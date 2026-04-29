Perú

Ethel Pozo explica por qué no confrontaron a Diego Chávarri y Gabriela Herrera en La Granja VIP tras su confesión

La conductora de televisión relató que hay motivos dentro de la competencia que le impiden tocar algunso temas que el público quiere que se den a conocer

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Ethel Pozo sonríe al centro, flanqueada por Gabriela Herrera (izquierda, cabello rubio) y Diego Chávarri (derecha, gorra negra), frente al logo de 'La Granja VIP'.
Ethel Pozo posa sonriente entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri, en el contexto del programa 'La Granja VIP', con el logo del reality de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ethel Pozo explicó por qué los conductores de La Granja VIP no confrontaron a Diego Chávarri y Gabriela Herrera tras la confesión de atracción entre ambos. Las declaraciones de los concursantes generaron revuelo en redes y pedidos para que se abordara el tema en el programa, sobre todo porque Chávarri tiene pareja fuera del reality.

En entrevista con Trome, Ethel Pozo aclaró que hay motivos internos que les impiden tocar ciertos temas ante los participantes. “Porque no se puede por las normas del programa. Ellos no pueden enterarse de nada de lo que vemos o sabemos afuera, ningún granjero puede saber lo que el televidente ve”, afirmó la conductora.

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Esta regla se mantiene durante todo el desarrollo del programa, salvo que los mismos concursantes descubran lo que ocurre o lo conversen entre ellos. Pozo fue clara al señalar: “Así es, salvo que ellos se den cuenta. Si nosotros les decimos algo de lo que vemos afuera, ‘game over’ porque ellos ya no se sentirían libres de decir nada”.
Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos. YouTube: La Granja Vip Perú
Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos. YouTube: La Granja Vip Perú

La conductora detalló que los participantes saben que están siendo grabados, pero no tienen certeza sobre qué cámaras están transmitiendo o cuándo sus micrófonos captan audio. “Ellos saben que se les graba, pero no tienen idea de qué cámara está al aire, incluso piensan que si voltean el micrófono (hacia la espalda) no se les escucha y no es así, sí se les escucha”, explicó Pozo.

Estas normas buscan mantener la espontaneidad y la autenticidad de los concursantes. La producción evita intervenir con datos externos para que los participantes actúen con naturalidad y no cambien su comportamiento por presión del público o comentarios fuera del encierro.

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Pozo remarcó que preservar este secreto es parte fundamental de la dinámica del reality. “Hay muchos datos que no se los haremos saber a los competidores para evitar que sepan que hay público que conoce sus secretos”, señaló la conductora, dejando en claro que la producción prioriza la transparencia del juego sobre la presión mediática.

Ethel Pozo, con vestido rojo, y Yaco Eskenazi, con terno negro y gafas, sonríen frente a un fondo borroso con el logo luminoso de "La Granja"
Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )

Ethel Pozo y la salida de Yaco Eskenazi

En otro momento de la charla, Ethel Pozo se refirió a la salida de Yaco Eskenazi de la conducción de La Granja VIP. El pasado 27 de abril, Eskenazi anunció su retiro en vivo, citando compromisos laborales y personales como motivo de su decisión.

“Nada, chicos, con mucha pena les tengo que contar que… que esta es mi última semana en la granja”, expresó Eskenazi al aire. Agregó: “Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera, Ethel… y he tenido que tomar esta difícil decisión”.

Pozo comentó que la salida de su compañero se debe a una agenda muy cargada. “Como Yaco comunicó en el programa, se va y es una pena, pero es porque está con mucho trabajo, le va bien con su podcast ‘Yaco y el Loco (Wagner)’ y le han salido muchos contratos en la noche y sé que también harán una gira”, destacó.

El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Sobre el futuro de la conducción, Pozo señaló: “No lo sé todavía porque Yaco estará hasta este sábado en la gala, ya la producción seguro me comunicará qué determinación tomará”.

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