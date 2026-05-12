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Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

El jefe policial destacó el uso de equipos avanzados en su institución, aunque advirtió que cada caso presenta desafíos distintos. “Cerrón va a caer en cualquier momento”, señaló

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Óscar Arriola
Óscar Arriola aseguró que la Policía Nacional cuenta con tecnología de Estados Unidos e Israel, considerada superior a la que emplea Vladimir Cerrón para evadir su captura

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que su institución dispone de tecnología “superior” a la utilizada por el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien, según el presidente interino José María Balcázar, tendría acceso a tecnología rusa y cubana para evadir su captura.

“Nosotros tenemos la más grande tecnología de Estados Unidos y de Israel. (Cerrón) va a caer, como cae cualquier persona que es prófuga y se le busca, en cualquier momento cae”, señaló este lunes en el programa Beto A Saber de Willax.

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“Aplicamos la tecnología que está en el top en el mundo entero y coordinamos con las principales agencias de inteligencia. De hecho, hacemos capturas todos los días”, añadió.

El alto mando mencionó seguidamente que la detención del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, tomó “tres años y seis meses”, mientras que la de Abimael Guzmán, el principal asesino en la historia del país, ocurrió después de doce años.

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El comandante general resaltó la cooperación con agencias de inteligencia internacionales y señaló que realizan detenciones complejas de manera habitual
El comandante general resaltó la cooperación con agencias de inteligencia internacionales y señaló que realizan detenciones complejas de manera habitual

“Pero no es que uno tenga parámetros para cada caso”, señaló antes de responder si la detención podría darse durante su gestión: “No, no sabemos. De repente ahora mismo que están operando se captura”, siguió.

Arriola evitó comentar las declaraciones de Balcázar, quien la semana pasada confirmó que mantiene comunicaciones frecuentes y sin restricciones con Cerrón a través de su número telefónico habitual.

“Él tiene un sistema especial para que evite la interceptación (...) Al parecer tiene un sistema especial y parece que los rusos y los cubanos lo protegen”, expresó el jefe de Estado en una entrevista televisiva con la periodista Milagros Leiva.

Cerrón, quien desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad frente una orden judicial de prisión preventiva en su contra, pidió a Balcázar dar de “baja” a Arriola por demostrar “un manejo totalmente ineficiente”.

Balcázar, presidente interino, confirmó comunicación regular con Cerrón, quien presuntamente utiliza sistemas rusos y cubanos para evitar la interceptación policial
Balcázar, presidente interino, confirmó comunicación regular con Cerrón, quien presuntamente utiliza sistemas rusos y cubanos para evitar la interceptación policial

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Esos procesos judiciales ya le impidieron a Cerrón, un médico neurocirujano formado en Cuba, de poder ser candidato presidencial en las elecciones de 2021, lo que hizo que fuera sustituido por Pedro Castillo, quien terminó ganando el proceso electoral (2021-2022).

El líder de Perú Libre también deberá afrontar un juicio donde ha sido acusado por la Fiscalía de afiliación al terrorismo, al supuestamente haber tenido coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), el último remanente de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país.

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