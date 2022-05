Rafael Cardozo es suspendido de Esto es Guerra y pierde la capitanía de su equipo por hacer trampa

Rafael Cardozo es suspendido de Esto es Guerra por hacer trampa. (Foto: Captura de América Tv)

Decepcionados. Los fans de Esto es Guerra se dieron cuenta que Rafael Cardozo y Paloma Fiuza no habían sido honestos durante el circuito extremo que realizaron en el programa del miércoles 11 de mayo.

Los seguidores del reality notaron que los brasileños al momento de ingresar a la pecera, en lugar de dejar las llaves equivocabas que tomaron, lo que hicieron fue esconder el objeto dentro de su vestimenta para luego intentar sacar ventaja de ello.

Tras quedar expuestos con las imágenes, Paloma Fiuza no tuvo otra opción más que disculparse con la producción del reality y el público por haber hecho trampa, asegurando que no lo volvería a hacer aunque se vea tentada.

“Yo quiero pedir disculpa a toda la gente, fue una cosa que coordiné y a la hora estaba tan nerviosa porque hace mucho tiempo que no hacemos un circuito. Por mí normal, no tengo que escuchar a nadie y tengo que seguir las reglas, pero al momento me nublé. Si tengo pedir disculpas a alguien, se lo pido a ustedes porque sé que son cosas que no se deben de hacer ”, señaló.

Por su parte, Rafael Cardozo siguió negando que él haya hecho trampa, indicando que si hizo un movimiento extraño cuando estaba dentro de la pecera fue porque le molestaba en ese momento la parte baja de su vestimenta.

Asimismo, el brasileño pidió ser sancionado si lo consideraban necesario, pero pidió que el equipo de los ‘guerreros’ sea tratado de la misma manera. “ Sancióneme, pero sea justo para los dos lados ”, dijo.

El Tribunal de manera inmediata le exigió que abandone el set ya que iba a ser suspendido. “Le pido que se retire del estudio porque usted queda suspendido y deja la capitanía de los ‘combatientes’”, señaló.

Patricio Parodi intervino y le dijo a Rafael Cardozo que debería de aprender a aceptar sus errores frente a cámaras. “ Aprende a pedir perdón, se lo has confirmado al productor en camerinos, no vengas acá a decir otro discurso ”, indicó.

Antes de retirarse del estudio, el brasileño fue a confrontar cara a cara al capitán de los ‘guerreros’, pero el Tribunal le pidió al ‘Pato’ que se retire para que se acelere la salida de su compañero.

Asimismo, antes de irse del programa, el exintegrante de los ‘combatientes’ lanzó su casco y la banda de capitán que tenía, causando malestar en la producción del reality, así como en los competidores.

“ Lo de Rafael ya quedará en él, en su conciencia, él sabrá si cometió un error, si hizo trampa o no. Lo que hemos nosotros es poner unas imágenes que no han mandado y ponerlo en pantalla, cada uno saque sus conclusiones ”, dijo Johanna San Miguel.

Para finalizar esta polémica, el Tribunal señaló que esta noche se reunirá con el productor general de EEG para definir el futuro de Rafael Cardozo, pues podría ser eliminado del reality, por lo que le pidió a Said Palao que asuma la capitanía de manera interina.

El capitán de los 'combatientes' fue expulsado del reality por haber hecho trampa cuando se enfrentaba a Patricio Parodi en un circuito extremo.

