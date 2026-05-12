Perú

Más de 1.150 infracciones detectadas en el transporte informal durante 2026: Sutran intensifica operativos

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reporta que la infracción más común en lo que va del año corresponde al transporte no autorizado. Lima, Puno y Junín concentran la mayor cantidad de casos

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En lo que va del 2026, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) detectó más de 1.150 infracciones relacionadas con el transporte informal.

Según el último balance presentado este martes 12 de mayo, esta falta encabeza la lista de infracciones de tránsito, superando incluso a aquellas vinculadas con la ausencia de elementos de seguridad o fallas técnicas menores.

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La infracción de código F.1 —transporte no autorizado— representa la mayor preocupación para las autoridades. Se trata de una falta catalogada como muy grave dentro del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT) y conlleva una sanción económica equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El fácil acceso a vehículos no autorizados y la alta demanda en zonas urbanas y rurales se asemeja a una puerta giratoria: mientras unos entran al sistema formal, otros optan por el atajo de la informalidad, poniendo en riesgo la seguridad vial.

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El superintendente Gilmer Álvarez Zapata explicó que el plan de trabajo de la Sutran prioriza las intervenciones de fiscalización para identificar y evitar que circulen vehículos sin la autorización respectiva.

La entidad ha reforzado los operativos en diferentes regiones, con énfasis en puntos críticos como Lima (2,211 casos), Puno (763), Junín (649), La Libertad (637) y Cusco (504).

La descentralización de estos esfuerzos se evidencia, por ejemplo, con la habilitación de una nueva sede en Huancavelica, diseñada para ampliar la cobertura y control en el país.

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Seguridad vehicular

Además de la lucha contra el transporte informal, la Sutran recuerda la importancia de cumplir con la Inspección Técnica Vehicular (ITV). El cronograma anual estipula que durante mayo deben pasar la inspección los vehículos cuya placa termina en número tres.

El cronograma anual dispuesto por Sutrán detalla la programación para los próximos meses:

  • Placas terminadas en 4: junio
  • Placas terminadas en 5: julio y agosto
  • Placas terminadas en 6: septiembre
  • Placas terminadas en 7: octubre
  • Placas terminadas en 8: noviembre
  • Placas terminadas en 9: diciembre

Esta revisión es obligatoria para todas las unidades que cumplen su tercer año de fabricación y, posteriormente, debe realizarse cada seis meses para los vehículos de transporte terrestre.

La falta de Certificado ITV implica una multa del 50% de una UIT y la retención del vehículo hasta la regularización del trámite. El certificado acredita que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por la legislación peruana y representa una herramienta esencial para prevenir accidentes y proteger a los usuarios de la red vial nacional.

Entre las infracciones secundarias más detectadas en el periodo, figura el código S.2.a, por no contar con elementos de seguridad (como extintores), y el código S.4.a, por no tener las luces reglamentarias, ambas calificadas como leves según el RENAT.

La Sutran ha puesto a disposición de los usuarios una plataforma digital para consultar los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados. De este modo, busca facilitar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la cultura de la seguridad vial.

El mensaje de la entidad es claro: optar por el transporte formal y cumplir con las disposiciones técnicas son pasos imprescindibles para reducir riesgos y construir una movilidad más segura en el país.

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