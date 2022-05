Nataniel Sánchez responde si Mario Hart es famoso gracias a ella: “Le di mi luz”

Nataniel Sánchez y Mario Hart iniciaron una relación amorosa en el 2011. Su romance remeció Chollywood. (Foto: Composición Infobae)

Antes de que Mario Hart se hiciera popular como el capitán del equipo verde en Combate, su nombre formó parte de la prensa de espectáculos debido a su relación sentimental con Nataniel Sánchez, la recordada Fernanda de las Casas de Al Fondo Hay Sitio. Su romance se hizo público debido a una fotografía filtrada en el 2011, en donde aparecía el piloto besando apasionadamente a la actriz.

Esa instantánea remeció Chollywood, puesto que la artista nacional mantenía una relación con Erick Delgado, por lo que se rumoreó una supuesta infidelidad, algo que ella desmintió. Eventualmente, Nataniel se sintió en más confianza para acompañar al entonces conocido ‘Chato atrasador’ a sus carreras, aunque siempre evitó hablar sobre su vida privada cuando era abordada por las cámaras.

Nataniel Sánchez y Mario Hart fueron captados juntos durante carrera de autos. (Foto: Latina)

Pronto se supo que su relación había llegado a su fin. En un inicio, se rumoreó que Mario Hart le habría sido infiel, puesto que aparecieron unas imágenes de él bailando con una misteriosa joven durante una fiesta de Año Nuevo en Colán. “No fue más que un baile con una amiga. No hubo terceros en mi relación con Nataniel, nunca le fui infiel”, aseguró Hart por aquellos años.

Tras ello, el exchico reality apareció como concursante en el programa de Gisela Valcárcel. Luego, participó en Amigos y Rivales de Habacilar y, finalmente, probó suerte en ATV. ¿El resto? Pues es historia. El corredor de autos ganó gran popularidad como chico reality, formando parte de los dos espacios más exitosos de la TV peruana en su momento: Combate y Esto es Guerra .

¿SE HIZO CONOCIDO POR NATANIEL SÁNCHEZ?

Durante una entrevista para el canal de Youtube “Soy Jackie Ford”, la actriz peruana fue consultada, directamente, sobre su romance con Mario Hart. “¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes que, gracias a tu nombre, se hicieron conocidos?”, preguntó la entrevistadora, interpretada por Arturo Chumbe.

“Mira, yo te digo una cosa, yo me considero un ser de luz. Yo, con las personas que me rodean, siempre intento dar esa mejor versión mía, mi luz. Si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenido. Yo no te lo voy a quitar porque yo no haré lo contrario” , respondió Nataniel.

Por otro lado, reveló que lo más complicado de su romance con Hart fue que no se respetara su decisión de mantener las cosas en privado. “Yo nunca he disfrutado de estar en boca de la gente, siempre he cuidado mi carrera hasta el día de hoy (...) De pronto, estar en los periódicos porque ALGUIEN habló de mí, me parece ofensivo”, sostuvo.

La fotografía que confirmó relación de Nataniel Sánchez con Mario Hart. (Foto: Magaly TV)

Jackie Ford interrumpió su respuesta para agregar que Nataniel le pidió a Hart que no hablara sobre ella en televisión, algo que no cumplió. “Claro. Es como si yo saliera (en la prensa) porque estoy hablando de ti. Y te digo, por favor, Jackie, habla de ti y no de mí. Entonces, eso es una falta de respeto. Si esa persona hubiera querido hablar de ella misma, bienvenido”, aclaró.

Finalmente, cuando la entrevistadora dejó en claro que se estaban refiriendo a Mario Hart, Nataniel Sánchez prefirió multiplicar por cero al exchico reality. “Hay gente que no existe en mi vida. La gente que no me suma en la vida, se esfuma. Ni siquiera vale la pena. De verdad, me es completamente indiferente. Es más, ni siquiera me acuerdo” , dijo la actriz.

Nataniel Sánchez recordó su romance con Mario Hart, que se hizo pública en el 2011 debido a una comprometedora fotografía | VIDEO: Youtube / Soy Jackie Ford