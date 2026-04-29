Karol G en Lima: Usuarios reaccionan ante los exhorbitantes precios de entradas y aseguran que “ni BTS se atrevió a tanto”

La cantante colombiana Karol G deslumbra a sus fans en un multitudinario concierto en Lima, Perú, donde los boletos de entrada caen como confeti sobre el escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preventa de entradas para el concierto de Karol G en Lima en 2027 encendió un debate en redes sociales por los elevados precios y la ausencia de descuentos. Karol G, quien confirmó su regreso a Perú para el próximo 22 de enero en el Estadio San Marcos, incluyó a la capital peruana como parte de su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour”.

Los boletos, que se ofrecen desde S/172 hasta S/1840 en la zona más exclusiva, generaron una ola de comentarios y comparaciones con otros espectáculos internacionales. Usuarios de distintas plataformas, especialmente en TikTok, expresaron su sorpresa ante el tarifario.

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La mayoría coincidió en que los valores superan las expectativas tradicionales para este tipo de conciertos. Algunos señalaron que “ni BTS se atrevió a tanto” y cuestionaron si el fenómeno de la “Bichota” justifica un costo tan elevado. Otros bromearon sobre los precios, equiparando el valor de la entrada a un salario mensual en Perú.

Tras la revelación del tarifario de entradas para el concierto de la ‘Bichota’, diversos seguidores sorprendieron con los altos precios y sin descuentos | TikTok

El lanzamiento de la preventa se produjo el 29 de abril, exclusivamente a través de la web de Teleticket. En esta ocasión, el uso de una tarjeta bancaria específica solo otorga prioridad en la compra, sin ofrecer descuentos. La entrada más barata tiene un costo de S/172, mientras que la más cara asciende a S/1840 en la zona central del recinto.

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Entre los comentarios de los seguidores, algunos compararon el precio local con experiencias internacionales, indicando que en otros países ese valor suele incluir beneficios VIP, como acceso a pruebas de sonido o encuentros con la artista. “Hay gente que pagaría casi 2 mil soles por ver a Karol G?”, fue una de las preguntas que circularon en redes.

Otros mensajes destacaron: “Ni Bad Bunny, ni Coldplay, ni BTS... yo también pensaba ir, pero se cancela”, y “Estaré en zona T... Zona TikTok”.

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Capturas de pantalla muestran comentarios de usuarios en redes sociales expresando su asombro y desaprobación por los altos precios de las entradas para el concierto de Karol G en Lima.

A pesar de las críticas y memes, la preventa avanzó sin reportes de incidentes técnicos. La demanda inicial mostró el interés que Karol G sigue generando en el público peruano tras su paso por Coachella 2026.

Dónde y cómo comprar entradas para Karol G en Lima

Teleticket es la única plataforma habilitada para la compra de entradas del show de Karol G en Lima. El proceso se realiza exclusivamente en línea, con el sistema de fila virtual activado desde el inicio de la preventa. Para adquirir un boleto, los interesados deben ingresar a www.teleticket.com.pe, crear una cuenta con sus datos personales y verificar su registro por correo electrónico.

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Una vez dentro, el usuario debe buscar el evento correspondiente y acceder al banner del espectáculo. El sistema asigna un turno para la fila virtual, que es obligatorio respetar para no perder la oportunidad de compra. Al momento de elegir la zona y los asientos, el interesado puede seleccionar la opción que se ajuste a su presupuesto y preferencias. El pago se completa ingresando los datos de una tarjeta bancaria, con la posibilidad de aprovechar la preventa exclusiva para tarjetas Mastercard BBVA.

Este plano referencial detalla los precios y las diferentes zonas de asientos para el concierto de Karol G en Lima, incluyendo información sobre preventa y venta general de entradas.

Finalizada la compra, las entradas quedan disponibles en formato digital en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal en Teleticket. La organización recomienda no cerrar ni actualizar la página durante el proceso para evitar interrupciones. Este mecanismo busca garantizar orden y transparencia en la adquisición de boletos para uno de los conciertos más esperados del próximo año en Lima.

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