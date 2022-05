Hijo de Alfredo Benavides flamea bandera peruana en concierto de Twice y se vuelve viral

Giacomo Benavides se lució en concierto de Twice durante su viaje a Estados Unidos. (Foto: Composición Infobae)

Cada vez más grupos de K-pop causan un impacto fuera de las fronteras de Corea del Sur y uno de ellos es Twice, la girlband que le pisa los talones en cuanto a popularidad a BLACKPINK y que se encuentra de gira por Estados Unidos. Giacomo Benavides, hijo de Alfredo Benavides, asistió a uno de los conciertos de la agrupación femenina sin planear que se volvería viral esa noche.

Mediante su cuenta de Instagram, donde posee más de 200 mil seguidores, el influencer peruano compartió todos los detalles de su asistencia al show realizado en el Banc of California Stadium, situado en Los Angeles. Allí conoció de cerca a las integrantes de Twice: Jeongyeon, Tzuyu, Jihyo, Momo, Sana, Dahyun, Chaeyoung, Nayeon y Mina.

Al igual que miles de fanáticos, Benavides empezó a cantar y bailar “Scientist” en pleno show. No obstante, jamás imaginó que una de las cámaras terminaría por volverlo protagonista del concierto. En las imágenes compartidas, se puede apreciar al también actor flameando con orgullo la bandera peruana cuando se percata que está siendo enfocado.

Giacomo Benavides, hijo de Alfredo Benavides, flamea bandera peruana en concierto de Twice | VIDEO: Instagram/@giacomobeub

Su reacción rápidamente se hizo viral en redes sociales. El clip superó las más de 100 mil reproducciones en Instagram y 20 mil en TikTok a pocas horas de haberse subido. Figuras como Tepha Loza, Gianella Marquina Klug, Maricarmen Marín, Yely Rivera, entre otras, comentaron distintos emojis para felicitar el influencer por cumplir uno de sus sueños.

“Comunidad salimos en pantalla del concierto con la bandera de Perú. Manifestando Twice en Lima”, escribió en la descripción del video. En otro post, agregó: “Cómo se supera lo de ayer con lo de Twice. La bandera en la pantalla. Las miradas, TODO. Confirmen en los comentarios su asistencia a mi boda con Sana para ir viendo el local”.

Giacomo Benavides en el concierto de Twice, agrupación femenina de K-Pop. (Foto: Instagram/@giacomobeub)

¿QUIÉN ES GIACOMO BENAVIDES?

Giacomo Benavides es un actor, comunicador e influencer peruano . Aunque llama la atención por su apellido, pues es hijo del comediante Alfredo Benavides y de María Fernanda Ubierna, el joven de 24 años ganó popularidad en Instagram por compartir consejos amorosos, sumando más de 150 mil seguidores en menos de un año.

“Giacomo es un niño. Para mí, yo soy improvisador porque me encanta jugar. Soy un niño, no crecí. Siento que estoy muy conectado con mis emociones, con mi lado más chiquito. Soy un niño que todavía no ha crecido, y que no piensa crecer tampoco, qué aburrido, crecer es aburrido”, indicó en entrevista con Diego Rivera.

En el 2018, fundó junto a su hermano Stefano Tosso -actor e hijo de Ricky Tosso-, la escuela de arte Segundo Piso, ubicada en Miraflores. “Era un sueño que mi madre tenía”, señaló Benavides al diario El Comercio. Los cursos que se dictan ahí son de diferentes niveles. “Todos te ayudan a perder la timidez y vienen personas cuya única meta es esa, más no volverse actor”, sostuvo.

Giacomo Benavides es un influencer peruano de 24 años. (Foto: Instagram/@giacomobeub)