Licencia de conducir de clase A 2026: trámite, requisitos y donde tramitarlo tras cambio del MTC

Desde el 24 de abril de 2026, el proceso para obtener la licencia de conducir en Lima cambió por completo. El Touring y Automóvil Club del Perú dejó de participar en la emisión de brevetes tras el fin de su convenio, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfiriera funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Con esta decisión, todo el trámite para la licencia de conducir de clase A —que permite manejar autos particulares, buses y vehículos de carga— ahora está concentrado en una sola sede.

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Este cambio ha generado dudas entre los postulantes, especialmente sobre dónde rendir los exámenes y cómo iniciar el proceso.

Dónde tramitar la licencia de conducir en Lima

Actualmente, el único lugar autorizado para tramitar la licencia de conducir clase A en Lima es el Centro Vial Norte, ubicado en el distrito de Comas.

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Este centro concentra:

Examen médico (en centros autorizados externos)

Examen de conocimientos

Examen de manejo

Emisión del brevete

La sede se encuentra en el jirón Flor de Arrayanes 361 y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

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Por ahora, no hay otra sede habilitada en Lima. Las autoridades han señalado que se evalúa abrir más puntos, especialmente en la zona sur, pero actualmente todo el proceso se realiza en Comas.

Serán dos exámenes, uno en circuito cerrado y otro en la vía pública - crédito Agencia Andina

Paso a paso para sacar la licencia de conducir

Si estás pensando en obtener tu licencia de conducir, este es el proceso que debes seguir:

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Primero, debes pasar un examen médico en un centro autorizado. Este paso es obligatorio y certifica que estás apto para manejar.

Luego, debes acudir al Centro Vial Norte para rendir el examen de conocimientos, donde se evalúan tus conocimientos sobre normas de tránsito.

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Después, viene el examen de manejo, que se realiza en el circuito del mismo centro. Aquí demostrarás tus habilidades al volante.

Si apruebas todas las evaluaciones, realizas el pago final y puedes recibir tu licencia de conducir el mismo día.

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Este es uno de los principales cambios del nuevo sistema: ahora el trámite puede completarse en una sola jornada.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Para iniciar el trámite, debes cumplir con algunos requisitos básicos:

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Tener 18 años o más

Presentar DNI vigente o documento válido

No tener multas pendientes ni sanciones

No estar inhabilitado para conducir

Además, es obligatorio aprobar los exámenes médico, teórico y práctico.

En el caso de revalidación, también se exige no tener deudas por multas y cumplir con las evaluaciones correspondientes.

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Licencia clase A: qué cambió y dónde rendir examen en Lima

Cuánto cuesta sacar el brevete en 2026

El costo para obtener una licencia de conducir se mantiene sin cambios pese a la nueva administración.

Los pagos son los siguientes:

Examen de conocimientos: S/ 24.80

Examen de manejo: S/ 45.00

Emisión de la licencia: S/ 14.70

En total, el trámite para una licencia nueva cuesta alrededor de S/ 69.80, más el costo de emisión.

En el caso de revalidación, el pago depende del tipo de licencia y de los exámenes requeridos.

Brevete clase A: requisitos y nueva sede para tramitarlo en 2026

Revalidación y vigencia de la licencia

Si ya tienes una licencia de conducir, debes saber que no puedes manejar con el brevete vencido, ya que se considera una falta grave.

El tiempo de vigencia depende de tu historial como conductor.

Por ejemplo, en licencias clase A-I:

Puede durar hasta 10 años si no tienes sanciones

8 años si tienes infracciones

5 años si has sido suspendido

Para renovar, debes aprobar el examen médico y, en algunos casos, el examen de conocimientos.

Un sistema en transición

El cambio en el sistema de emisión de brevetes marca una nueva etapa en Lima. La Municipalidad asumió el control del proceso y centralizó la atención en una sola sede.

Aunque se ha anunciado la posibilidad de ampliar la cobertura a otras zonas, por ahora el Centro Vial Norte es el único punto para quienes buscan obtener su licencia de conducir.

Para los postulantes, esto implica organizar mejor su tiempo, acudir temprano y cumplir con todos los requisitos para evitar contratiempos en el proceso.