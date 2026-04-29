Perú

Rafael López Aliaga convoca marcha ciudadana en rechazo al JNE y la ONPE por no convocar a “elecciones complemetarias”

El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027

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El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a afirmar que se produjo un supuesto “fraude” durante el desarrollo de las Elecciones 2026 y convocó a una protesta para el próximo 6 de mayo nuevamente para manifestar su desacuerdo con las decisiones tomadas por las autoridades electorales, que negaron la posibilidad de organizar unas llamadas “elecciones complementarias” que no tienen sustento legal.

La denuncia de presuntas irregularidades en las recientes elecciones presentada por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, incluye una acusación directa basada en un informe pericial independiente: existen 805 actas con supuestas anomalías. De acuerdo con López Aliaga, “actas que tienen algo totalmente causal de nulidad del acta. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, no existe estadísticamente el caso de que para presidente se tenga cero o uno o dos votos y para senador, en la misma acta, se tenga más: tres, cuatro, cinco o a veces treinta, ¿no?”, afirmó el candidato durante su última conferencia de prensa en la que exigió una auditoría de la base de datos de la ONPE.

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Esto a pesar de que en las Elecciones 2026 cada una de las cinco votaciones era independiente entre sí y permitía -si el elector lo decidía- el llamado “voto cruzado”, que habilita a dar el voto a la presidencia a un candidato y luego elegir a un partido político distinto en el resto de la cédula de sufragio.

Un hombre de piel clara y calvicie parcial, vestido con traje oscuro y corbata roja, hablando frente al edificio azul de la ONPE con su logo blanco visible
El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. (Composición: Infobae Perú)

A la denuncia del candidato también se sumó la demanda de nuevas elecciones, incluso si estas tienen que realizarse el próximo año. “Es necesario realizar elecciones el próximo año. Determinaron que eran fraudulentas las elecciones del año 2000 y pasaron al 2001 y hubo un presidente interino”, señaló López Aliaga.

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Esto implicaría que el Congreso actual amplíe su mandato por un año adicional, que la bicameralidad se incorpore al Parlamento en 2027 y que incluso López Aliaga no asuma su escaño en el Senado en caso de que se confirme que cuenta con votos suficientes para asumir el cargo.

Al abordar la negativa del Jurado Nacional de Elecciones de convocar a nuevas votaciones alegando la premura de los plazos legales, el dirigente planteó que “el Jurado no puede decir no, porque por falta de tiempo va a dejar de investigar. O sea, ¿qué está primero, el tiempo de un proceso o está el derecho constitucional a que el voto sea el que realmente expresa la voluntad del pueblo?”

El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. REUTERS/Manuel Orbegozo

El candidato anticipó que recurrirá a vías legales fuera del país si no recibe respuesta de la justicia local: “Vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada, es hablar con una pared. Esto vamos a ir a otras instancias nacionales e internacionales, ¿no? Porque se está yendo gravísimamente contra el artículo treinta y uno de la Constitución del Perú, que justamente protege este derecho, que es la base de la democracia, el derecho a votar, el derecho de elegir y a ser elegido”.

Antes de cerrar su intervención, López Aliaga anunció también la organización de una movilización ciudadana contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. La protesta fue convocada para el miércoles 6 de mayo a partir de las 17:00 en el Campo de Marte, en la Av. De la Peruanidad.

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