María Pía Copello: Jean Paul Santa María jura que jamás la vio maltratar niños en María Pía y Timoteo

Jean Paul Santa María salió en defensa de María Pía Copello. "No es maltratadora", asegura. (Fotos: Instagram)

Ya son tres las personas que aseguran haber recibido malos tratos por parte de María Pía Copello cuando formaban parte de María y Timoteo, show infantil que se emitió entre los años 2000 al 2006. Sin embargo, Jean Paul Santa María, expareja de Angie Jibaja, pone las manos al fuego por la exconductora de Esto es Guerra y asegura que jamás la vio gritar a uno de los niños del programa.

Según dijo el cantante, él formó parte del elenco infantil desde los 9 hasta los 12 años. En todo ese tiempo, no evidenció una actitud soberbia por parte de la presentadora. “ Jamás me trató mal ni me gritó. Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida ”, afirmó para diario Trome.

“Nos invitaba a su casa a comer, súper hospitalaria y humilde. Si había que comer en kiosko, ella comía sin asco ni poses y en esa época ya tenía un estatus elevado. Siempre fue sencilla y buena onda”, añadió la actual pareja de Romina Gachoy.

Desde 2000 a 2006, María Pía Copello condujo el programa infantil "María Pía y Timoteo".

Sobre los testigos que declararon en su contra, entre los cuales se encuentra Nataniel Sánchez, Santa María se mantuvo firme en su posición. “Cero, nada que ver (con lo que dicen). Más bien, la vi hasta apoyar económicamente a los chicos cuando lo necesitaban. Yo la recuerdo súper sencilla, maltratadora jamás. Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora ”.

Es importante acotar que hasta el momento, María Pía Copello no ha salido a defenderse de las acusaciones que hay en su contra. Únicamente desmintió a la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio a través de Rodrigo González, quien afirmó en su programa de espectáculos que las cosas no se dieron cómo lo relató Nataniel en una entrevista.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo. ‘Yo qué le voy a gritar a alguien por un paso de baile, así no fueron las cosas’. Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, de repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio”, dijo Peluchín.

LAS ACUSACIONES DE MALTRATO

Ricardo Mendoza, comediante de Hablando Huevadas, contó que no tiene una buena imagen de María Pía Copello porque, según él, le gritó cuando formó parte del público de María Pía y Timoteo. Los hechos sucedieron durante su adolescencia.

“Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘chocomel’ (...) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (...) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla ”, dijo.

Por otro lado, Nataniel Sánchez mencionó en una entrevista para el canal de Youtube “Yo soy Jackie Ford” que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente a la edad de 10 años, cuando formaba parte del elenco de baile del show. Aunque no dijo nombres, muchos especularon que se trataba de la exconductora de EEG.

“Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky, sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó ”, declaró.

¿Nataniel Sánchez acusó a María Pía Copello de gritarle cuando era niña? Esto fue lo que dijo. (VIDEO: YouTube)

Tras estas declaraciones, una tercer testigo, llamada Dannya Bahamond, reafirmó todo lo dicho por Nataniel. La joven señaló que María Pía solía tener mal genio con los niños y que, generalmente, se quejaba con su productora cuando las cosas no salían como ella quería.

“ Todos en el set sabían cómo era. A las nuevas nos habían dicho que tenía carácter fuerte, pero no sabíamos cómo era realmente. Fue la primera vez que la escuché gritar. Lo que ella (María Pía) ha contado es otra versión, que obviamente le favorece a ella. Pero es mentira, en el set solo estábamos los niños que íbamos a grabar”, indicó.