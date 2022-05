María Pía Copello: Exbailarina la desmiente y confirma malos tratos hacia Nataniel Sánchez y otros niños

Exbailarina de María Pía y Timoteo desmintió a María Pía Copello a través de un testimonio publicado en TikTok. (Foto: Composición Infobae)

En una reciente entrevista, Nataniel Sánchez confesó que una conocida animadora infantil le gritó durante los ensayos de un show en el que participaba de niña. Aunque nadie dijo nombres, muchos aseguraron que se trataba de María Pía Copello, pues la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio formó parte del programa María Pía y Timoteo en el 2001.

En medio de estas especulaciones, la exconductora de Esto es Guerra desmintió haberle levantado la voz a la joven actriz, quien reside actualmente en España. Según le dijo a Rodrigo González, solo le llamó la atención porque necesitaba controlar a 20 niños que se encontraban en el set para las grabaciones del programa infantil.

“Hay un grupo mientras estamos intentando grabar. Imagínate, cómo controlas a 20 niños, de repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella es: ‘a mí solo me educa mi madre’. María Pía no recuerda (haberle gritado) ”, expresó el popular Peluchín sobre la conversación que tuvo con María Pía, quien es una de sus amigas cercanas.

Nataniel Sánchez, a los 10 años, junto a Arturo Chumbe en los estudios de América Televisión. (Foto: Facebook)

EXBAILARINA LA DESMIENTE

A través de unos videos en TikTok, Dannya Bahamond desmintió a María Pía Copello, asegurando que ella fue testigo de lo que ocurrió realmente ese día. La joven sostuvo que formó parte del elenco de María Pía y Timoteo junto a Nataniel Sánchez, aunque ambas estaban en grupos distintos debido a la diferencia de edad.

La usuaria indicó que los hechos ocurrieron durante los ensayos del show, sin la presencia de Timoteo. Cuando los menores estaban bailando, ella afirma haber escuchado a la animadora infantil gritar al punto que la producción tuvo que detener la música. “Se escuchó un ‘Escúchame, no te puedes equivocar porque yo te estoy siguiendo a ti’. Le estaba gritando a Nataniel” , recordó la internauta.

Dannya Bahamond publicó fotos de su paso por María y Timoteo para demostrar que fue testigo de los malos tratos. (Foto: Instagram/_dannybs)

Indicó que la actitud de la conductora la dejó sorprendida, pues no creía en los rumores que circulaban en el set, los cuales decían que María Pía tenía un mal genio con los niños del programa. “Todos en el set sabían cómo era. A las nuevas nos habían dicho que tenía carácter fuerte, pero no sabíamos cómo era realmente. Fue la primera vez que la escuché gritar”, dijo.

Tras ello, Dannya Bahamond explicó que la actriz peruana, de ahora 31 años, no se quedó callada y respondió: “Bueno, para qué me sigues pues, apréndete los pasos” . La usuaria relató que las palabras de Sánchez sorprendieron a María Pía Copello, quien “puso su cara de asco, como siempre, y fue hacer su berrinche a la productora”.

“Lo que ella (María Pía) ha contado es otra versión, que obviamente le favorece a ella. Pero es mentira, en el set solo estábamos los niños que íbamos a grabar. Las mamás acordaron que solo la productora o asistente de producción tenía derecho de llamarnos la atención. Pero María Pía se creía con el derecho de hacer lo que le daba la gana porque era ella”, añadió.

OTRAS MALAS EXPERIENCIAS

La joven indicó que María Pía Copello también le gritó cuando tenía tan solo 7 años de edad. Ella no respondió como lo hizo Nataniel Sánchez y solo atinó a quedarse callada. Esto sucedió durante las grabaciones del programa de los días sábado.

Según su historia, la discusión empezó porque la producción le había pedido a los niños contar en el show qué artista querían ser de grandes. Dannya les explicó que había elegido a Selena Quintanilla, pero le pidieron que cambie de personaje porque esta ya había fallecido. Una vez se decidió por Shakira, las cámaras empezaron a grabar, pero ella cambió de opinión y dijo que le gustaría ser Paulina Rubio.

“ Ella hizo su berrinche. Su misma palabra de siempre ‘Escúchame, no puedes decir otra cosa si ya quedamos en algo’. Pero yo pensé ¿acaso no tiene capacidad de improvisación? Me quedé callada, tenía 7 años. Y solo dije ‘está bien, me equivoqué’. No le dijeron nada. Solo cortaron y volvimos a grabar, y dije lo que a ella le dio la gana”, contó.

La usuaria aseguró que se decepcionó de María Pía Copello desde que vio cómo le gritaba a Nataniel Sánchez, ya que su “ídola” tenía una actitud diferente detrás de la pantalla. Incluso, aseguró que tiene muchas más experiencias de los malos tratos que vivió en el set, pero que prefiere guardárselos para sí misma.

