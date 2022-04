¿Qué pasó con Óscar del Portal? Cronología de un ampay

Óscar del Portal, el otro protagonista del ampay de Aldo Miyashiro.

Un seguimiento que terminó con un final inesperado. En la tarde del 19 de abril, la producción del programa “Magaly TV, la firme” compartió el adelanto de un nuevo ampay, en el cual se vería a una persona reconocida por la frase “porque lo demás es recontra aburrido”. En las redes sociales se anunciaron a los posibles protagonistas, pero no imaginaron que verían en imágenes a Aldo Miyashiro, casado con la actriz Érika Villalobos por más de 15 años. Este no fue el único personaje de interés, ya que se vio involucrado el periodista deportivo Óscar del Portal, quien en sus plataformas digitales compartía fotos y videos dedicados a su esposa e hijos. Pero, ¿qué papel tuvo en este caso?

Fiorella Méndez pasó la noche en el departamento de Óscar del Portal. (Foto: Composición Infobae)

ELLOS NO ERAN LA PRESA A CAZAR

De acuerdo a lo pronunciado por la conductora Magaly Medina, ella y su equipo iniciaron una investigación teniendo como base los rumores latentes de una relación más que amical entre el hombre de prensa y Fiorella Méndez, expareja del cantante de cumbia Pedro Loli. “Encontramos oro”, fue como calificó el acontecimiento que ha remecido a la farándula local, acto que no se veía desde el destape de Melissa Paredes besando a Anthony Aranda mientras aún mantenía un vínculo con Rodrigo Cuba, padre de su hija.

3 DÍAS DE SEGUIMIENTO

Para tener las pruebas necesarias, los ‘Urracos’ se mantuvieron activos durante las noches, horario en el que se reunía del Portal con Miyashiro y los integrantes del equipo de fútbol “Once machos”, conformado por conocidos actores peruanos. Las jóvenes involucradas, Fiorella Retiz y Méndez trabajaban con ellos para la creación de contenidos que compartían en las redes sociales.

Entendiendo el programa Magaly TV, la firme: ¿Qué significa ampay, la famosa palabra de ‘Chollywood’?

Los conductores serían retirados del canal por un periodo de tiempo tras el ampay de Magaly Medina. (Fotos: América TV)

1 DE ABRIL - PICHANGA EN MAGDALENA

Las imágenes del programa de espectáculos expusieron a del Portal, Retiz y Méndez saliendo del estadio Chamochumbi, ubicado en el distrito de Magdalena, para ingresar a la camioneta del periodista. Hacen una parada en un grifo y continúan su camino hacia un departamento en Surco. Aunque primero se ve a las dos señoritas ingresando al edificio, minutos más tarde las sigue la figura de América Deportes.

2 DE ABRIL - EN LA CANCHA

A las 2:00 a.m. se hace presente Aldo Miyashiro en una de las puertas de ingreso al edificio, pero no se visualiza lo que ocurre al interior. Ya para el 8 de abril, las cámaras captan a Óscar del Portal ayudando a Fiorella Méndez a vestirse mientras se dirigen al estadio. Ella se encargaba de peinarlo y tomarle fotos, además de usar su ropa durante el partido.

18 DE ABRIL - REUNIONES EN LA MADRUGADA

A la medianoche, Méndez y Retiz suben a un carro y llegan al departamento familiar del hombre de prensa ubicado en San Isidro. Desde el ángulo de registro se logra ver a Miyashiro besando a Fiorella, pero no se logra ubicar dónde estaba el periodista y Méndez.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

ÓSCAR DEL PORTAL DESAPARECE

Para el 20 de abril, este no se presentó en su bloque deportivo, siendo reemplazado por Erik Osores. Hasta la fecha, no se ha pronunciado al respecto y según los datos de Magaly TV, habría viajado a Punta Cana para darle el encuentro a su familia. De acuerdo a lo emitido en el espacio de ATV, su esposa se encontraría embarazada de su tercer hijo.

En medio del escándalo, una de las marcas que lo representa anunció el fin de su colaboración con él, por lo que procedieron a quitarle la camioneta que usaba para movilizarse. Sumado a esto, no se sabe si a su retorno a Lima continuará trabajando en canal 4, tomando como referencia lo sucedido con Paredes.

Finalmente, durante la emisión del programa “América Hoy”, Christian Domínguez fue vocero de Fiorella Méndez y explicó cómo se siente la joven tras el ampay. “Amigo, mira, yo me quedé dormida, porque trabajo con ellos. Nadie me va a creer seguramente, ni siquiera vi las imágenes que pasaron de Aldo”, añadió que la esposa de del Portal estaba enterada de sus reuniones y que no es la primera vez que pernota en su domicilio.

SEGUIR LEYENDO