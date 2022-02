Flavia Laos descarta reconciliación con Patricio Parodi y cualquier otra expareja: “No dan la talla”

Patricio Parodi ya no volvería con Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

Fuerte y claro. Flavia Laos descartó rotundamente haber pensado en tener un ‘remember’ con alguna de sus exparejas, por lo que queda totalmente descartado que entre ella y Patricio Parodi pueda pasar algo en un futuro. La modelo peruana hizo esta confesión en una entrevista para el canal de YouTube de su amiga Kiara Trigoso.

En una ronda de preguntas ‘picantes’, le consultaron a la también actriz si en algún momento podría reconciliarse con alguna expareja. De inmediato, ella dejó en claro que no había forma que eso pase.

“¿Tendrías un remember con algunos de tus ex?”, le cuestionaron, a lo que la expareja de Patricio Parodi señaló: “ No, ninguno da la talla, para un remember no ”. De esta manera queda claro que no quiere saber nada del chico reality, quien actualmente sale con Luciana Fuster.

Como era de esperarse, a la modelo también le preguntaron acerca de su actual situación sentimental, pues ella ha sido captada en más de una ocasión en una situación cariñosa con Austin Palao.

Asimismo, Kiara Trigoso dejó entrever que Flavia Laos no había acudido sola a la entrevista. “Yo estoy feliz, estoy tranquila y soltera. Yo dije que me van a ver con esa persona, normal, no tengo nada que hacer ”, manifestó.

En otro momento, a la modelo le preguntaron si ella prefería tener una mala amiga o un mal novio, a lo que ella respondió: “Creo que mal de novio, eso se supera más rápido”.

FLAVIA LAOS COMPARTE TIEMPO CON HERMANA DE PATRICIO PARODI

Aunque Flavia Laos en la actualidad no mantiene una relación sentimental con Patricio Parodi, ella se lleva bien con la familia del popular ‘Pato’, pues en más de una ocasión se la ha visto compartiendo con la madre y hermanas de él.

En una reciente publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Majo Parodi dio a conocer que se encontró con la modelo en un evento que organizó una amiga en común, por lo que no dudaron en tomarse una foto juntas.

Cabe precisar que Luciana Fuster no sería aceptada por las hermanas de Patricio Parodi. Ellas en más de una ocasión hablaron acerca de los ‘códigos’ en las redes sociales, haciendo una clara referencia a la integrante de Esto es Guerra.

Flavia Laos dejó en claro que no volvería con ninguna de su exparejas ya que ella consideraba que ninguno de ellos cumple con sus expectativas.

PATRICIO PARODI MOLESTO CON FLAVIA

En una entrevista que dio para el programa Estás en Todas, Patricio Parodi desmintió las declaraciones de Flavia Laos. El chico reality afirmó que su exnovia nunca fue amiga de Luciana Fuster, por lo que es mentira que ella hubiera roto algún código de amistad como se venía especulando.

El modelo señaló que ellas eran compañeras de trabajo, pero no amigas como se viene diciendo. “ No eran amigas hace muchos años, desde que yo salía con Flavia, ellas no eran amigas. Sí, trabajaron juntas, pero solo era laboral ”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: