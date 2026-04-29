Perú

Expareja de Arón Sánchez revela mensajes tras denuncia contra el futbolista por agresión durante embarazo

Débora Goytizolo acusa al jugador de agresión física y psicológica durante el embarazo y presenta pruebas ante las autoridades, mientras el club Juan Pablo II guarda silencio y la justicia investiga

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La denunciante difundió conversaciones en las que el jugador admite maltratos durante su embarazo; el caso cuenta con medidas de protección y está bajo investigación judicial en el Callao. América Hoy

La expareja de Arón Sánchez, futbolista del club Juan Pablo II, difundió mensajes de WhatsApp donde el deportista le pide disculpas tras episodios de presunta violencia física y psicológica mientras ella cursaba un embarazo. Débora Goytizolo presentó estos chats como parte de la denuncia formal que mantiene contra el jugador, a quien acusa de agresiones reiteradas y amenazas graves, incluido el uso de un arma de fuego. El caso ha generado repercusión y se encuentra bajo investigación judicial, con medidas de protección ya dictadas a favor de la denunciante.

La acusación de Goytizolo cobró notoriedad a raíz de su testimonio en el programa América Hoy, donde describió situaciones de violencia que, según su relato, se extendieron durante toda la relación. “Porque siempre teníamos peleas y me pegaba, ¿me entiendes? Pero me pegaba fuerte, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera es un empujón, o sea, me agarraba de los pelos y yo tenía un pasadizo grande y en ese pasadizo me jaló de casi 300 cm el pasadizo y así me daba vueltas”, narró la joven de 29 años, según difundió América Hoy.

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Amenaza con arma de fuego

La denunciante sostuvo que uno de los hechos más graves ocurrió cuando encontró al futbolista en el cine junto a otra mujer. Tras ese episodio, afirmó que fue obligada a subir a un vehículo, donde recibió amenazas de muerte: “Me metió al carro, al taxi, y en ese taxi me comenzó a decir que me iba a matar”.

Posteriormente, relató que fue llevada a la vivienda del jugador, donde el conflicto escaló: “Me llevó a su casa y fue como a traer una pistola y literal me quiso matar. Fui a la comisaría y lo denuncié y él estuvo ahí. Lo dejaron hasta las 7 de la mañana en la comisaría”, declaró.

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Arón Sánchez, futbolista del Juan Pablo II, enfrenta denuncia de su expareja por violencia y amenazas.
Arón Sánchez, futbolista del Juan Pablo II, enfrenta denuncia de su expareja por violencia y amenazas.

Goytizolo aseguró que los maltratos no cesaron durante el embarazo, situación que incrementó la gravedad de la denuncia. “Era una relación muy tóxica. Él me celaba”, afirmó.

Cuando fue consultada sobre si las agresiones continuaron mientras gestaba, respondió: “Claro que sí.” La joven acudió a la comisaría de Bellavista, en el Callao, para formalizar la denuncia por maltrato físico y psicológico. Según su versión, la relación se extendió cerca de tres años y terminó tras una sucesión de hechos que califica como violentos.

Expuso chats de Arón Sánchez

Uno de los elementos que Goytizolo incorporó a la denuncia fueron mensajes de WhatsApp atribuidos a Sánchez, en los que el futbolista admite su comportamiento y pide disculpas.

En uno de los textos difundidos por la denunciante se lee: “Ojalá no sigas con el embarazo. Entiendo lo que me estás diciendo. Si está mal de mi parte tratarte mal, hablarte mal, te pido una disculpa para todo esto. Te estoy haciendo pasar un mal embarazo. También está mal que yo te esté haciendo estas cosas. Tengo que pensar más en mi hijo que en otras cosas. Discúlpame.”

El contenido de estos mensajes fue entregado a las autoridades como parte de las pruebas.

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo.
Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo.

La respuesta de Arón Sánchez

Consultado por América Hoy sobre las acusaciones, Sánchez optó por no ofrecer detalles y se remitió al proceso judicial. “Yo no voy a decir nada. Eso está viendo de manera legalmente”, respondió el jugador al ser abordado por el programa. Insistió en que el caso sigue su curso en el ámbito judicial y evitó hacer comentarios adicionales: “Como lo repito, se está viendo legalmente y ya se verá una solución.”

El proceso judicial abierto en el Callao incluye medidas de protección a favor de Goytizolo, mientras la Justicia evalúa los elementos aportados, entre ellos los mensajes y los testimonios públicos.

Hasta el momento, el club Juan Pablo II no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de su jugador.

Aron Sánchez, actualmente, se encuentra sin club. - Crédito: Difusión
Aron Sánchez, actualmente, se encuentra sin club. - Crédito: Difusión

De acuerdo con América Hoy, la denunciante atribuye a Sánchez no solo agresiones físicas y psicológicas, sino también amenazas de muerte y uso de arma de fuego. La investigación contempla los episodios relatados y las pruebas materiales difundidas por la joven, quien sostiene que su vida y la del bebé estuvieron en riesgo en reiteradas oportunidades.

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