Perú

Magaly Medina recibió tres bolsos Chanel por su cumpleaños y revelan su precio: “Le regalaron tu carro en carteras”

La conductora de televisión usó sus redes sociales para mostrar sus últimas adquisiciones por su cumpleaños que son de una marca de lujo

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Magaly Medina sonriente en un walking closet, sosteniendo dos carteras Chanel (roja y blanca) y una tercera (beige y camel) sobre un otomán con cajas abiertas.
La reconocida periodista Magaly Medina sonríe mientras exhibe tres nuevas carteras Chanel en rojo, blanco y beige con camel, durante un unboxing en su vestidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales tres bolsos de la marca de lujo Chanel que recibió por su cumpleaños, regalos de su esposo Alfredo Zambrano. El monto de los obsequios superó los 18 mil dólares, según estimó el influencer George Rubin, especializado en artículos exclusivos.

En sus historias, Medina compartió detalles de los presentes y confesó su gusto por las carteras. “Todo el mundo sabe que me encantan las carteras”, señaló la presentadora. La cifra de los regalos fue revelada por Rubin en un video difundido en TikTok, donde afirmó: “Más de 18 mil dólares en carteras. Qué rico el regalo que le mandó el notario”.

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Los detalles de los bolsos y sus precios

El propio George Rubin especificó que el primer bolso es un Chanel 25 mini, fabricado en piel de ternera granulada y metal dorado, con un valor aproximado de US$5.500. El segundo es un Chanel 25 pequeño, cotizado en US$5.900.

El creador de contenido explicó que tan difícil es conseguir estos modelos y los precios en el mercado internacional | TikTok

El tercer artículo se trata de un bolso grande de la misma marca, cuya etiqueta alcanza los US$6.500. Estos precios no incluyen impuestos, lo que incrementaría el monto final de la compra.

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En una declaración publicada por Infobae, Medina expresó: “Yo sé que esta es una frivolidad, pero todo el mundo sabe que me encantan las carteras”. Además, relató que su esposo la sorprendió con más de un obsequio: “En vez de una, obtuve tres por mi cumple. Claro, no todos los días una cumple años. A mí me encanta ser regalada”.

Previo a revelar los precios, Rubin realizó una comparación singular: “Te voy a hacer spoiler: probablemente le hayan regalado tu carro en tres carteras a Magaly. El notario dejó recontra bien y le regaló 3 carteras Chanel 25”.

La conductora de televisión aseguró que tiene un gran gusto por las carteras y su esposo no duda en engreírla | TikTok

Magaly viajó a Boston para la graduación de la hija de Alfredo Zambrano

Además de celebrar su cumpleaños, Medina viajó a Boston, Estados Unidos, para acompañar a Silvana Zambrano, hija de su esposo, en la ceremonia de graduación donde obtuvo el título de Maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería. La conductora documentó en redes sociales su preparación para la ocasión y compartió momentos del evento familiar.

Las historias de Medina mostraron escenas de la elección del vestuario y el ambiente previo a la graduación, así como cenas y actividades familiares en la ciudad. El evento académico se realizó el 28 de abril, jornada en la que Silvana Zambrano recibió oficialmente su diploma de Northeastern University.

Imagen dividida: Izquierda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Derecha, pantalla gigante muestra a Silvana Zambrano graduándose en Boston
Magaly Medina y Alfredo Zambrano asistieron orgullosos a la ceremonia de graduación de maestría de Silvana Zambrano Almenara en Boston, Massachusetts.

Durante la ceremonia, se vio a la joven subir al estrado y recibir el reconocimiento ante sus familiares. Magaly Medina destacó el esfuerzo y dedicación de Silvana, subrayando la importancia de los estudios y el acompañamiento familiar en este tipo de logros.

La estancia en Boston marcó un momento especial para la familia Zambrano Medina, ya que la joven completó varios años de formación en el área de consejería psicológica en una de las universidades más reconocidas de la ciudad.

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