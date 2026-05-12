Bus del ‘Anconero’ se estrella en la Panamericana Norte y deja 18 heridos en Puente Piedra, entre ellos la cobradora

Un accidente de tránsito se registró en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 24.8 en Puente Piedra, luego de que una unidad conocida como “Anconero” protagonizara un violento choque que dejó al menos 18 personas heridas. El siniestro ocurrió en sentido de norte a sur y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias del SAMU, bomberos y personal policial, quienes acudieron para brindar atención a los pasajeros afectados. Fuente: Latina Noticias

Un nuevo accidente protagonizado por una unidad del Anconero en la Panamericana Norte dejó al menos 18 personas heridas la tarde de este lunes en Puente Piedra. El percance, registrado a la altura del kilómetro 24.8, no solo paralizó el tránsito en una de las arterias más transitadas de Lima, sino que volvió a cuestionar la seguridad y la fiscalización del servicio de transporte en este corredor clave para la capital.

Según informó Latina Noticias, entre los lesionados se encuentra la cobradora del vehículo, quien sufrió fracturas y heridas de gravedad, con exposición ósea en extremidades, conforme detalló Latina Noticias a partir de reportes en el lugar del accidente. Este no es el primer incidente grave en el que se ve envuelta una unidad de la referida línea en los últimos meses; según la misma fuente, en ocasiones previas han ocurrido accidentes con resultados fatales. Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer las causas de este nuevo choque.

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El hecho sucedió aproximadamente hace una hora y media, cerca del peaje de Shangri-La, sentido norte a sur. La unidad de transporte público terminó impactando contra una pared lateral de la carretera. Varios pasajeros, tanto sentados como de pie, salieron despedidos en el interior del vehículo y sufrieron cortes profundos, golpes y fracturas.

Un bus de la línea Anconero chocó en la Panamericana Norte en Puente Piedra, dejando 18 heridos y paralizando el tránsito, lo que reaviva el debate sobre la seguridad del transporte público en Lima. (Captura Latina Noticias)

Víctimas fueron trasladadas a hospitales tras choque en Panamericana Norte

El Ministerio de Salud del Perú comunicó a Latina Noticias que, tras la alerta activada por los testigos, movilizó tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) hasta el lugar del siniestro. Cuatro de los heridos, en estado más crítico, fueron trasladados rápidamente al Hospital de Puente Piedra, mientras el resto recibió atención prehospitalaria en la carretera para estabilizar sus lesiones antes de cualquier derivación.

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“Ante la colisión de un bus de transporte público a la altura del kilómetro 24.8 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, el Minsa movilizó de inmediato tres ambulancias del SAMU para brindar atención a los afectados, se evacuaron a cuatro pacientes heridos al Hospital de Puente Piedra”, precisó el ministerio.

En paralelo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó equipos de rescate y ambulancias para colaborar en la atención de los heridos y asegurar el área, que permaneció restringida mientras se desarrollaban las labores de auxilio. Además, el Hospital Sergio Bernales fue puesto en alerta preventiva ante la posibilidad de recibir pacientes adicionales, según el reporte ministerial.

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Diversos equipos de emergencia, incluidos efectivos policiales y personal de la Municipalidad de Lima, se presentaron en la zona para gestionar el tráfico y apoyar en el rescate de los ocupantes. Varios de los pasajeros auxiliados presentaban cortes en rostro y cuerpo causados tanto por el impacto como por vidrios rotos, informó Latina Noticias.

Una unidad del Anconero sufrió un accidente en la Panamericana Norte en Puente Piedra, dejando al menos 18 personas heridas. (Foto: X / Roger García)

Cobradora en estado grave entre los 18 heridos

El accidente dejó un saldo de 18 heridos, entre ellos la cobradora —trasladada de manera urgente por heridas severas y fracturas expuestas—, señaló Latina Noticias desde el lugar de los hechos. Las víctimas, pasajeros del vehículo que recorría la ruta entre Lima Norte y el centro de la ciudad, fueron asistidas en simultáneo por los servicios de emergencia.

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Según testimonios recogidos por Latina Noticias, el chofer del Anconero habría perdido el control cerca del peaje de Shangri-La por presunta velocidad excesiva, lo que provocó el choque frontal contra el muro de concreto. La policía mantiene bajo custodia el vehículo accidentado mientras avanza la investigación para determinar la responsabilidad del conductor y las condiciones técnicas de la unidad.

Historial de siniestros del “Anconero” reaviva preocupación por seguridad

El accidente ocurrido este martes se suma a una lista de siniestros recientes protagonizados por unidades del servicio conocido como Anconero en distintas vías de Lima. Estos hechos han dejado un número considerable de heridos y han generado preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes en la red de transporte urbano.

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En noviembre de 2025, un minibús de la empresa de transporte Nueva Estrella, conocida como Anconero, protagonizó un choque en la Panamericana Norte, a la altura de Los Olivos, tras impactar contra una excavadora y un vehículo menor. El accidente dejó al menos diez heridos, entre ellos dos menores de edad, además de causar una fuerte congestión vehicular mientras se realizaban las labores de emergencia.

Así quedó el cúster anconero que chocó contra el Metropolitano y dejó 3 muertos | Latina TV

Meses antes, en julio de 2025, otra unidad de Anconero estuvo involucrada en un accidente en la avenida Alfonso Ugarte, donde la colisión con un bus del Metropolitano dejó tres personas fallecidas y varios heridos. El vehículo registraba además un historial de multas e infracciones acumuladas, lo que reavivó el debate sobre la fiscalización del transporte público y las condiciones de operación de estas unidades en la capital.

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