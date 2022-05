Luciana Fuster admite que no fue invitada por Majo Parodi a su baby shower: “Fui como pareja de Patricio”

Luciana Fuster confirma que no fue invitada por Majo Parodi a su baby shower. (Foto: Captura / Instagram)

Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron acaparando las portadas de los medios de comunicación a inicios de abril cuando ambas asistieron al baby shower de la hermana de Patricio Parodi y se comenzó a comentar sobre el reencuentro que tuvieron las 3 figuras de la farándula.

A pesar de haber pasado varias semanas desde la celebración, el tema volvió a sonar luego de que Flavia Laos contara que ella fue invitada especial por Majo Parodi y que, debido a una descoordinación, no pudo evitar cruzarse con la feliz pareja.

Por ello, las cámaras de Más Espectáculos abordaron a la integrante de Esto es Guerra para consultarle su versión de los hechos. Para sorpresa de sus seguidores, la influencer reveló que ella no fue invitada al evento por la hermana de Patricio Parodi y que solo estuvo presente como pareja del chico reality.

“Yo estaba en la casa (de Patricio Parodi), me terminé de alistar y bajamos. Es más, Pato también me dijo que van a estar primero todas las amigas de mi hermana, y yo no soy amiga de ellas. Él me dijo: ‘si quieres puedes estar allí y luego bajo yo’. Le respondí que: ‘obviamente no porque yo estoy contigo y bajo contigo’. Me terminé de alistar y bajamos”, comenzó diciendo a las cámaras del programa de América TV.

Asimismo, dejó en claro que no le molesta no haber sido incluida en el vídeo y las fotos grupales que se tomaron en el evento, donde sí sale Flavia Laos. Además, resaltó que está viviendo uno de sus mejores momentos con el capitán de los ‘Guerreros’.

“Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower), no tiene por qué”, expresó la modelo.

Finalmente, recalcó que mantiene una buena relación con Majo y Mafer Parodi. “Todo bien, cuando hay una oportunidad estamos juntos (con la familia de Patricio), con Pato no es que estemos todo el día encerrados... En verdad todo está tranquilo, estoy en un momento bastante lindo, bastante tranquilo y creo que los dos estamos felices”, concluyó.

Luciana Fuster revela que Patricio Parodi la invitó al baby shower de su hermana. (VIDEO: América TV)

¿QUÉ DIJO FLAVIA LAOS SOBRE EL BABY SHOWER?

Flavia Laos estuvo como invitada en Amor y Fuego y no pudo esquivar las preguntas sobre el baby shower de la hermana de Patricio Parodi que le hizo Rodrigo González durante su entrevista en vivo. Según contó la actriz, ella es amiga de Majo y Mafer Parodi desde hace varios años, antes de que formar una relación con el popular ‘Pato’. Asimismo, explicó el motivo por el cual decidió ir a la celebración, a pesar de que se iba a encontrar con su expareja y su actual enamorada.

“Majo me invitó al baby shower y yo le dije que en verdad prefería no ir para no incomodar porque obviamente, es su hermano (Patricio) y su novia (Luciana)”, comenzó contando la exchica reality. “Me llamó y me dijo ‘voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’, yo le dije ‘ok, pero avísame para retirarme’”, añadió.

Asimismo, confirmó que sí se cruzó con los integrantes de Esto es Guerra debido a una descoordinación, pero no llegaron a saludarse.

“Yo llegó, estábamos solo mujeres súper bien y hubo como una descoordinación, pues bajaron y ya no me podía ir, me quedé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré pero no nos saludamos, cada uno por su lado, yo estaba con mis amigas y con las hermanas”, añadió.

Flavia Laos explica por qué fue al baby shower de la hermana de Patricio Parodi. (VIDEO: Willax TV)

