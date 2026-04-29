Sin rastro de Karina y Leonardo: dos adolescentes desaparecen en Independencia desde hace cinco días

Incógnita y preocupación en Independencia por la desaparición de dos menores| ATV

La desaparición de dos menores de edad en el distrito de Independencia mantiene en vilo a sus familias y vecinos. Karina Escudero, de 14 años, y Leonardo, de 15, fueron vistos por última vez el viernes al salir de sus casas en la zona de José Gálvez. Las madres de ambos adolescentes solicitan apoyo para recibir cualquier dato que permita ubicarlos.

De acuerdo con la información de ATV Noticias, en el asentamiento humano de Independencia, la última vez que se vio a Leonardo fue cuando salió de su vivienda con el pretexto de realizar una compra. Karina había salido minutos antes de su centro educativo, donde participó en una actividad de danza. Ambos adolescentes se encontraron en la avenida Dieciséis de Marzo, lugar donde se estima que iniciaron su desaparición conjunta.

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“Estamos desesperados, no sabemos nada de nuestros hijos”, manifestó Eulogia, tía de Leonardo. Los familiares confirmaron que los teléfonos de los menores no reciben llamadas ni mensajes, y existe la sospecha de que adquirieron un nuevo dispositivo, lo que dificulta el rastreo de su localización.

Desesperación en Independencia: desaparecen dos jóvenes de 14 y 15 años| ATV

Piden intensificar la búsqueda

Ante la ausencia de información, las familias han desplegado una campaña de búsqueda con la colaboración de vecinos y autoridades locales.

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Se solicita a la ciudadanía que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Karina se comunique al número 972 738 759. Para reportar datos sobre Leonardo, el contacto disponible es 936 635 067. Las familias han reiterado la importancia de recibir noticias que puedan ayudar a resolver el caso.

“Le pido a mi hija que regrese, que la estamos esperando y la amamos”, expresó entre lágrimas Dominga, madre de Karina. La madre, quien cursa un embarazo de siete meses, subrayó la preocupación por la salud emocional y física de su hija.

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La información recopilada señala que ambos adolescentes mantenían una relación sentimental. La familia de Karina había manifestado su desacuerdo debido a la corta edad de la joven y su prioridad educativa. “Hablé con ella, le dije que debía enfocarse en sus estudios. Ella me aseguró que terminaría la relación”, manifestó.

Familias buscan a dos adolescentes que no volvieron a casa en Independencia| Municipalidad de Independencia

La tía de Leonardo también dirigió un mensaje al menor, solicitando su regreso a casa: “Toda la familia está preocupada. Te esperamos y queremos saber que estás bien”.

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Canales de ayuda

Centro de Emergencia Mujer (CEM) brinda orientación, atención psicológica y legal gratuita a familias afectadas por la desaparición de menores o situaciones de violencia. Estos centros cuentan con profesionales especializados que acompañan y asesoran a quienes atraviesan momentos de crisis, facilitando el acceso a recursos institucionales y promoviendo la coordinación con otras entidades de protección.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la entidad encargada de recibir denuncias por desaparición y activar los protocolos necesarios para la búsqueda de personas no ubicadas. Ante la ausencia de menores, la PNP realiza investigaciones, coordina operativos y mantiene comunicación constante con los familiares, además de difundir alertas para agilizar la localización.

La Línea 100 es un canal telefónico nacional y gratuito que ofrece atención confidencial las 24 horas. Permite reportar casos de desaparición, violencia familiar y situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes. A través de este servicio, los usuarios pueden recibir asesoría inmediata, derivación a servicios especializados y acompañamiento durante el proceso de búsqueda o denuncia.