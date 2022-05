Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda y le pide a Johanna San Miguel que no lo ataque

Melissa Paredes saca cara por Anthony Aranda en Esto es Guerra. (Foto. Instagram)

Saca cara por su amado. Melissa Paredes se encuentra atenta a todo lo que sucede en Esto es Guerra tras el reingreso de Anthony Aranda, quien tuvo que alejarse del reality durante más de un mes luego de sufrir una lesión en el tobillo.

Cuando recién lo convocaron, el bailarín formó parte de los ‘combatientes’; sin embargo, a su retorno, la producción decidió que integraría el equipo de los ‘guerreros’ y se enfrentaría a Gino Assereto para conservar su lugar en el programa.

Mientras se espera que este enfrentamiento se lleve a cabo, Anthony Aranda sigue participando en las competencias con total normalidad, además de ser considerado un integrante más. Por este motivo, al momento de votar si es que Rafael Cardozo debía quedarse o ser eliminado de EEG, la pareja de Melissa Paredes le dio su apoyo.

Esto no le gustó para nada a Johanna San Miguel, quien de manera inmediata indicó que no lo quería en su equipo. “ No sé para qué tienes la camiseta (...) Para mí, Rafael, hiciste trampa y Anthony no debería tener esa camiseta ”, dijo la conductora.

Luego de este incidente, Melissa Paredes salió en defensa de su pareja, solicitando que lo traten bien. Además, expresó estar muy contenta por el regreso de su pareja a la televisión peruana.

“Ha retornado porque es bueno, le va bien en la competencia, creo que es super rápido, tiene agilidad, es bueno en la competencia. Eso me gusta que haya vuelto con todo”, expresó la actriz.

Asimismo, la actriz indicó que sabe que parte del trabajo de Johanna San Miguel es defender al equipo de los ‘guerreros’, por lo que entiende la actitud que tomó con Anthony Aranda hace unos días.

“ Johanna trátamelo bien, ya sabes que yo te quiero mucho, pero no lo ataques. Pobre atacado el bebé, pero igual es parte de, yo le he dicho que es parte de, solo le queda apechugar y Johanna ”, añadió.

Melissa Paredes publica imagen de Anthony Aranda en el hospital. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES VOLVIÓ A NEGAR INFIDELIDAD A RODRIGO CUBA CON ANTHONY ARANDA

Melissa Paredes volvió a recalcar que no le fue infiel a Rodrigo Cuba con Anthony Aranda, pues cuando ellos fueron ampayados por las cámaras de Magaly Tv: La firme, señaló que se encontraba separada del futbolista.

“Tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud”, dijo para el Trome.

En otro momento dejó en claro que no convive con el bailarín, por lo que pidió que dejen de comparar su nivel económico. “ Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien , y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema”, sentenció.

