Rodrigo González y Gigi Mitre explotan contra novio de Alessandra Fuller: “Malcriado y desubicado”

Alessandra Fuller pasó un incomodo momento cuando las cámaras de Amor y Fuego intentaron entrevistarla a la salida del concierto de Rauw Alejandro. Ella se encontraba en compañía de su novio identificado como Francesco Balbi, quien perdió los papeles con el reportero del programa.

Según las imágenes emitidas este 09 de mayo, el abogado evitó a toda costa que el periodista se acerque a su enamorada y le pregunte sobre la relación de su amiga Luciana Fuster con Patricio Parodi. Incluso, terminó empujándolo y cuestionando su ética profesional como comunicador.

Este impase no pasó desapercibido para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes arremetieron contra Francesco Balbi por su prepotente actitud con el equipo de prensa. Cabe resaltar que, la joven artista se mostró dispuesta a contestar a las preguntas del periodista, sin embargo, fue interrumpida en todo momento por su pareja.

“No se da cuenta que está incomodando a su propia novia. Muy aparte de lo malcriado y patán que fue con nuestro equipo. Si tú realmente conoces y quieres a tu pareja, primero que nada no te metas en su terreno”, dijo el conductor de espectáculos.

“Tu novia pertenece al espectáculo, nosotros fuimos para hablar con ella. Yo sin conocerla me doy cuenta que ella está bastante incomoda y te está diciendo cállate desubicado. Tú nos importas tres hectáreas de pepino, pero te metiste, te quisiste robar el show, incomodaste a tu novia y quedaste como un patán (...) Desubicado por dónde lo mires, a Alexandra no tenemos nada que decirle, solo cambia de novio, nada más”, añadió bastante disgustado.

Por su parte, la conductora de espectáculos resaltó la buena actitud de la actriz al querer responder a las cámaras de Amor y Fuego. Asimismo, también explotó contra Fracesco Balbi.

“Ella estaba con buena actitud, respondiendo y sonriendo. En cambio el otro por dárselas el que ‘yo defiendo’ y querer minimizar a nuestro reportero... ¡Ándate para allá, huachafo! No había que defenderla de nada“, expresó Gigi Mitre.

“Yo entiendo que si nuestro reportero le estuviese faltan el respeto, la defienda o se pelle, pero ellos estaban hablando de lo más bien. Seguro iba a hacer algo breve, total es alguien famosa y se le ve en un lugar público. Si no quieren no respondan, pero no vengas tú a enseñarle a nuestro reportero como tiene que hacer su chamba”, añadió molesta la presentadora de TV.

¿QUÉ PASÓ ENTRE EL REPORTERO DE AMOR Y FUEGO Y FRANCESCO BALBI?

En las imágenes emitidas en el magazine de Willax TV, se pudo ver como el periodista se acerca a Alessandra Fuller para hacerle unas preguntas sobre su amiga Luciana Fuster y la nueva relación que lleva con Patricio Parodi. Al parecer, esto no le habría gustado a Francesco Balbi.

La pareja de la artista intenta frenar al reportero con el fin de alejarlo de su enamorada. “Disculpa, estamos conversando con Ale”, dijo el comunicador cuando Baldi abrazó a la actriz para que ya no converse con él. De inmediato, el hombre de prensa le pide que no lo toque. “No me toques mi brother, estoy trabajando, no me toques, pero no me toques, todo bien, ella sabe cómo es la chamba, no me toques, porfa”.

A pesar del incomodo momento, Alessandra Fuller pudo opinar sobre los chicos reality. Sin embargo, nuevamente Francesco Balbi se interpuso entre ella y las cámaras interrumpiéndola en sus declaraciones.

“Por favor ustedes son periodistas, son mejores ah, por favor (...) Hay momentos, ella puede ir a los programas, ella siempre ha accedido. Yo la estoy cuidando, me parece. Así como tú eres periodista... Ella viene a relajarse acá a un concierto”, agregó Francesco Balbi.

