dentro de la competencia. “Gino, vas a recordar a tu profe”, señaló.

Tras superar su lesión, Anthony Aranda volvió a pisar el set de Esto es Guerra.

Sin embargo, la actual pareja de Melissa Paredes no fue la única sorpresa que tenía guardado el reality, pues ellos anunciaron el ingreso de un cantante internacional, buscando lo que en algún momento logró Combate con la incorporación de Maluma a sus filas.

Para repetir lo que hizo su competencia años atrás, Esto es Guerra presentó al cantante urbano Adso Alejandro como nuevo integrante del reality de América Televisión. El artista llegará a colocarse los colores de los ‘combatientes’.

“ Con ustedes, el cantante internacional que en pocos días dará un tremendo concierto aquí en Lima, Perú, además formará parte de los ‘Combatientes’ así como en su momento lo hizo Maluma. Con ustedes Adso ”, exclamó Renzo Schuller.

A su ingreso al set, el artista comentó que desea mucho poder ganarse el cariño del público y que la gente no solo lo reconozca por su música, sino también por su alto nivel de competencia.

El ingreso del cantante urbano Adso Alejandro a Esto es Guerra causó asombro.

MAGALY MEDINA SE BURLÓ DE ANTHONY ARANDA

Antes que se diera a conocer la vuelta de Anthony Aranda, Magaly Medina se burló del bailarín por salir al poco tiempo de haber ingresado a EEG. De acuerdo a la ‘Urraca’, el programa estaría buscando sacarlo desde hace algún tiempo.

“ ¿Le seguirán pagando si trabajara ahí en Esto es guerra? No sé, como le van a seguir pagando si no hace nada , si cada vez dicen que la lesión ya va a mejorar, como ya no lo quieren de vuelta y no saben cómo decirle que se vaya a su casa (risas)”, dijo muy sarcástica.

