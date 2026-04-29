Entradas Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar los boletos para partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Entradas Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en un duelo determinante por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga1 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, escenario que definirá el futuro de almbos equipos.

Ambos conjuntos llegan motivados y con la necesidad de sumar tres puntos que podrían influir de manera decisiva en la lucha por los primeros lugares de la tabla. La expectativa entre los seguidores es alta, ya que este choque suele definir tendencias en el campeonato y encender la rivalidad entre dos de los clubes más tradicionales del fútbol peruano.

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Sporting Cristal visita a Alianza Lima en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. Crédito: X Liga 1.

¿Cuándo sale la venta de entradas para Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El cuadro victoriano arrancó con la venta de entradas para el partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los hinchas podrán adquirir sus boletos a partir de hoy, miércoles 29 de abril, que inició con preferencial. Los precios van desde los S/. 44.90 soles para tribunas populares.

Cronograma de venta

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- Miércoles 29 de abril de 11:00 horas a 13:00 horas | Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos

- Miércoles 29 de abril de 13:00 horas a 15:00 horas | Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

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- Miércoles 29 de abril de 15:00 horas a 17:00 horas | Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 en general e íntimos en general

- Miércoles 29 de abril desde las 17:30 horas | Venta general

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Cronograma de venta para Alianza Lima vs Sporting Cristal

Así llegarán Alianza Lima y Sporting Cristal al partido

Alianza Lima y Sporting Cristal estarán cara a cara por primera vez en la temporada, y aunque tienen presentes diferentes, hay mucha expectativa. Los ‘blanquiazules’ vienen luchando coronarse ganador del Torneo Apertura 2026 y este duelo será vital para lograr su objetivo.

El equipo de Pablo Guede afrontará uno de sus partidos claves para quedarse con el trofeo y sacar ventaja a Los Chankas, rival directo en la recta final del campeonato.

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Mientras que los rimenses se encuentran sin chances en la competencia, pero están mentalizados con la tabla acumulada. El triunfo también es una obligación para sumar puntos pensando en los ‘play offs’ de la Liga 1.

La dificultad será doble para los de Zé Ricardo porque también están compitiendo la Copa Libertadores, será después del choque con Palmeiras por la fecha 4, que se disputará 5 de mayo en Matute.

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Fecha y horario confirmado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Alianza Lima/Sporting Cristal.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

El esperado encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 en el estadio Alejandro Villanueva podrá seguirse exclusivamente por la señal de L1 Max. Este canal transmite todos los partidos de la jornada y está disponible en operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que los aficionados de todo el país tengan acceso garantizado a la transmisión, sin importar la región donde se encuentren.

Para quienes prefieren ver el partido en línea, la aplicación Liga 1 Play ofrece la alternativa de seguir el duelo en directo desde cualquier dispositivo conectado a internet. Esta opción brinda flexibilidad para los hinchas que desean disfrutar del torneo fuera de casa o desde su teléfono móvil, sin depender del televisor tradicional.

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Por otro lado, Infobae Perú ha preparado una cobertura especial con detalles previos, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas. De este modo, los seguidores del campeonato podrán estar informados en todo momento sobre el desarrollo del enfrentamiento y sus repercusiones en la tabla.

Martín Távara, en acción en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por la revancha de play-offs de Copa Libertadores. - Crédito: Movistar Deportes

Fixture que le resta a Alianza Lima en Torneo Apertura 2026

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

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- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)