Feminicidio en Áncash: Hombre dijo que su pareja cayó por las escaleras, pero sus hijos delataron el crimen

Un hombre en Carhuaz, Áncash, llevó a su pareja al hospital asegurando que había sufrido una caída accidental. Sin embargo, la verdad salió a la luz gracias al testimonio de sus propios hijos, quienes lo delataron. La investigación reveló que él la había asesinado. | ATV

La versión de un supuesto accidente no resistió el avance de las investigaciones. Wilder Orlandini Quinto Colonia fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) como principal sospechoso de la muerte de su conviviente, Jésica Carolina Cruz Colonia, de 29 años, ocurrida el pasado 25 de abril en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, región Áncash. El caso es investigado como presunto feminicidio agravado.

Según las pesquisas preliminares, el hombre trasladó a la víctima hasta un centro de salud y aseguró que había caído por las escaleras y sufrido un accidente doméstico. Sin embargo, las pericias médico-legales detectaron signos de asfixia en el cuerpo de la joven, incompatibles con la versión inicial.

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El jefe de la Divincri Huaraz, Percy Chacón Zevallos, informó que tras los primeros hallazgos el personal policial y el Ministerio Público acudieron al inmueble donde residía la pareja, en la comunidad de Vicos. Durante la inspección se encontraron restos de sangre en el interior de la vivienda, elemento que reforzó las sospechas sobre un crimen ocurrido dentro del domicilio.

De acuerdo con la Policía, el investigado fue sometido a diligencias preliminares y, ante los elementos reunidos por los agentes y la Fiscalía, terminó modificando su declaración inicial. “Frente a las pruebas, no ha tenido más que señalar los hechos como ocurrieron”, sostuvo Chacón.

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Las investigaciones también establecen que, horas antes del crimen, la pareja había participado en una reunión social donde ambos habrían consumido bebidas alcohólicas.

Sus hijos lo delataron

La imagen compuesta muestra al detenido por el feminicidio, el retrato de la víctima y la escena del crimen donde trabajaron peritos forenses en Ancash. (ATV)

El crimen ocurrió delante de sus dos hijos menores de edad. Según las investigaciones, la niña de 8 años fue quien dio aviso a sus familiares sobre lo sucedido.

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Luego del hecho, la víctima fue llevada al Hospital de Carhuaz, donde los médicos confirmaron su deceso. Para ese momento, de acuerdo con las indagaciones, la escena ya había sido manipulada para aparentar una caída accidental.

Los testimonios de los familiares y los resultados de las pericias médico-legales fueron presentados por la Fiscalía como principales elementos de prueba. Con base en ello, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el investigado.

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Prisión preventiva

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Wilder Orlandini Quinto Colonia mientras continúan las investigaciones por la muerte de Jésica Carolina Cruz Colonia. El caso ha generado conmoción en Carhuaz y vuelve a poner en agenda la violencia contra la mujer en el país.

La Fiscalía argumentó que existe una alta probabilidad de una pena severa, que podría alcanzar la cadena perpetua, además de un riesgo procesal debido a la falta de arraigo laboral y familiar del imputado.

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Mientras el proceso avanza, los hijos de la víctima han quedado bajo el cuidado de familiares.

Canales de ayuda

Si conoces un caso de violencia o desaparición, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en castellano, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día y se puede llamar desde cualquier teléfono fijo o celular.

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También está disponible el Chat 100, un servicio confidencial y especializado por internet, donde profesionales ofrecen atención en tiempo real ante casos de violencia en el entorno familiar o de pareja. Puedes acceder al portal chat100.aurora.gob.pe desde cualquier parte del país.

Para niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, abandono o cualquier forma de desprotección, se encuentra habilitada la línea ANNA 1810.

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El MIMP formalizó la Línea ANNA 1810 como canal gratuito para atender casos de riesgo infantil en todo el país.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) brindan atención legal, psicológica y social gratuita. Existen 245 CEM regulares que atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:15 p. m., y 185 CEM ubicados en comisarías, que operan a toda hora del día. Puedes comunicarte con la central telefónica del Ministerio de la Mujer al (01) 419-7260.

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